 Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал он.

Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.

Смотрите также: Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО





