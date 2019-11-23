 Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно сообщению, приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года в отношении "торнадовцев" оставлен без изменений.
Полный текст постановления будет объявлен участникам судебного производства 2 декабря в 11:00.
Напоминаем, Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.
Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
«Торнадо» стал на защиту Зеленского | Ситуация во Львове с проплаченными АТОшниками!
"Батальон «Торнадо» высказал свое мнение и прокомментировал ситуацию с Зеленским во Львове. Когда проплаченные Порошенко, якобы, ветераны АТО скандально встретили Зеленского и хотели сорвать его концерт своими провокационными вопросами и наглым поведением. "
Наші янголи святі.
Їх могили сквернять лисі,
Поиржавіли хрести.На бруківці взулось лихо
В промосковські постоли.
Втікачі вернулись тихо
Й чистять знов стальні стволи.Навіжені чорні круки,
Скверну каркають згори,
Мов шакали виють суки -
Повилазили з нори.Старі писки клеять дурня
З маячливої вини.
На Майдані квіти журні,
Біля братської стіни…Біль пече несамовито,
Та з очей струмлять вогні.
Правду праведну зарито
У словеснім бур'яні.Спить Хрещатик у тумані,
Нагадав дров'яний дим…
Хоронить нас, враже, рано,
Зарубай на носі всім.Не забудемо довіку
Хлопців, славних янголів.
У моря солоні ріки
Упадають з тих часів.19 листопада 2019 року