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Все про:Винница (479) Нацполиция (10450) правоохранительные органы (591) убийство (5394) ГБР (732)

 Полицейский предложил мужчине быть понятым, а когда он отказался - ударил его, и тот умер

Следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного ГУ Нацполиции в Винницкой области. Его подозревают в превышении служебных полномочий, которые привели к смерти человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого полицейский нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание", - сказано в сообщении.

Действия полицейского квалифицировали как превышение работником правоохранительного органа полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161429
 
   
 Топ комментарии
 
Це умисне вбивство працівником правоохоронних органів, а не перевищення повноважень! Немає у поліції повноважень бити людей в обличчя, тому ніякого перевищення повноважень тут бути не може! Це свідомий та спланований напад на людину під прикриттям статусу поліціянта, за таке потрібно вішати або розстрілювати!
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Все в лучших традициях правления януковича, читаешь новости как из 2013 года.
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термін покарання має бути від 15 і більше із забороною працювати у будь яких державних інституціях
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Ваш Министр не поменялся.
А раньше, кстати, расстреливали друг друга
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Це умисне вбивство працівником правоохоронних органів, а не перевищення повноважень! Немає у поліції повноважень бити людей в обличчя, тому ніякого перевищення повноважень тут бути не може! Це свідомий та спланований напад на людину під прикриттям статусу поліціянта, за таке потрібно вішати або розстрілювати!
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так штейны неуиноуваты.

По той причине что это произошло в винницком вальцманате , и потому что это потужно отреформированная мыролюбно нова полиция - очьень важьно. А кто тогда был главный мыролюбец в этой 1001 й реформе? правильно.
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Що має реформатор Аваков до вашого "вальцманату"?
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Wevelsburg, не підкажете, якої національності Яценюк? Аваков став міністром за його квотою.
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Все в лучших традициях правления януковича, читаешь новости как из 2013 года.
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Но новость времен правления Порошенка
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О, порядки.. Не хочешь быть понятым - будешь потерпевшим.
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термін покарання має бути від 15 і більше із забороною працювати у будь яких державних інституціях
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с лишением права занимать должности на срок до 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3161429\\\\\\\\\\

