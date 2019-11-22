 Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, документы Gazeta.ua предоставил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.





В Меджлисе заявили, что несогласованные документы не будут признаваться Меджлисом как часть международного права,

Это аргументировали общепризнанными принципами международного права, требованиями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Конвенции ООН по биологическому разнообразию 1982 года, положения статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года, принятых с 2014 года актов международных организаций по Крыму и крымскотатарского народа.

В письме представители Меджлиса выразили недовольство определением статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш, происходит без участия крымскотатарского народа.

Добавили, что любые действия власти любого государства, связанные с территории Крыма являются неправомерными и не будут признаны Меджлисом. Содержание документов, которые заключили без участия представителей крымскотатарского будет считаться не соответствует требованиям международного права.

Предложили России в обязательном порядке учитывать это заявление и правовой статус Крыма.



