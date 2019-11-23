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 Политика Украины
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Все про:приговор (814) суд (22726) Торнадо (103)

 Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо"

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор в уголовном производстве в отношении бывших бойцов роты спецназначения МВД "Торнадо".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно сообщению, приговор Оболонского районного суда города Киева от 7 апреля 2017 года  в отношении "торнадовцев" оставлен без изменений.

Полный текст постановления будет объявлен участникам судебного производства 2 декабря в 11:00.

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Напоминаем, Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Источник: https://censor.net.ua/n3161399
 
 
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Ось де мабуть ці 8 тисяч добробатів) Чого ж Зельцман не випускає " патріотів"?
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А вони ж так надіялись ! Зєлєнскій і їх зрадив !
«Торнадо» стал на защиту Зеленского | Ситуация во Львове с проплаченными АТОшниками!

"Батальон «Торнадо» высказал свое мнение и прокомментировал ситуацию с Зеленским во Львове. Когда проплаченные Порошенко, якобы, ветераны АТО скандально встретили Зеленского и хотели сорвать его концерт своими провокационными вопросами и наглым поведением. "

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 экс-бойцам роты "Торнадо" - Цензор.НЕТ 9390
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Зелебобы, пестню про "патриотов-добробатов" запе-евай...
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ну шо,зебанаты,поговорим о 8200 патриотах?)))
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До речі, а звідки вони взяли цю прикольну цифру?
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Матиос нашел того самого распятого мальчика.
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да зебанутые с ней носятся,как с писанной торбой...)
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Их барига держит в сикретных щикаладных застенках, они стоят там на коленях в снегу и склеивают пальтреты...
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Пам'ять навікиВідлетіли в Божі висі
Наші янголи святі.
Їх могили сквернять лисі,
Поиржавіли хрести.На бруківці взулось лихо
В промосковські постоли.
Втікачі вернулись тихо
Й чистять знов стальні стволи.Навіжені чорні круки,
Скверну каркають згори,
Мов шакали виють суки -
Повилазили з нори.Старі писки клеять дурня
З маячливої вини.
На Майдані квіти журні,
Біля братської стіни…Біль пече несамовито,
Та з очей струмлять вогні.
Правду праведну зарито
У словеснім бур'яні.Спить Хрещатик у тумані,
Нагадав дров'яний дим…
Хоронить нас, враже, рано,
Зарубай на носі всім.Не забудемо довіку
Хлопців, славних янголів.
У моря солоні ріки
Упадають з тих часів.19 листопада 2019 року
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