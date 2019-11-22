 По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Об этом заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко во время обсуждения открытия рынка земли с аграриями в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Сегодня все заточены на то, чтобы делать реальные изменения, а не рассказывать, как делали предыдущие 18 лет, о том, какой важный мораторий, как он нас всех защищает. Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокируют, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас больше 10 млн гектаров земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн", - сообщил уполномоченный по земельным вопросам.
По его словам, на данный момент аудит продолжается.
"Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым "болит Украина" грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами", - заявил Лещенко.
Дерибан - это когда государство отдает землю тому, на кого покажет пальчиком Петя, Витя, Лёня и так далее.
нижче Lvbnhj малюнок виклав - просто треба взяти ті прізвища , і дослідити їх зв'язки з політичними силами що проти ринку землі - і все стане зрозуміло !
Не показуй эту картинку петярастам, а то они обосрутся. Гы.
на данный момент аудит продолжается Источник: https://censor.net.ua/n3161392
Та це таке.
Чи забули ?
Зробіть кадастр, тоді і поговоримо.
но, к сожалению такое в ближайшем времени возможно не у нас. Ахметовы, Косюки, Коломойские и т.д. и т.п. никогда лишнюю "свою", как они считают, копейку в бюджет не заплатят (а кое-кто и за потребленные услуги считает платить ниже своего "достоинства"), научились у москалей.
И гимн пели, и вышиванки носили, а как им болит, як болить