 Враг за сутки 14 раз атаковал позиции ОС: ранен боец, еще один погиб в ДТП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов:
- у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Тарамчука и дважды возле Красногоровки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия.
Восемь обстрелов российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;
- дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- дважды неподалеку от Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.
Одужання пораненим
Горить у пеклі москалі !!!
Не можу поєднати одне з одним.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.Джерело: https://censor.net.ua/n3161410
ОСОБОМУ
статусу Лугандона