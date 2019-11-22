 По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Об этом заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко во время обсуждения открытия рынка земли с аграриями в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Сегодня все заточены на то, чтобы делать реальные изменения, а не рассказывать, как делали предыдущие 18 лет, о том, какой важный мораторий, как он нас всех защищает. Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокируют, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас больше 10 млн гектаров земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн", - сообщил уполномоченный по земельным вопросам.

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По его словам, на данный момент аудит продолжается.

"Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым "болит Украина" грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами", - заявил Лещенко.

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