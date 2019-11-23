 Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно сообщению, приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года в отношении "торнадовцев" оставлен без изменений.

Полный текст постановления будет объявлен участникам судебного производства 2 декабря в 11:00.

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Напоминаем, Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".