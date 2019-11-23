 Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Итак, у вас скоро выходит отчет по FISA ("Закон о надзоре за иностранными разведками". - Ред.), что, как говорят, является историческим. Это то, что я слышал", - отметил Трамп.

О публикации этого отчета ранее сообщил глава Комитета по юридическим вопросам Сената республиканец Линдси Грэм, назвав также дату - 9 декабря.

"Итак, то, что вы увидите, я прогнозирую, станет, очевидно, крупнейшим скандалом в истории нашей страны", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что поручил генпрокурору Уильяму Барру быть куратором этого процесса.

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В этом контексте Трамп отметил, что в администрации Обамы "было очень много плохих людей", ведь эта администрация, по его словам, утвердила на высшем уровне решение "шпионить" за его предыдущей президентской кампанией.

Напомним, по инициативе президента Трампа больше года назад было инициировано следствие о предпосылках для "российского расследования". В частности, выясняется, каким образом было предоставлено разрешение для слежки за бывшим советником Трампа Картером Пейджем и другими высокопоставленными чиновниками.

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