 Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, искалечил людей физически и морально, не дал родиться целому поколению украинцев. Это преступление советско-российской империи не имеет срока давности", - отметил Порошенко.
Он отметил, что миллионы украинцев по всему миру зажгут сегодня свечи в память о погибших от голодомора-геноцида.
"Вместе с украинской диаспорой буду молиться за души невинно убиенных украинцев у первого в мире памятника жертвам Голодомора, который появился в Эдмонтоне в далеком 1983 году", - сообщил Порошенко.
"Призываю сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике. Украина помнит", - добавил он.
Как самочуйствіє, шоклад нє отригаєтса?
Юлия Владимировна получила намедни "крышу", так что пролетел Квартал с ее посадкой.
Они полагали, что Петр Алексеевич просто исчезнет с политического горизонта.
А эти, Слуги Народные, так стараются, так стараются, а не приглашают их никуда.
А если и пригласят, то либо собор сгорит, либо замок средневековый.
Эту свинью в двери выталкивают, а оно в окно лезет!
Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.
Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.
Називам сє Ян Ковальскі, замєшкали пжи уліце ЛєнІна, бочна Карла Маркса ...
На Польщі тоді повним ходом йшла польська-ярузельська війна і в поляків була дужа популярна пісня, в якій співалося, що " на джевах замяст лісьці бендом вісєць комунісьці".
Після закінчення тої війни, одного разу, Ян Ковальскі, приходить до косьцьола і, що він там бачить?
Він бачить, як той опер, функціонаріуш служби безпеченьства, стоїть на колінах перед розп'яттям Ісуса Христа і товче головою до підлоги.
Не довго думаючи, Ян Ковальскі підходить до опера, бере його за вухо і виводить надвір.
Після цього він ганяє його навколо костела і кожні кілька кроків дає копняка в ср аку.
https://youtu.be/VcbwRNkOk28
https://youtu.be/3_gN5y5wwHY
https://jew-observer.com/stranicy-istorii/interesnye-fakty-o-stene-placha/
чи не тому що знищили 13 мільйонів українців саме комісари отої національності?
"Єврей" Порошенко до такого не додумався.
боты на Мальдивского
расхитителя Активов Украинских Граждан !