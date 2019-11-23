EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  850  21
Материалы по теме:
Все про:США (15815) Трамп (2645)

 Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп обещает, что доклад о расследовании в отношении тех, кто инициировал следствие о вмешательстве России в выборы в США, будет "историческим" и "скандальным".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Итак, у вас скоро выходит отчет по FISA ("Закон о надзоре за иностранными разведками". - Ред.), что, как говорят, является историческим. Это то, что я слышал", - отметил Трамп.

О публикации этого отчета ранее сообщил глава Комитета по юридическим вопросам Сената республиканец Линдси Грэм, назвав также дату - 9 декабря.

"Итак, то, что вы увидите, я прогнозирую, станет, очевидно, крупнейшим скандалом в истории нашей страны", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что поручил генпрокурору Уильяму Барру быть куратором этого процесса.

Также на Цензор.НЕТ: Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

В этом контексте Трамп отметил, что в администрации Обамы "было очень много плохих людей", ведь эта администрация, по его словам, утвердила на высшем уровне решение "шпионить" за его предыдущей президентской кампанией.

Напомним, по инициативе президента Трампа больше года назад было инициировано следствие о предпосылках для "российского расследования". В частности, выясняется, каким образом было предоставлено разрешение для слежки за бывшим советником Трампа Картером Пейджем и другими высокопоставленными чиновниками.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

Источник: https://censor.net.ua/n3161409
 
 
 Топ комментарии
 
чубатый попытался промычать о том что он с русней не братьянавек а просто мимо проходил. Но в любом случае его ждет позорное изгнание из вайтхауса.
 показать весь комментарий
 
Трамп: Раша не вмешивалась, она мне помогала!, мудаки убогие.
 показать весь комментарий
 
ну так его и кышнут за вась вась с мордвой. Ибо любой в госдепе скажет что якшаться с монголоидными свинособаками по всем понятиям западло.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп сам не розуміє, що тепер багато чого прийдеться відкрито опублікувати та стане відомо про справжнє втручання росії у вибори.
 показать весь комментарий
 
 
импичмент перестаёт быть "нудным"... ну, допустим... а как быть со всеми предыдущими заявлениями по этому поводу? нужно будет признать что-то по типу "я ошибался" или придумать какую-нибудь специальную спецоперацию (умышленно намаслил)
 показать весь комментарий
 
 
Ну, ну - скандал то будет, но что то подсказывает, что это будет новая серия Симпсонов про Трампа и старичка с обвисшыми сиськами
 показать весь комментарий
 
чубатый попытался промычать о том что он с русней не братьянавек а просто мимо проходил. Но в любом случае его ждет позорное изгнание из вайтхауса.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп: Раша не вмешивалась, она мне помогала!, мудаки убогие.
 показать весь комментарий
 
 
ну так его и кышнут за вась вась с мордвой. Ибо любой в госдепе скажет что якшаться с монголоидными свинособаками по всем понятиям западло.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро придётся Трампу рассказать, что хранится в папке пуйла на него...
 показать весь комментарий
 
 
Там скоро рванет. Демократы нифига не делают, только придумывают поводы для импичмента, транжиря деньги налогоплатильщика. А еще они оттягивают свой приговор. Лучшая защита это нападение. Но ресурсы на исходе. Там в штатах такая консерва вскроется, господа....Пелоси, Клинтоны, Шиф (женат на дочке Сороса), и вся команда подельников, шестерок и подстрикал, отправится на кичу.
 показать весь комментарий
 
детишки не только Байдена, но и Керри и Пелоси работали в Украине с 2014 отмывая деньги и продвигая украинский политикум. Время вышло.
 показать весь комментарий
 
Говорит об этом РЕСПУБЛИКАНЕЦ Грем. При чем тут демократы?
 показать весь комментарий
 
"Итак, то, что вы увидите, я прогнозирую, станет, очевидно, крупнейшим скандалом в истории нашей страныИсточник: https://censor.net.ua/n3161409
 показать весь комментарий
 
Сорри это Трамп сказал. НЕвнимательно прочитал
 показать весь комментарий
 
 
Если так, то кацапов нужно отключать от свифта и запрещать любые инвестиции в свинособакию
 показать весь комментарий
 
это называется "влажные мечты". Я думал давно нет людей в розовых очках - ан нет
 показать весь комментарий
 
Для начала нужно заставить Трампа обнародовать налоговые декларации, а потом уже измерять "крупнейшесть" скандала.
 показать весь комментарий
 
 
Вот крупнейший скандал, как демократы устроили грандиозную аферу по ограблению Украины и захвату территории!!!
youtu.be/TF87jvrjfWc
 показать весь комментарий
 
Кловани - скрізь однакові.
Рудий чубчік теж папєрєдніка звинувачує, як наш зелений пісюаніст. Трамп разом з козломордією мріє про другий термін, ольгінці вже відпрацьовують навіть тут. Лалалайка Трампа вже нахвалює.
 показать весь комментарий
 
 
Этот доклад совсем не о россии, а о том как ЦРУ с подачи демократов устроило нелегальную прослушку тогда еще кандидата в президенты Трампа, и что это не могло бы произойти без разрешения Обамы.

Уже скоро.

Это будет крупнейший скандал в истории США, - Трамп о докладе о вмешательстве России в выборы - Цензор.НЕТ 3827
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх