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 Общество
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Все про:Голодомор (894) память (967)

 Украина чтит память жертв голодоморов

В этом году украинцы отмечают День памяти жертв голодоморов в субботу, 23 ноября. В этот день по всей территории Украины будут приспущены государственные флаги а в 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ко Дню памяти жертв голодоморов 23 ноября в столице состоится ряд траурных мероприятий.

В частности, траурные мероприятия пройдут на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей. В частности, участие в церемонии почтения памяти погибших от голодоморов примет Президент Владимир Зеленский.

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На территории Киева будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного характера и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим вследствие голодоморов в Украине.

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия". А до 29 ноября в Государственном архиве г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Кроме этого, в этот день в 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к почтению памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

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Напомним, в ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Наиболее масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Традиционно память жертв голодоморов украинцы чтят в четвертую субботу ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3161411
 
   
 Топ комментарии
 
хочу звернутись до тих Українців які "усталі ат вайни" якщо ми не згуртуємось і зараз знову програємо чублячись між собою,голодомо може повторитись
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Вечная память невинным жертвам ...
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Знание истории при нашей географии это гарантия не наступать постоянно на грабли.УЧИТЕ ДЕТЕЙ на ошибках родителей
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Знание истории при нашей географии это гарантия не наступать постоянно на грабли.УЧИТЕ ДЕТЕЙ на ошибках родителей
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хочу звернутись до тих Українців які "усталі ат вайни" якщо ми не згуртуємось і зараз знову програємо ********* між собою,голодомо може повторитись
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новий Сеньор - Голодомор вже запалив свічку ?
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Сьогодні день пам'яті мільйонів УКРАЇНЦІВ, закатованих росіянами
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Это правда что он такое сказал ? Неплохо бы источник цитаты. Обычно сталинские холуи, типа этого, без команды рот не раскрывали.
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...позволим землю раздать-распродать библейным, устроят еще покруче тех, которые были...
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А зеленой малоросс неЛох, после всех геноцидов, хочет подружиться с мышебратьями, и быть одним наротом, за счет самой Украины, хер ему на ермолку.
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І нахрєна ти галахічного єврея обзиваєш малоросом ? Він такий маларос як бєня жидобендерівець .
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**
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?

Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?

Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе суціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!

Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!

Донині Душі іх іще стоять в очах...

Тих, хто пережив оту зловісну пору -

І пухлі і померлі на шляхах...
А кажеш - не було Голодомору?
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История всё расставляет по своим местам. Постепенно иностранные государства, одно за другим, признают Голодомор геноцидом.
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История скреп

Сегодня, 23 ноября (в четвёртую субботу ноября), в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов - миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом. А в России - достойной правопреемнице СССР и сталинизма, не чтят. Россия отказывается признавать Голодомор геноцидом украинцев и заявляет, что все обвинения "политизированы и антинаучны",. что это - "русофобская теория" и "козни Запада чтобы поссорить "братские" народы". Не было никакого искусственного голода. Обычный неурожай. Просто так получилось. Никто не виноват, а зерном крестьяне делились добровольно и отдавали не всё. Очень уж хотелось поскорее закончить индустриализацию, закупить у буржуев фабрики, заводы, поезда, теплоходы, и начать кушать вкусный пломбир, запивая его тоже вкусной газировкой.

Перед вами (ниже под постом) редкие архивные кадры, на которых отчетливо видны не только последствия голода в Украине 1932-1933 годов, а и причина его возникновения. И не забывайте, что в это самое время, на Запад шли эшелоны с зерном, которое продавалось по заниженным, демпинговым, ценам. А после просмотра, все фанаты СССР и лично рябого упыря пусть (вместо своего обычного "вы всё врёте") пусть попытаются ответить на простые вопросы. Если Голодомора не было, а был "просто неурожай", то:

1. Зачем нужен был закон "о трех колосках"?

2. Зачем были нужны "черные доски"?

3. Почему за несколько спрятанных колосков пшеницы или горсть любого зерна расстреливали как "врага народа"?

4. Почему НКВД и красноармейцы брали в осаду умирающие украинскик села и расстреливал за попытку бегства в город?

4. Почему от голода не умер ни один чекист?

5. Как по вашему еще мог возникнуть голод, кроме как с "помощью" "братской Москвы", отбиравшей зерно у крестьян, если сбор зерновых в Украине в 1932-ом (около 480 кг зерна на душу населения), наблюдался в России, к примеру, в 2003 году, но, как известно, никакого голода в 2003 году в России не было?

