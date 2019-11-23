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Все про:портрет (38) США (15810) Трамп (2645) Йованович (217)

 Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего посла этой страны в Украине Мари Йованович с том, что та будто бы как минимум в течение года отказывалась вешать в здании посольства портрет лидера государства.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Она - не ангел", - сказал Трамп о Йованович.

"Эта посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве. Она не хотела его вешать", - пояснил американский лидер.

"Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - добавил Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

Представитель юридической команды Йованович сказал CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса а также госсекретаря США Майка Помпео, "как только они поступили из Вашингтона".

О задержках с доставкой портретов Трампа и Пенса в посольство в Киеве издание The Washington Post писало в 2017 году. Тогда журналисты связывали задержки с тем, что Трамп и Пенс не провели вовремя официальные фотосессии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161400
 
 
 Топ комментарии
 
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу(с)
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Так вот по какому принципу нынешний президент США выбирает себе союзников и врагов...
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я бы и сам не повесил бы. Оно ж по определению страшное. Извини Йованович.
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Так вот по какому принципу нынешний президент США выбирает себе союзников и врагов...
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И эти люди запрещают мне ковыряться в носу(с)
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А портрет путіна Йованович повісила?
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Портрет вешать для меня вообще как прошлый век звучит
Ни в одном официальном учреждении не видела портреты Меркель
Но хз мы больше письмами общаемся, может, у начальства какого и висит, но это очень дико, ну очень. Не могу себе просто представить это.

Тем не менее, поведение Иванович показательно. Все же посол - часть команды. А Иванович, видимо, эта команда не очень симпатична была.
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В таком случае лучше повесить оригинал чем портрет.
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Хз, хз
Подача новостей в Украине очень однобока все-таки, а Трамп вообще очень многогранная личность
Так что загонять его в плоскость «**********» очень и очень глупо имхо
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Это там где ты проходишь мед обследование на венеру, по долгу работы? Так врачам зачем вещать портреты президента(так про между прочим в Дойчланде президент штанмайер). В Четв консульстве его(штанмайера) фото висит
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я бы и сам не повесил бы. Оно ж по определению страшное. Извини Йованович.
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На самом то деле она конечно же хотела вешать..... .
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Ну вот, а вам еще Зеленский не нравится.А он оказался прогрессивнее президента Америки,запретив вешать свой портрет во все кабинетах,больших и маленьких) Интересно, действительно не вешают)
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усе...клоуны уходят в историю,которую стыдно вспомнить...ну хоть не как гитлер со сталиным)
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Ну все таки и Гитлер и Сталин были пусть и о рицател ными, но творцами Истории. А наше чучело, кск и папередник, в его насмешка Истории. Правда, кривая, но все же.
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........................................................... спалился чубчиг........................
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Для такого нарцисса как Трамп, это страшное горе.
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Может просто Мари Йованович не любит мужчин, а любит женщин. Я не помню как таких женщин называют, но Дональд Джонович - один из успешнейших бизнесменов мира и яркий политический деятель, достигший всего в этой жизни, ставшей президентом сверхдержавы. Вы думаете ему легко?! Ничего подобного, обывательские разговорчики.
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