 Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса"

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Сам текст законопроекта при этом на сайте пока отсутствует.

Статья 1 указанного закона, в которой депутаты хотят внести изменения, определяет срок действия закона. Там прописана дата - до 31 декабря 2019 включительно.

Сообщается, что его инициаторами являются народные депутаты Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Тарас Козак, Василий Нимченко, Юрий Загородний и Александр Колтунович.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон "Об особом статусе Донбасса" нужно будет принять до Нового года, - Разумков

3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом "особом статусе Донбасса", и он будет написан "вместе со всем украинским обществом".

18 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что следует иметь готовые наработки по законопроекту ко встрече лидеров в "нормандского формате". В тот же день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что новый законопроект об "особом статусе Донбасса" будет разрабатываться после встречи в "нормандском формате".

Закон об особом порядке самоуправления на Донбассе Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года сроком на три года. Им предусмотрено, что особый порядок на отдельных территориях будет введен "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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В октябре 2017 парламент продлил действие закона на год, а в октябре 2018-го - еще на год - до 31 декабря 2019 включительно.