6. Почему не было голода в Западной Украине? И это главный вопрос.

Мало? Неубедительно? Давайте тогда обратимся к советской истории, "неполитизированной и научной".

Сталин, 6 августа 1930 года: "Форсируйте вывоз хлеба во всю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".

​​​Из речи Ворошилова на XVII съезде ВКП(б): "Мы пошли изначально сознательно на голод, потому что нам был нужен хлеб".

Из речи С.Косиора -там же: «Борьбу с националистическим уклоном мы начали с большим опозданием - только в 1933 году нам удалось разгромить национализм и очистить атмосферу".

"Три четверти человечества может умереть, если это будет необходимо, чтобы одна четвертая стала коммунистической" - эта цитата принадлежит вашему кумиру Ленину, совколюбы" - злому гению, также придумавшему и концлагеря для мирного населения, которые стали массово применяться для уничтожения людей. Нельзя из человека сделать раба, если в нем нет гена раба. И именно таких людей боятся диктаторы, и именно таких пытаются уничтожить голодом, тюрьмами, расстрелами, ГУЛАГом. Что скажешь на это, ватное племя? Так может, всё-таки, это был Голодомор - геноцид украинцев Кремлем?
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В ООН сказали - "Голодомор - Великий голод 1932-1933 годов на Украине унёс жизни от 7 до 10 миллионов"

От 25 до 35 миллионов. Сколько украинцев осталось в стране, а было 52 миллиона.

Хватит прикрываться Голодомором 1932-1933 годов, надо привлекать к ответственности нынешние партии и правительства и всех президентов.
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Сьогодні ми згадуємо Голодомор його жертв, але не згадуємо історію. А варто згадати. Хоча б тому, щоб цей акт геноциду, етноциду не повторився. 1921 рік. Жовтень-листопад. Інтерновані напередодні частини Дієвої армії УНР, які зазнали поразки від большевиків, трьома похідними групами від 345 до 900 чоловік вирушили на захоплену кацапськими большевиками і українськими колаборантам Україну, на якій в той ас то тут, то там спалахували селянські повстання проти кацапських продзагонів, які грабували українське село. Юрко Тютюнник, який здійснював загальне керівництво рейдом, сподівався, що пограбовані і поґвалтовпні селяни одностайно піднімуться і підтримають його. Але селяни не наважилися. Вони щмучилися від війни і повірили кацапо-большевицьким обіцянкам про "мир, труд, май" і "землю - селянам, фабрікі- рабочім". Похідні групи були розбиті 9еавливізіжю Котовського. Полонених вояків було розстріляно біля містечка Базар. А вже наступного року почалася насильницька колективізація. А ще через 10 років - Голодомор. Який забрав значно більше життів безкарно!!, ніж міг забрати збройний опір душогубам. А ще до того, у 2918-му році цітж селяни не зрозуміли і не підтримали гетьмана Скоропадського з його реформами, який відновив і розбудовував державний апарат, армію, флот. Селяни війни не хотіли і підтримали популістів-миролюбців Винниченка і Грушевського, які хоч і були українськими, але все-таки соціалістами. В навіть переобрання на себе диктаторський повноважень Симона Петлюри ситуацію не врятувало. Не хотіли українці воювати - і край. Найбозздатніші українські частини, як і тепер були з Галичини. Це були частиниУГА - Української Галицької Армії, які були витіснені з Галичини поляками за допомогою Антанти і свіжих військ польського генерала Галлєра, підготовлених і озброєних французами. УГА не була розбита, просто виконала міжнародні угоди, за якими Галичину було вирішено віддати полякам, натомість поляки повинні були допомогти Петлюрі розбити большевиків. Такий собі тогочасний Будапештський меморандум. Так от, поляки не щмогли, та й не дуже хотіли допомагати українцям, армія яких не підтримувалася "з ученими війною" селянами, хоча і допомогли армійським групам УНР захопити Київ. Потім їм просто забракло сил. Українського селянина не було кому захищати, бо він не подбав про власну армію. Тому внаслідок "відведень" армія УНР опинилася за межами України. А далі був Зимовий похід Тютюнника. Потім Базар і Голодомор. Це було майже сто років тому. Історія вчить? Вочевидь, ні.
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Вічна пам'ять закатованим комуняцьким бидлом виродка сталіна!!! ((( смерть клятой расії!!!!
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Мимоволі згадується як у 1918 український народ радів що переміг буржуїв, просто як зараз- що переміг бариг.

А через 15 років був 33 рік...
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