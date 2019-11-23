 Самолет МАУ выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова: пассажиров эвакуировали. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ведутся работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.
ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.
Фото - Игорь Зинкевич/Facebook
Как можно выкатиться за пределы ВПП при маневрах на земле?
Или это при посадке было?
На Корре написали, шо ледяной дождь и шквалистый ветер.
ето шо, четырежды смелой шмаркле, ни туда не полети ни сюда не вернуться?
а обязанности исполнять как?
заканчивайте ету беду с самолетами.....
Перед цим він намагався нашкодити Зеленському!
наверняка порохобот-диверсант какои-нибудь...
Танунах літати тим Мяу.