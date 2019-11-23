EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1873  21
Все про:ГПУ (9508) Одесса (5743) Одесская область (1872) АМПУ (23) Рябошапка Руслан (212)

 Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке, - Рябошапка

Один из прокуроров Генеральной прокуратуры причастен к вымогательству земли в поселке Затока на Одесчине.

Об этом, комментируя обыски в Одесской области, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Это дело связано с вымогательством выделения земли лицам, которые не имели на это права. К сожалению, к этому делу был причастен один из прокуроров Генпрокуратуры, и сейчас принимаются меры по проверке этой причастности и установлению вины каждого из группы лиц", - подчеркнул он.

Смотрите также: Годовалая девочка на Одесчине отравилась метадоном, который принимала ее мать, - Нацполиция. ВИДЕО

По словам генпрокурора, вчерашние обыски в Одессе связаны с делом о хищении денег чиновниками городского совета и коррупцией в Администрации морских портов.

"Проведен ряд обысков в Одесском городском совете, а также в структурных подразделениях горсовета и в одном из коммунальных предприятий. Проблема была связана с тем, что был создан искусственный долг, за который чиновники одесской мэрии предлагали расплатиться одесситам. Размер долга составлял более 100 миллионов гривен. Долг был искусственный, и компании, которые выкупили долг, аффилированы с чиновниками одесской мэрии", - пояснил генпрокурор.

Он уточнил, что правоохранители искали документы для подтверждения создания искусственного долга.

Рябошапка отметил, что некоторым чиновникам мэрии было сообщено о подозрении.

Читайте также: Двое из трех моряков с севшего на мель у Одессы танкера остаются в больнице

В то же время глава ГПУ рассказал, что чиновники, которые связаны с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности госпредприятия примерно 54 млн грн.

"Это было связано с поставками определенной продукции, которая так и не была поставлена, а также с выполнением работ по реконструкции порта, которые не были проведены", - отметил Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3161412
 
 
 Топ комментарии
 
Авгиевы конюшни Украины чистить и чистить.
 показать весь комментарий
 
І до цього прокурора буде застосована "найвища" міра покарання - звільнення з посади з наступним відновленням на посаді через суд з виплатою компенсації!!!
 показать весь комментарий
 
*Ворон ..ворону ...*. Система ! Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8646
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авгиевы конюшни Украины чистить и чистить.
 показать весь комментарий
 
 
значить треба нагородити його - строком на 9 років звгвльною колонії із зеками, тоді би всі не брали хабарів коли знали що не має колоній для мусарів і судей а є для всіх
 показать весь комментарий
 
 
І до цього прокурора буде застосована "найвища" міра покарання - звільнення з посади з наступним відновленням на посаді через суд з виплатою компенсації!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лялька! ...тебя все не любят, но ты любишь всех! Виртуальная многостаночница -- это впечатляет и внушаеть! -- Кощейка бессмертная...*)
 показать весь комментарий
 
 
...я не понял! -- Рябошапка, это не ********, или не педофил?
 показать весь комментарий
 
Розстріляти виродка............. та і по тому.
Адже скоріш за все, це - підбарижник якого досі не звільнили.
 показать весь комментарий
 
О там не один
Почитайте статью
Схемы там те ещё
 показать весь комментарий
 
Ну тоді - розстріляти тих хто прийде на його похорон................. а потім і тих хто на поминки.
 показать весь комментарий
 
Там сговор с администрацией города
Все со всеми в доле

Сколько ж это придётся выметать
 показать весь комментарий
 
И все это долгие годы «никто не замечал» и «реформы»
 показать весь комментарий
 
На його місце призначать зелених бариг і так по колу вже 28 років.
 показать весь комментарий
 
От я і кажу - потрібно запроваджувати смертну кару.
 показать весь комментарий
 
Потом такое же (только помасштабнее) расскажут и про эту Шапку.. Всё они уроды...
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапке пора открыть уголовные дела на Зеленского и Разумкова за законопроект о продаже украинской земли! А если это правительственный вариант - так и на Премьера! (Шутка).
 показать весь комментарий
 
Перевести його негайно на бурштинові лихорадки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх