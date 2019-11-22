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 Украина будет производить свою сыворотку от дифтерии, - Радуцкий

В Украине у "дедушек-ученых" сохранились "колонии бактерий", которые позволят начать производство собственной сыворотки от дифтерии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы забыли, что Украина в советское время была одним из лидеров по производству вакцин и сывороток. Своих", - сказал Радуцкий

"И, кстати, есть два аборигена в этой стране, два дедушки-ученых, которые сохранили эти все колонии бактерий. Они есть, они хранятся в Украине. И сегодня Харьковский завод сказал только одну фразу: дайте нам от государства шестилетний заказ, и мы восстановим производство", - продолжил нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила 200 ампул сыворотки против дифтерии, - Скалецкая

По словам Радуцкого, идею восстановления производства отечественных сывороток от дифтерии поддержал президент Владимир Зеленский.

"И сейчас Минздрав и комитет работают над тем, что Украине не должна покупать (сыворотку. - Ред.) ни в Канаде, ни в у тех компаний...", - сказал Радуцкий.

"А 450 (доз сыворотки от дифтерии. – Ред.) – их просто поделить по-другому немножко надо, они есть", - добавил нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине подтвержден 21 случай заболевания дифтерией, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3161393
 
   
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Ну, да. А еще отправит первого человека на Марс. Украина тоже когда то выпускала ракеты....
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все. теперь и прививки накрылись зеленым тазом....
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рекомендуешь? нравится? спасибо но я лучше куплю индийскую вакцину чем поделку от зебаранов
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Сивотротка виробляється конями якиї в Україні майже не залишилось.

Смішно про це читати.
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ну почему .ещё несколько лет назад говорили что могут начать выпуск любой сыворотки нужно одно. многолетний гарантированный заказ государства
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А это не тот гомосек радуцкий, который со своим х..м в жопе органично вписался в депутатские забавы?
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він думає що якщо в нього як в коня то й сиворотку добре зможе робити
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А прививку можно будет получить прямо через приложение в смартфоне.
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или прививать будут прямо х ем в жопу
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Нема куди гроші подіти. .. Украина будет производить свою сыворотку от дифтерии, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9277
до речі, скільки це коштуватиме ? і чи не простіше придбати ?
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Та тут не в тім річ. Уявив як ті ;дєдушкі-аборігєни; обидва зберігали колонії дифтерійних паличок у власній морозилці і тихо сповз під стіл.
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нет сыворотки противодифтерийной в мире выпускается мизер везде упор идёт на вакцинацию вот вакцины много разной а именно для лечения почти нету
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Ради каких-то 450 доз затевать целое производство?? Ах да.. это-же тот самый радуцкий, у которого клоун анализы типа сдавал перед выборами.. ну тогда понятно...
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через жопу?я вообще не понимаю почему ты на призыв ермака ,или как там ту жирную бородатую обезьяну,за анал не откликнулся - однопартийцам помогать надо)))
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яка не сертифікована і не пройде ні одного міжнародного теста )))
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