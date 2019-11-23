 За неделю в зоне ООС ликвидированы 9 оккупантов, - штаб

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек - это санитарные потери", - сказано в сообщении.
Помимо этого, оккупанты потеряли один беспилотный летательный аппарат.
В штабе ООС добавили, что военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.
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Ну так - Слава Украине!
накрились, то накрились...
что за людишки!
і не відсвічуй під моїми коментами.
Наші "патріоти" вміють тільки смолоскипами махати на вулицях Київа, та по генделиках сидіти та безпечно 3.14здіти...
дохлых пуйлоцапов, как денег, много не бывает.
« 10:07, 23 ноября 2019
В России отреагировали на начало поставок сжиженного газа из США на Украину.
Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, скорее всего, окажутся невыгодными. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. 21 ноября сообщалось, что судно со сжиженным газом, предназначенным для Украины, прибыло в Польшу из США.»
God bless USA !
Слава Україні !
Сунем Южный поток пуйлу в его же *упу.
сапогиСПГ, надо брать!"
Вот это я сегодня поджег Мордор.На северной стороне горизонта видно зарево. Это разрываются и полыхают пуканы ваты. Дело сделано - иду спать...
Абдалла @turkmendagz
Откуда этот бред про непобедимость России?
А 200 лет рабства у монгола-татар.
А спаленная ханом Гиреем Москва?
А поляки в Москве?
А Крымская война 1853-1856 года?
А позорный Бресткий Мир с немцами в 1 Мировую Войну?
Это не поражение?
Да, дахрена еще чего. .
меньше не стало зла,
чтобы оно исчезло,
надо Мацкву -
дотла.
21.11.2019 г.
20.11.2019 г. в ориентировочное время 06.00 - 06.20 во время движения паралельно трассе М03 в сторону государственной границы, в точке с координатами ш 47°56'32.94"С д 39°26'22.10"В группа из трех бронеавтомобилей ВС РФ была атакована неустановленным беспилотным летательным аппаратом. В результате атаки один бронеавтомобиль уничтожен. По предварительным данным погибло четыре человека, в том числе и руководитель сводной штабной группы *, сотрудник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ, капитан первого ранга** Мозыр Вениамин Ираклиевич.
* штабная группа "Борисфен", с августа 2019 года осуществляет общую координацию сил и средств подразделений ВС РФ и НВФ ОРДЛО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
** по не подтвержденным пока данным, возможно с октября 2019 г. имеет звание контр-адмирал.
Стырил цапик унитаз
сел пос*ать, а тут -
бабасссс!
и торчат из унитаза
автомат с ошмётком таза.
Песне этой тут конец
а кацапому - пи**ец
сейчас где?
зелеНый упырь запртил?
"Наxрен та Европа никому не нужна!"
А что нужно? может РФ, где цены больше чем в Украине, а качество наверное хуже в мире.
Там кроме пару городов нищета и розруха и они ещё говорят до чего мы Крым довели,
Вот посмотрите на столицу Забайкальского края: ВИДЕО
Чита:
https://youtu.be/6CuMuY2v4VQ
Мурманск:
https://youtu.be/Zru7A73yPmk
И таких примеров сотни.