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Все про:Днепр_город (2885) избиение (9350)

 Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа. ФОТОрепортаж

В Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічесалвськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвіти" в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал он.

Владислав Мельничук также является руководителем Сообщества активной молодежи.

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Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа 01
Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа 02
Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа 03

Неизвестные в балаклавах избили активистов в Днепре: есть травмы черепа, челюсти и носа 04

Источник: https://censor.net.ua/n3161414
 
   
 Топ комментарии
 
Дев"яності повернулись. Слава секті-73.
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Ппц. Ригота голову вже остаточно підняла.
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Потужні реформи Зєлєпуті приносять результат.
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Бред какой-то.... И никто полицию не вызвал?
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А толку вызывать их.Они могут часа через 2 приехать и спросить,а что случилось у вас?
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А була б сброя у хлопців, там би ціх покидькив і поклали б!!!!
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кому то помешали, кто проплатил и получили люлей. Ничего особенного.
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Местным депутатам, полезли к ним с антикоррупционными схемами
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То есть пусть местные власти и дальше проворачивают свои делишки?
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а кто им помешает? В следующий раз голову проломят и всех делов. Есть ли смысл в этой стране бороться против системы? Лично я не вижу))
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Народный депутат Украины из "СЛУГИ народа" Сергей Литвиненко может быть замешан в уголовном деле об убийстве титушками активиста Юрия Вербицкого в 2014 году.
Нардеп так тесно общался с куратором тех самых титушек именно в период с 19 по 22 января. Примечательно, что Вербицкого убили 21-го числа.

Журналист и экс-депутат Игорь Луценко, которого похитили во время Майдана, рассказал в Facebook о том, что народный депутат Украины из "Слуги народа" Сергей Литвиненко был тесно связан с фигурантом уголовных дел по убитому активисту Юрию Вербицкому. В частности, в материалах дела четко указано, что Сергей Литвиненко в период с 19 по 21 января 24 раза звонил фигуранту расследования Щинкину и был связан с организатором преступления Зубрицким.

"Он долгое время руководил одним из спиртзаводов, которые до недавнего времени контролировал криминальный авторитет Чеба. А Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким", - поделился информацией Игорь Луценко. Так, экс-нардеп утверждает, что некий Щинкин, правая рука Чебы, 24 раза разговаривал с Литвиненко. Более того, он параллельно названивал куратору титушек из группы похитителей и организатору преступления Зубрицкому.

Как известно, 21 января 2014 Луценко и Вербицкого похитили из больницы титушки, после чего последнего нашли убитым в лесу вблизи с. Гнедин Бориспольского района Киевской области.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/195154_1574421777
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Ничего особенного? Ну когда твоему родственнику проломят череп вот такие же, кто-то скажет - ничего особенного.
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я не мать тереза иметь всех украинцев в своих родственниках. Я еще не ошалела от патриотизма ко всему что движется под украинским флагом ))
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о чём новость вообще ? одни активисты побили других активистов ? а за что ? причина конфликта ? у меня под домом ночью тоже "активисты" после поллитры разборки вели.
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самое время прояснить термин и значение слова активист. Это кто такие вообще?
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пушилінці напвли на коломойських, а сівошні були в стороні
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Нлнна вы зубы не заговаривайте, не получится.
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Вот когда тебя побьют вот такие "активисты" тогда и поговорим.

Сине-зеленые водоросли поднимают голову и вылазят из окопов.
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Новость о том, что зеленоватная мразь начинает внести себя как янучары.
Отморозки поднимают голову.
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бандиты почувствовали не просто безнаказанность, а даже заботу, защиту, "крышевание" и покровительство от "молодой команды Бэни и его клоуна".
зеленские и коломойские прокуроры и судьи доказали, что у нас бандитизм, коррупция и даже терроризм не считаются преступлениями, а только незначительными правонарушениями. а также при наличии бабла всегда можно "порешать", договорится, "сойтись где-то посредине".
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АНДРІЙ ХОЛОДОВ, під номером 22 у списку партії "Слуга народу", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА

Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
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Активисты и титушки. Титушки и активисты. Одни плавно перетекают в другие, и наоборот. В зависимости от режима. Работать физически никто не желает. Все хотят быть депутатами. Как бы их всех упразднить? И титушек, и активистов. И все их тяготы переложить на МВД и другие органы, следящие за порядком. Или это, в данное время, невозможно?
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