EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  807  13
Все про:катастрофа (396) корабль (1286) Одесса (5734) экология (1197)

 Концентрация нефтепродуктов на месте аварии танкера в Одессе превышена в 90 раз

По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" на побережье Одессы превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин". Днем анализы показали превышение в 53 раза.

Мониторинг места загрязнения продолжается.

Также читайте: Двое из трех моряков с севшего на мель у Одессы танкера остаются в больнице

Напоминаем, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

Источник: https://censor.net.ua/n3161396
 
 
 Топ комментарии
 
Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів - Цензор.НЕТ 4607 Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера в Одесі перевищена в 90 разів - Цензор.НЕТ 9002 да уж судно ДЕЛЬФИ и пляж ДЕЛЬФИН... совпадение роковое.... в иной страе бы уже капитанаи команду зщапроторили в каталажку.. а спасательные службы уже бы оградительыне противомусорные бонны и сетки установили дабы локилизовать арйон расползания от волн мазутногпятна..а эти будут только констатировать..... очевидное я бы лучше факел бросил да горело бы гарно но быстро.... чем мазут смешается с песком и дном и будет годами травить экологию...
 показать весь комментарий
 
А нормальных странах уже бы оградили место аварии, но не в Украине.
Воняет солярой за километр от пляжа!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да уж судно ДЕЛЬФИ и пляж ДЕЛЬФИН... совпадение роковое.... в иной страе бы уже капитанаи команду зщапроторили в каталажку.. а спасательные службы уже бы оградительыне противомусорные бонны и сетки установили дабы локилизовать арйон расползания от волн мазутногпятна..а эти будут только констатировать..... очевидное я бы лучше факел бросил да горело бы гарно но быстро.... чем мазут смешается с песком и дном и будет годами травить экологию...
 показать весь комментарий
 
 
Мазут так просто не горітиме. Потрібно створити температуру, тоді так, а зараз холодно.
 показать весь комментарий
 
По тв в 53 раза. Тут 90. Та оно вдоль берега вроде по первой инфе с мая в тех местах болталось---не могли не знать не видеть. Документов нет---в смысле разрешения или лицензии. Та какой там регистр по дате последнего? При чучме?
 показать весь комментарий
 
ну так пусть власник с "копытаном" платят. за очистку и ликвидацию последствий. а что смешного я сказал? - ну да, в Украине это не реально, - судье заплатят т и достаточно.
 показать весь комментарий
 
А нормальных странах уже бы оградили место аварии, но не в Украине.
Воняет солярой за километр от пляжа!
 показать весь комментарий
 
 
На..ра нам нормальные страны. У нас свой путь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх