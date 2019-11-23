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 Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП

22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:

  • у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;
  • вблизи Тарамчука и дважды возле Красногоровки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия.

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Восемь обстрелов российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

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С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП 01
Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161410
 
 
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Царство небесне загиблому
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
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Царство небесне загиблому
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
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Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410



Не можу поєднати одне з одним.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410
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судячі по щвітам, добаьз шостої до шостої там ...на війні(
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Одужання пораненному воїну України!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-***** палай у пеклі!!!!
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все соответственно
ОСОБОМУ
статусу Лугандона
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