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 Политика Украины
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 По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Результаты аудита земли показали, что вместо 10 млн гектаров земли в собственности государства осталось только 7,6 млн гектаров.

Об этом заявил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко во время обсуждения открытия рынка земли с аграриями в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Сегодня все заточены на то, чтобы делать реальные изменения, а не рассказывать, как делали предыдущие 18 лет, о том, какой важный мораторий, как он нас всех защищает. Если говорить откровенно, то результаты аудита и инвентаризации, которые мы провели за последний месяц, нас просто шокируют, какой грабеж осуществлялся за последние годы. Мы свято верили в то, что у нас больше 10 млн гектаров земли государственной собственности, но сейчас мы едва собрали 7,6 млн", - сообщил уполномоченный по земельным вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

По его словам, на данный момент аудит продолжается.

"Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым "болит Украина" грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами", - заявил Лещенко.

Читайте: Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3161392
 
 
 Топ комментарии
 
От тому вони всі дружно - від ЖОпоблоку до ПЕСиків не хочуть впровадження ринку землі - при існуючому стану речей їм всім комфортніше набивати кишені
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Рынок - это когда покупает тот, кто заплатит дороже.
Дерибан - это когда государство отдает землю тому, на кого покажет пальчиком Петя, Витя, Лёня и так далее.
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Всі землі вже продані, які там 10% немає навіть 1 відсотка.
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Собственноговоря, непонятно - слуги наролда предпологают с этим не только смириться, но и усугублять?
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Рынок - это когда покупает тот, кто заплатит дороже.
Дерибан - это когда государство отдает землю тому, на кого покажет пальчиком Петя, Витя, Лёня и так далее.
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Да неужели По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5666Это где-то записано, или вы сами тоько что придумали?
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Это написано. Первоочередное право выкупа имеет тот, кто эту землю взял в аренду, а в аренду государство за копейки выдавало своим. Почему государство должно продавать землю а не сдавать ее в аренду и зарабатывать деньги?
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать тем гадьём, которое эту землю растащило. По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 7606
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От тому вони всі дружно - від ЖОпоблоку до ПЕСиків не хочуть впровадження ринку землі - при існуючому стану речей їм всім комфортніше набивати кишені
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Давно печатаю как эта тема пошла. Именно те что вопят о национальной трагедии и потери последнего что у якобы у народа---земли и есть владельцы этой не указаной земли! Им этот закон процесс зарубит! Пусть шустрые СМИ копнут по основным крикунам и по их родне---думаю крепко удивимся!
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а що там копати - вже все давно відомо ..
нижче Lvbnhj малюнок виклав - просто треба взяти ті прізвища , і дослідити їх зв'язки з політичними силами що проти ринку землі - і все стане зрозуміло !
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И шо? Ни одного слуги нет?
Не показуй эту картинку петярастам, а то они обосрутся. Гы.
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Не понял, я что, должен вот ЭТОМУ верить?
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Землю просрали ще при кучмах любителях овочів при шоколадних намагалися але не було чого ловоити
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Зебрбики еще закон не приняли...а 2.4 миллиона га украинской земли уже продали...вернее украли...
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ- на эти 2,4 млн земли наверно сфальсифицированы документы . Пойдут суды.
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Ещё нет аэрофотосъёмки.В советское время колхозы и совхозы всю землю не показывали ,а за счёт излишков земли повышали урожаи и валовый сбор,медали ,ордена получали,как стахановцы.И Сейчас если свести авиасъёмку и приватизацию,то там не на одно пожизненое можно накопать на местных царьков.
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Та давно реальный урожай зерновых гораздо выше официального. Причина ясна---от налога скрыть и на спиртик сплавить. При совдепии если 27 центнеров с га колхоз косил 5 лет подряд, председателю гер-соц-труда давали. А сегодня меньше 45 давно собирают. Кстати молодцы! По независимым данным зерновых экспертов других стран Украина может сегодня собирать 100 мил т зерновых в год. А при новых технологиях и технике до 150 мил т! Ещё в 1993 г кажется премьеру Фокину было сказано (у Гордона есть про это) Что через 20 лет в мире будет 2 валюты----пшеница и пресная вода! А давайте всё равно строить самолёты, переплюнем Боинг! Испания весь мир оливковым маслом и вином заливает и не мучается темой своего самолёта! Там конечно собирают самолёты, какую то часть или весь---но по программе ЕС по Аэробусу.
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ЦИТАТА: "Мы свято верили"(с). Я- не землемер. Я ваааще к земле- никакого отношения. У меня- вода, много воды, столько воды, что иной раз, неделями- ни единого судна не было встречного, не говоря уже об островах каких-то. Только вода. Так я к тому, что даже я, профан, знал- вы все твари лживые. До единого. Пока, значит- на 25%, точненько. Это то, что вы уже сфиздили, не начиная продавать. Остальные 75% вы сфиздите завтра. Или... я- наивный? Неужто и остальное сфизжено??? Признавайся, чертило!
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Пригласить спецов из США и проверить кадастры через спутник. Там будут накладки границ участков, а также проявятся при прятанные куски
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И куда ж всё могло дется, если землю нельзя было купить? Ну ладно - шоколадный мародёр продал чёто. Но это ж было незаконно. Так пусть зебильная власть всё ПО ЗАКОНУ ВЕРНЁТ, и после земля вернётся в лоно. Или её продали вашим хозяевам, малоросы?
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Результаты аудита земли показали Источник: https://censor.net.ua/n3161392
на данный момент аудит продолжается Источник: https://censor.net.ua/n3161392
Та це таке. По данным аудита вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 7232
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Ну уже выявили недостачу, но ещё аудит не закончили
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А Крим та окупований дамбас вони відмінусували ?
Чи забули ?
Зробіть кадастр, тоді і поговоримо.
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вообще-то земля в частных руках (как и много чего другого, что превышает личное пространство человека, машина, скажем) должна приносить доход государству, если по-хорошему. так как "отдавать насовсем" это очень тупо и ведет к революции, рано или поздно (но на поколение барыг хватает, к сожалению). к тому же, в развитых странах обычно практикуется условный "налог на богатство", прогрессивный налог, то есть если у человека овердохрена "собственности", то он платит налоги практически до 90% прибыли или по серьезно увеличенной ставке (скажем, чтобы с пяти лет оплаты налога на одну квартиру государство могло бы построить \купить\ новую квартиру для других не столь богатых граждан). так что не мешало бы и у нас ввести подобные налоги для тех, у кого условных 25 квартир, 50 машин и т.п. с землей, имхо, абсолютно такая же рабочая схема, так как "обычный фермер" никогда не сможет иначе конкурировать с монополистом, да и ему тупо будет негде конкурировать.
но, к сожалению такое в ближайшем времени возможно не у нас. Ахметовы, Косюки, Коломойские и т.д. и т.п. никогда лишнюю "свою", как они считают, копейку в бюджет не заплатят (а кое-кто и за потребленные услуги считает платить ниже своего "достоинства"), научились у москалей.
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Мы выясняем, как под предлогом моратория вельможи и политики, которым "болит Украина" грабили эту страну под различными патриотическими лозунгами", - заявил Лещенко. Источник: https://censor.net.ua/n3161392

И гимн пели, и вышиванки носили, а как им болит, як болить
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