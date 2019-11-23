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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (894) Порошенко (17908) США (15815)

 Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко

Пятый президент Украины планирует в канадском Эдмонтоне почтить память жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, искалечил людей физически и морально, не дал родиться целому поколению украинцев. Это преступление советско-российской империи не имеет срока давности", - отметил Порошенко. 

Он отметил, что миллионы украинцев по всему миру зажгут сегодня свечи в память о погибших от голодомора-геноцида.

"Вместе с украинской диаспорой буду молиться за души невинно убиенных украинцев у первого в мире памятника жертвам Голодомора, который появился в Эдмонтоне в далеком 1983 году", - сообщил Порошенко.

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"Призываю сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике. Украина помнит", - добавил он.

Буду вместе с диаспорой молиться у первого памятника жертвам Голодомора в Эдмонтоне, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161425
 
   
 Топ комментарии
 
хто тобі це сказав? Порошенко багата та самодостатня людина, яку знає і поважає весь світ, окрім вас 73% малоросів
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Якби не той Голодомор, українців було би вдівічі більше.
Страшно уявити ті часи. Шкода, ніхто не поніс відповідальності за жахливі злочини.
Ще страшніше, що українців знаходяться ті, які вважають Голодомор чимось ординарним, висміюють та не поважають померлих, воліючи їх не згадувати.
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я не з кварталу 95. хай тебе клоун зебіл смішить.
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А за Іловайськ агентурний клоун не планує молитися?
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Черт тєбє в помощь, порохобот.
Как самочуйствіє, шоклад нє отригаєтса?
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я зелєнську мову не розумію. давай на іншій якійсь пиши.
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Извини, на ЛДНРовскую здесь не понимают.
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Сколько за каждый твой тупой пост сейчас оплата ？
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Бггг) во у зебанатов пригорает, что Пороха везде приглашают... На форуме в Канаде он, земартышки хреновы))))
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нет, кипрское офшоренко зелупа не обнародовал
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Да купи ты себе уже самотык ! Задолбала ты со своей, зелупой !
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ты, даунбасец, мне свои извращения не навязывай. батрачишь на кацапов вот и батрач -рабам слова в Украине не дают
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Щось після відпочинку в Криму він якийсь нервовий став.
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Еще один любитель зеленых соплей нарисовался.
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По-слухам, за донецких теперь будут отсиживать нардепы из Слуг Народа.
Юлия Владимировна получила намедни "крышу", так что пролетел Квартал с ее посадкой.
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Им завидно очень.
Они полагали, что Петр Алексеевич просто исчезнет с политического горизонта.
А эти, Слуги Народные, так стараются, так стараются, а не приглашают их никуда.
А если и пригласят, то либо собор сгорит, либо замок средневековый.
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Сейчас вообще зебобе пригрозили международной изоляцией, если оно Пороха в покое не оставит -все в шоке от пленок трубы...
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Приглашают???!!!
Эту свинью в двери выталкивают, а оно в окно лезет!
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Я считаю, что преступники типа парашенки,ахметова,каламойского не должны прикасаться своими грязными руками к святому для украинцев. Это не только марает наши святыни,но и расхолаживает отношение к ним. Это дико,так как на самом деле он этим как раз очищается в наших глазах. За счет нашего национального достоинства.Вот представьте,что если бы Чикатило трогал руками икону Божьей Матери,а потом вам после этого нужно было ее целовать...
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Тысячи ботов и полезных идиотов в социальных сетях беснуются и требуют «забыть о Порохе», «сосредоточиться на нынешних», говорят, что «это уже не актуально».

Ложь. Пока не начнут сажать бывших, нынешние и будущие будут чувствовать себя в безопасности.

Нам надо уничтожить традицию безнаказанности. И тогда уйдет вседозволенность.
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Петру как раз сейчас забытие отнюдь не выгодно. Из кожи вон лезет что бы не выпадать из информационного пространства. Регулярный перепост на Цензоре его фейсбук-страницы это только вершина айсберга. Нужно ведь всю эту его бурную деятельность ещё и как-то организовывать. Позавчера встреча с экспредседателем бундестага, вчера фотка с Меркель, сегодня молитва с диаспорой... Нужна не слабая мотивация для занятий этой пусто-порожней канителью, отнимающей кучу сил и времени. И раз у Пети пока есть такая мотивация, значит у нас есть шанс увидеть прецедент с прекращением традиции безнаказанности.
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Чим далі від України - тим незламніші патріоти.
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Кільканадцять років назад я на польському телебаченні дивився дуже гарне кіно про те як польська служба бєзпєчєньства пресувала політичних противників. Герой фільму ходив на виклики в ту службу, типу совєтского КГБ, і переступаючи поріг кабінету опера, він, не чекаючи на якісь питання, зразу говорив:
Називам сє Ян Ковальскі, замєшкали пжи уліце ЛєнІна, бочна Карла Маркса ...
На Польщі тоді повним ходом йшла польська-ярузельська війна і в поляків була дужа популярна пісня, в якій співалося, що " на джевах замяст лісьці бендом вісєць комунісьці".
Після закінчення тої війни, одного разу, Ян Ковальскі, приходить до косьцьола і, що він там бачить?
Він бачить, як той опер, функціонаріуш служби безпеченьства, стоїть на колінах перед розп'яттям Ісуса Христа і товче головою до підлоги.
Не довго думаючи, Ян Ковальскі підходить до опера, бере його за вухо і виводить надвір.
Після цього він ганяє його навколо костела і кожні кілька кроків дає копняка в ср аку.
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Так ото він перед недавніми виборами президента в Україні, коло стіни плачу,він також молився за замордованих штучним голодом українців?

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К Стене Плача могут подходить и неевреи, если они соответствующим образом одеты и носят головные уборы (кипу, головной убор можно получить на время у смотрителей).



https://jew-observer.com/stranicy-istorii/interesnye-fakty-o-stene-placha/



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А ЯК НА РАХУНОК ТОГО ЩО ІЗРАЇЛЬ НЕ ВИЗНАЄ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРІДУ?
чи не тому що знищили 13 мільйонів українців саме комісари отої національності?
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Тому Зеля вирішив почати виплачувати їм пенсії з небагатого українського бюджету?
"Єврей" Порошенко до такого не додумався.
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пролетом на Мальдивы в Эдмонтон попиариться заскочил?
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Молитесь
боты на Мальдивского
расхитителя Активов Украинских Граждан !
Буду разом із діаспорою молитися біля першого пам'ятника жертвам Голодомору в Едмонтоні, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9428
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