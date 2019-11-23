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 За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб

Санитарные потери противника составили еще 10 человек. Также оккупационные войска потеряли один БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек - это санитарные потери", - сказано в сообщении.

Помимо этого, оккупанты потеряли один беспилотный летательный аппарат.

В штабе ООС добавили, что военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161426
 
   
 Топ комментарии
 
Підарашки заскавчали За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб - Цензор.НЕТ 7087
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.



Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»


God bless USA !
Слава Україні !
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шо, прямо на трофейных унитазах накрылись медным тазом? Все 10.

Ну так - Слава Украине!
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мене не цікавить доля твоїх співвітчизників.
накрились, то накрились...
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ай ай ай - такая радость, а порохоботам и тут лишь бы взбренуть да набросить.
что за людишки!
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так радій.
і не відсвічуй під моїми коментами. За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб - Цензор.НЕТ 5940
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Потрібно розпочинати диверсійні операції на території ворога, потрібно блокувати можливість ворога розпочати активну війну проти України! Потрібно блокувати залізничні шляхи, знищувати мости, об'єкти інфраструктури, ЛЕП, газогони, трансформаторні підстанції, об'єкти зв'язку та управління, склади зброї та бронетехніки, склади ГСМ, казарми та комендатури!
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А хто цим буде займатися?
Наші "патріоти" вміють тільки смолоскипами махати на вулицях Київа, та по генделиках сидіти та безпечно 3.14здіти...
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Не забудьте указать почту и телеграф, кассы и сейфы, как завещал Володька Ульянов.
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+1
дохлых пуйлоцапов, как денег, много не бывает.
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Підарашки заскавчали За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб - Цензор.НЕТ 7087
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.



Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»


God bless USA !
Слава Україні !
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Ждём пердачковый Салют Пабеды над Кремлём. Захерова готовится к спичу. Письков пучит глаза перед зеркалом. Пуйло подтягивает ботокс.
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Польша уже заявила об отказе на продолжения контракта на поставку газа из кацапии. Первую партию мы получим именно из тех польских хранилищ (терминалов), которые Польша построила для приема сжиженного газа. Когда Польша откажется от кацапского газа, они (поляки) уже не смогут нам (для наших потребностей) изымать газ. Нам нужно уже лет так 4 назад начать строить терминалы в Одесском порту для приема сланцевого газа . У нас есть, так называемый, бассеин сланцевого газа на части Харьковской и Донецкой областях, но добыча крайне вредна для окружающей среды (людей в первую очередь).
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а может и реверс из турции того же кацапского, но дешевле...
Сунем Южный поток пуйлу в его же *упу. За тиждень у зоні ООС ліквідовано 9 окупантів, - штаб - Цензор.НЕТ 9228
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Реверс у нас продолжиться, хоть из северного хоть из южного, хоть с восточного, хоть из... Реверс производится от наличного у выделяемого лица газа, хоть кацапский, хоть Норвежский. В Европе только Германия , Польша и страны Балтии зависят от газа кацапии, частично Франция, Италия, и совсем трошки Испания, также Болгария, Хорватия, Черногория и т.д. немного зависят, в основном пользуются газом Норвегии и Шотландии, и внутреними добычами, которые они сохраняют покупая кацапский. Южный поток реально можно засунуть кацапам в ж.опу. Сейчас Польша отказалас, Лмитва оказалась, со временем (небольшим) Латвия и Эстония откажется, тогда начнется невозвратный для кацапов поворот в небытие.
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Ты (Вы) себя так охарактеризовал или окружающих? Вопрос без под.***.
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Чем больше кацапов сдохнет тем меньше они будут убивать наших ребят, благодаря которым мы в теплых квартирах сидим за компьютером и имеем возможность вольно выражать свои мысли. Слава Героям и Слава Україні!
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білий прапор тобі в руки і вперед миритися...диванних миротворців розвелось) не вже так важко вийти 73%-ам порозпихати всіх воюючих порохоботів в окопах і крикнути "той стороне" нехай просто перестануть стріляти і окуповувати наші землі?
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За российский флот - до дна! (вольный перевод польского анекдота).
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Цифри приємне, але воїни України, сподіваюсь на ще кращий кацапомор!!!!! Слава Україні!!! смерть расії!!!!
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9 скрепных унитазников....видать унитазы не подьемными оказались))
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Абдалла‏ @turkmendagz 16 ч.16 часов назад

Вот это я сегодня поджег Мордор.На северной стороне горизонта видно зарево. Это разрываются и полыхают пуканы ваты. Дело сделано - иду спать...

Абдалла‏ @turkmendagz

Откуда этот бред про непобедимость России?
А 200 лет рабства у монгола-татар.
А спаленная ханом Гиреем Москва?
А поляки в Москве?
А Крымская война 1853-1856 года?
А позорный Бресткий Мир с немцами в 1 Мировую Войну?
Это не поражение?
Да, дахрена еще чего. .
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Сдохло десять кацапов,
меньше не стало зла,
чтобы оно исчезло,
надо Мацкву -
дотла.
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а це ответка за комбрига Скорее всего турками работали
21.11.2019 г.
20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.
* штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал.
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Детям и беременным женщинам не читать!

Стырил цапик унитаз
сел пос*ать, а тут -
бабасссс!
и торчат из унитаза
автомат с ошмётком таза.



Песне этой тут конец
а кацапому - пи**ец
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К этой падали лучше подходит термин "антисанитарные потери" или "канализационные".
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где хоть одно видео?при порохе каждую неделю видосы?
сейчас где?
зелеНый упырь запртил?
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Мне часто пишут:
"Наxрен та Европа никому не нужна!"
А что нужно? может РФ, где цены больше чем в Украине, а качество наверное хуже в мире.
Там кроме пару городов нищета и розруха и они ещё говорят до чего мы Крым довели,
Вот посмотрите на столицу Забайкальского края: ВИДЕО
Чита:
https://youtu.be/6CuMuY2v4VQ

Мурманск:
https://youtu.be/Zru7A73yPmk
И таких примеров сотни.
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Это возмутительно! Их надо сотнями и тысечами в день отправлять 200х к их мамам и папам в рф.
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