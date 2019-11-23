 Пятеро украинцев случайно пересекли границу Индии, их задержали, но уже отпустили

Об этом инциденте сообщил в Twitter государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ.

"Если с украинцами за рубежом случится происшествие, то консул рядом. Еще одним подтверждением этого тезиса является освобождение сегодня пяти граждан Украины, задержанных несколько дней назад в Индии. Они вскоре вернутся домой!", - написал Заяц.

Заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил в комментарии УНИАН, что были освобождены пять украинских туристов.

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"Находясь в Непале, случайно пересекли границу Индии и были задержаны. Благодаря быстрым и эффективным действиям сотрудников Посольства задержанные украинцы освобождены и возвращены в Непал. А вскоре - домой", - сообщил Кирилич.