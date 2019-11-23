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 Политика Украины
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Все про:отставка (2479) Труба (208) ГБР (724)

 Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что готов покинуть свою должность, но только через три года.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Если стоит вопрос о том, уйду ли я, - да, но желательно через три года", - заявил Труба.

По его мнению, в настоящее время речь не идет о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа. "По поводу перезагрузки – давайте не будем спешить. Будет 3 декабря и будет ожидаемый результат", - указал Труба.

Директор ГБР отмечает, что за год работы этого органа есть соответствующие определенные результаты, а условия гарантий независимости ГБР прописаны в законе о Государственном бюро расследований, среди которых и конкурс на должность директора.

Также на Цензор.НЕТ: Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности". АУДИО

Как сообщалось, 15 ноября Верховная Рада не успела на пленарном заседании в пятницу завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске ГБР. Народные депутаты в пятницу начали рассмотрение во втором чтении президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности ГБР и рассмотрели часть правок.

"Государственное бюро расследований меняет свой статус с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность на государственный правоохранительный орган. Второе - директору ГБР предоставляются полномочия для единоличного принятия решений и несение всей полноты ответственности за результаты деятельности ГБР. Третье - усиление контрольной функции парламента, в частности Верховная Рада по результатам отчета главы ГБР за календарный год может признать работу директора органа неудовлетворительной, что может повлечь за собой увольнение с должности. Четвертое - с целью обеспечения расследования дел Майдана предусматривается возможность переведения следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса", - рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский при обсуждении законопроекта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом. ВИДЕО

По словам Монастырского, в связи с существенным изменением полномочий директора Госбюро расследований и изменением статуса этого органа с дня вступления в силу законопроекта №2126 прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта на следующем пленарном заседании (3-6 декабря).

Источник: https://censor.net.ua/n3161401
 
 
 Топ комментарии
 
Тот же, кто и алкаша Генпрокурором сделал, продавца трусов - премьером, а человека с отбитой головой - главой КМДА.
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цинічні угрьобки, що чинять беззаконня на своїх постах...кишенькові цуцики бєні
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Цю владу вже ненавидять, тому три роки Трубі не протриматися.
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От мені цікаво, хто цього "генія" назначив в ДБР?
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Ты не поверишь

Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором Госбюро расследований. ФОТО
https://censor.net.ua/photo_news/463680/poroshenko_podpisal_ukaz_o_naznachenii_truby_direktorom_gosbyuro_rassledovaniyi_foto?_gl=1*15b6kny*_ga*amtWaUE2enJHMV82SzVyY0NXcjdHajNqN1YyRnFid3NDdU90OTcwTF9PdDd3RWt5MjAzZ2h6RjIyRWdpX0Fkcw..
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Дивна у нього логіка - назначати людину Портнова при тому, що з Портновим він ніколи не дружив... Сам же тепер і страдає від цього
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ГБР - РАДА Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 2713балайка играй в другом месте Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8273
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указ да- а кто там конкурс проводил то а посмотри почитай ни не забудь весь метал спрятать ибо он как говрит труба теряет свои свойства при намокании Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8958
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Глава государства отметил, что ждет от главы ГБР обеспечения "полной независимости" ведомства.А тот что?Обосралься, что потеряет должность при Зе и согласился на её поработать, вернее на личные интересы кукловодов квартальных
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А квартальні його залишили, бо їм потрібні такі 🐸
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Тот же, кто и алкаша Генпрокурором сделал, продавца трусов - премьером, а человека с отбитой головой - главой КМДА.
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вопрорс какой пулей прострелили бронежилет на экспертизе ? Ответ Трубы- понимаете я не знаю это экспертиза Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8551 Следак уровень лох и кандидат на шнобелевскую премию в металоведении за намокание броне плит Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 8551
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Только работать начали, уже надо перезагружать
Жесть, при Пете наштамповали органов, и нифига толком не работает
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Мне кажется, что в домашней обстановке он носит паричок, красит губки и ресницы. Петушок.
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НЕТ!ты вместе с зеЛяй и порТНов+беНя скоро будешь драпать на ростов
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Петр ляксеич его назначил,а теперь политические ряпресии и ставленник Портнова,да порохолюбы)))
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цинічні угрьобки, що чинять беззаконня на своїх постах...кишенькові цуцики бєні
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Так его же непогрешимый Петя назначил своим указом,как же так)))
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Зеботы, вы примитивные,всех кого Порох назначил поменяли, кроме тех, кто согласился оказывать личные услуги нынешним, всё сходиться
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Когда его Петя назначал, он был самый хороший и честный! Просто Зе подменил хорошего Трубу на плохого!
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Цю владу вже ненавидять, тому три роки Трубі не протриматися.
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Али его Петр ляксеич назначал,а не зеля.
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І що з того? У Зе було багато часу на інші призначення.
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если будут боротся как ты и татары за крым
то оно еще на 3-4 срока останется
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как ненавидят? а у шустера 60% проголосовали,шо дела против пытра это не полит.репресии,а пытро заслужил это...
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не понял- первую медиа лядбь зебилы считают основным источнегом Савика играли за деньги все кто хотел начиная с 90х
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ну ты ж сказал,шо владу ненавидять,а 60% поддержуют,шоб свыню судили.
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Ты всем спамом угрожаешь.. не 37 год, всех не посадишь в Абу-Грейб.
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савик шоу - проститутен политикен шоу об чём сам честный жрец полит проститут журналистики савик завыл когда его послали на юх как когда то киселёва Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 4988
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Абу, и кто же "цю владу ВЖЕ ненавидить"? Ты с самого начала за Потроха был, так что не ври, что разочаровался в Зеленском
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Так "лигитимний" досі себе президентом вважає))
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ну не тянет он эту должность .... рано ему еще брать на себя такую ответственность ... это тот случай когда нужно красиво уйти без лишнего бурлеска
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Не піти, а нехай Зе ставить іншого і відповідає за своє призначення.
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Почему это Зеленский должен тебя слушать? Ты за него не голосовал. В Абу-Даби тебе место Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 5742
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И отвечал на вопросы,как-будто сутки заучивал их.
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там вся история с его назначением сплошная рулетка ... он хороший зам ... это пока его потолок ..
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нет это у салвика тостера Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 2629 На шоу шнобелевского кандидата автора- в воде намокают броне плиты и они теряют свои свойства Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 2629 Знатока балистики и всяческих зелёных ноук Труба об отставке: я уйду, но желательно через три года - Цензор.НЕТ 6890
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