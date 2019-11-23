 Аэропорт Одессы возобновил работу после аварии турецкого самолета

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Одесса.

"В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет на временную стоянку", - сказано в сообщении.

В аэропорту добавили, что специалисты дополнительно проверили взлетно-посадочную полосу и убедились, что она соответствует всем нормам. После этого было принято решение о возобновлении рейсов.

Напомним, 21 ноября у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы. После этого все рейсы в аэропорту отменили на сутки.

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