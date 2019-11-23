EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2125  15
Все про:аэропорт (1259) самолет (2261) МАУ (62)

 Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали. ФОТО

В международном аэропорту "Львов" во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.

Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали 01

Фото - Игорь Зинкевич/Facebook

Читайте также: Одесский аэропорт отменил все утренние рейсы из-за аварии самолета

Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161420
 
 
 Топ комментарии
 
Чергова підстава Порошенком чесного нашого Коломойського!

Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали - Цензор.НЕТ 1735
 показать весь комментарий
 
кстати, а виноватого в президентском двигателе нашли?
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
новенький пилот газ с тормозом перепуутав?
Как можно выкатиться за пределы ВПП при маневрах на земле?

Или это при посадке было?
 показать весь комментарий
 
 
Так.
На Корре написали, шо ледяной дождь и шквалистый ветер.
 показать весь комментарий
 
5 происшествий за неделю.. 2 в Одессе, Чугуев, арьков и сейчас, это то что написали
 показать весь комментарий
 
 
Летное ЧП - это не страшно, это как маленький дефолт одной компании))
 показать весь комментарий
 
та шо ж такое?
ето шо, четырежды смелой шмаркле, ни туда не полети ни сюда не вернуться?
а обязанности исполнять как?
заканчивайте ету беду с самолетами.....
 показать весь комментарий
 
 
Такая же беда вчера в Мюнхене была... ...сегодня два вагона с рельсов сошли... ...в Австрии, вообще пурга -- люди гибнут! Шо вам ещё рассказать "про Сахалин" ?
 показать весь комментарий
 
 
Чергова підстава Порошенком чесного нашого Коломойського!

Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали - Цензор.НЕТ 1735
 показать весь комментарий
 
 
Та заборонить цьому мау літати!!! Де коломоська там проблеми!!!
 показать весь комментарий
 
 
кстати, а виноватого в президентском двигателе нашли?
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
 показать весь комментарий
 
 
Никто не замечает, что летные происшествия идут чередой? Сейчас пока без жертв. А потом... (Тьфу-тьфу-тьфу).
 показать весь комментарий
 
Зелебобы, ну вы поняли, да ? Садового приказано не трогать.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто вирулюючи на "виконавчий старт"? Це просто ганьба. Де Коломойський набирає таких "пілотів"? Мабуть раніш списаний бухарик, який нібито виправився і працював деякий час бортпровідником? А викликати тягача жабонька задушила?
Танунах літати тим Мяу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх