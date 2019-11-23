 Полицейский предложил мужчине быть понятым, а когда он отказался - ударил его, и тот умер

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание", - сказано в сообщении.
Действия полицейского квалифицировали как превышение работником правоохранительного органа полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.
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А раньше, кстати, расстреливали друг друга
По той причине что это произошло в винницком вальцманате , и потому что это потужно отреформированная мыролюбно нова полиция - очьень важьно. А кто тогда был главный мыролюбец в этой 1001 й реформе? правильно.
Оце реально вбиває своєю тупістю - ну на який біс психа після лайт-зони і до 3-х років заборони займати посади, знову приймати?
і він досі мністр.
Він був міністром в комбінованому уряді ПАРЛАМЕНТУ.
А зараз він міністр Зеленського.
Вин защищал только свой бизнес
Нет у нас порядочных руководителей
От государства нет защиты,нет заботы,одно мародёрство и убийства
Неумышленно мона столкнуть кого-то со скалы. Хотя можно и умышленно = "ой , а я и не знал шо Вася помереть может, ту всего-то 50 метров"
Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.
то есть полномочия у полицейских бить граждан по морде есть, но только не кулаком, а ладошкой?
от 7 до 10 лет за убийство потому что ты в
полицейскоймусорской форме
от 7-10 для обычного гражданина,в данном случае -умышленное при отягчающих.
Хороший адвокат сможет получить немалую компенсацию пострадавшей стороне.
министр МВД подал бы в отставку