 Полицейский предложил мужчине быть понятым, а когда он отказался - ударил его, и тот умер

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание", - сказано в сообщении.

Действия полицейского квалифицировали как превышение работником правоохранительного органа полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

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