Оце реально вбиває своєю тупістю - ну на який біс психа після лайт-зони і до 3-х років заборони займати посади, знову приймати?
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+ для мусорів не має існувати мусорських спецзон.от коли будуть їх садити на спільні тоді вони почнуть 10 разів думати перш ніж скоювати злочин.
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за такое нужно карать на пж мусора! это не страж закона, а это бандит, который надел форму и почувствовал безнаказанность! Потому за такое нужно карать сильнее! Он отобрал жизнь не винного человека и за это справедливо лишить его жизни! Или ПЖ или казнь нужно вернуть!
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Беркутята Авакова відчули смак крові.
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Аваковские реформы, что бандитов в форму нарядили!
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Порошенковские
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Так сАбаков міністр,і був міністром у Петра,шо з цього?Реформа коли відбулась?
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І що з того ?
Він був міністром в комбінованому уряді ПАРЛАМЕНТУ.
А зараз він міністр Зеленського.
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Нічого,це реформа Петра Порошенко,він її продвигав і на ній піарився.
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Вона почалась добре. Але аваков її запоров.
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Правильно Петруся тут ни до чего
Вин защищал только свой бизнес
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А Зе, що захіщає? Інтереси кремлівського господаря Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 5126
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Зе такая же пешка ,как и Порошенко,только рангом повыше
Нет у нас порядочных руководителей
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Не треба робить з нас безпорадних, наші керивники це справа нашого терпіння та наших дій.
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Это зебил который шестерит у бени рангом повыше? ну-ну, голову полечи у тебя явно там вава.
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зебилы уже уволили Авакова, которого ругали каждый день при Порошенко ?
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Без Пороха никак нельзя обойтись ？
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Насолил ватанам Порох нормально, до сих пор у них пылает от него.
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Вот ето ГБР работаєт!Направіл дєло в суд ! уже! хоть одно
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Иногда, полезно ходить в супермаркеты. Менее часа назад, картинка, в АТБ: два охранника, держа руки за спиной, рядышком, касаясь друг-дружку локтями- танцуют вокруг какой-то молодой и весьма симпатичной тетки. Реально танцуют! Непрерывно... Я подумал, что тетка тоже сотрудник этого магаза и это какой-то прикол местный. А вот и нет! Оказалось- она пыталась что-то украсть! И вот, её не выпускали, не трогая руками, ждали полицию. Приезжает полиция... задает пару вопросов охране... а тётка- к выходу, очень ловко и быстро! Ну, полицейские- за ней... далее- я ничего не знаю. Так такой вопрос назрел, из наблюдений: охрана супермаркета не имеет права задержать воришку руками??? У меня сложилось именно такое впечатление.
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не имеют. они имеют права только полицию вызывать.
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Ага! Так таки верное оказалось впечатление! Благодарю. Вы бы видели этот танец! На любое движение тётки- мгновенная перестановка этих двух корпусов. При этом- они улыбались! И всё это- молча! И тётка- молчала... Я такое- видел впервые. Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 6103
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Після того, як Мазурок пояснив популярно, що вони не можуть затримати, а лише викликати поліцію, якщо не помиляюся, змінили законодавство на користь охорони супермаркетів. (чомусь там збирається публіка, схожа на виродків -- таке в мене враження суто суб'єктивне).
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Был свидетелем, что приехала полиция и не трогали дебошира в супермаркете пока его охранники не вытолкали (вот такими танцами) на улицу.
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А-а-а-а... так это- не ноу-хау, оказывается. Да, уж... век живи, век- учись.
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Охрана в супермаркетах реально ОПГ, военизированное формирование, распределение ролей, работают с материальных мотивов, на закон им плевать, поскольку за Закон отвечает МВС, а они делают что хозяин скажет. Однажды вы им не понравитесь и они, зная где зоны без камер, надают вам в пыку или подбросят чиколадку, пока не видите, чтоб не сбросили. Также, надо кому то что отжать , разогнать, то обращаются к хозяину, он охранников , под видом гражданских, сдаст в оренду
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Так надо платить деньги за работу понятого,на шару такому неинтересно
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Если выйдет по удо, через три года опять можно убивать людей ?
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В этом случае прослеживается вся Украина
От государства нет защиты,нет заботы,одно мародёрство и убийства
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не. тут прослеживается, только то, что ты лахта с украинским прокси.
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Це, наприклад, якщо б, людину вбив, то відповідав би за навмисне вбивство з санкцію від 25 років до по життєвого ув'язнення, а доблесний поліуай-двшогвб відповідатиме лише за "перевищення повноважень"? Це такий жарт?
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А он в Киеве возле "Портер Паба" понятых не искал?
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Надо спросить, у остальной опербригады. На предмет: у него была черная куртка и черные брюки? Если было и то, и другое, то версия имеет право на жизнь.
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Ненависть к мусорам в Украине воистину безгранично и надо сказать на это есть причины !
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это не превышение полномочий а неумышленное убийство....
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Ну да, как на Рашке - 5 раз кирпичем в голову, тот 15 раз падает ей до асфальта = бла-бла-бла "повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Неумышленно мона столкнуть кого-то со скалы. Хотя можно и умышленно = "ой Поліцейський запропонував чоловікові бути понятим, а коли той відмовився, вдарив його - і той помер - Цензор.НЕТ 4594 , а я и не знал шо Вася помереть может, ту всего-то 50 метров"
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Очень интересно ,какая бы статья и какой срок грозили убитому мужику если бы это он зарядил мусору по *балу и тот откинул копыта ?
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Действия полицейского квалифицировали как превышение работником правоохранительного органа полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Полицейскому грозит от 7 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

то есть полномочия у полицейских бить граждан по морде есть, но только не кулаком, а ладошкой?

от 7 до 10 лет за убийство потому что ты в полицейской мусорской форме
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Действия ,связанные с насилием,угрозой жизни -никак не служебное превышение.
от 7-10 для обычного гражданина,в данном случае -умышленное при отягчающих.
Хороший адвокат сможет получить немалую компенсацию пострадавшей стороне.
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в нормальной стране
министр МВД подал бы в отставку
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я.з. как в Европе с Авакяном здороваются. это же "солнцевский" браток.
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Тут нанесение тяжких телесных повлекшее смерть. Но ни как не первышение полномочий
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Ху-лі-ган-ство! Не більше. Оштрафувати на 500 грн, ну, ще пояснюючу написати. Відправити в санаторій на відпочинок, потім підвищити у званні за героїзм на службі
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