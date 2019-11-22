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 Политика Украины
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 Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму

Меджлис крымскотатарского народа требует от РФ согласовывать с ними все международные соглашения по Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, документы Gazeta.ua предоставил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

В Меджлисе заявили, что несогласованные документы не будут признаваться Меджлисом как часть международного права, 

Это аргументировали общепризнанными принципами международного права, требованиями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Конвенции ООН по биологическому разнообразию 1982 года, положения статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года, принятых с 2014 года актов международных организаций по Крыму и крымскотатарского народа.

В письме представители Меджлиса выразили недовольство определением статуса Крыма и прилегающих к нему морских пространств Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив и Сиваш, происходит без участия крымскотатарского народа.

Добавили, что любые действия власти любого государства, связанные с территории Крыма являются неправомерными и не будут признаны Меджлисом. Содержание документов, которые заключили без участия представителей крымскотатарского будет считаться не соответствует требованиям международного права.

Предложили России в обязательном порядке учитывать это заявление и правовой статус Крыма.

Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму 01
Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161394
 
 
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Ща кокошники и малоросы в коментах начнут бомбить...
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Потрібно було кацапам за данину згадати хану Гірею Меджлис потребовал от РФ согласовывать с ним все международные договоры по оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 248
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Они это помнят на генетическом уровне, потому и говорят - в Крым, а не на Крым. Уважают)
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Скорей всего это нужно для последующих исков в международных судах.
Меджлис на России запрещён - кремлёвцы будут игнорить.
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Это они прекрасно знают. И- о шансах своих- тоже. А они(шансы)- нулевые.
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Ну, да. Пора напомнить, о себе. В данном случае: о Меджлисе. С вами всё согласуют, не надо кипешевать. Каждый шаг- согласуют... Вас всё меньше. Не только на Цензоре, не только на УКРНЕТе, а и в общем. Такое вот... согласованное, выходит. Это- по честному, без обид.
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Ну ось так званий меджліс і почав взаємодію з москвою. Тепер стає зрозумілою послідовність дій зелених щодо відмови від Криму: визнання корінним народом-національна автономія-воз'єднання братніх азіатських народів.
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"Меджлис крымскотатарского народа требует от РФ согласовывать с ними все международные соглашения по Крыму."

Т.е. Меджлис признаёт Крым частью параши,но просит учесть его бубновый интерес. Меджліс зажадав від РФ погоджувати з ним всі міжнародні договори щодо окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7178
Я тут с 2014-го писал, что Крым в будущем будет частью Херсонской области, а никакой не автономией.
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судится с Госдепом через суды можно, но, тупо.
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