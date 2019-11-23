 Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал он.
Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.
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Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.
Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.
"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.
Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.
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Сине-зеленые водоросли поднимают голову и вылазят из окопов.
Отморозки поднимают голову.
зеленские и коломойские прокуроры и судьи доказали, что у нас бандитизм, коррупция и даже терроризм не считаются преступлениями, а только незначительными правонарушениями. а также при наличии бабла всегда можно "порешать", договорится, "сойтись где-то посредине".
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.