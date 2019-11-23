 Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.

Фото - Игорь Зинкевич/Facebook

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