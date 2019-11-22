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 Политика Украины
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 Коломойский: Приватбанк "вернется" мне в ближайшее время

Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - цитирует Коломойского издание.

Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка.

Он заявил, что завод справедливо требует компенсации от Приватбанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие будут штурмовать банк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни Приватбанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - Гончарук

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3161391
 
 
 Топ комментарии
 
так кто б сомневался, со 100% своим президентом и прокурором.
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Так заради того 73% зебілів і вибрали президентом Слугу Бородатої бабуні.
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Нііііі!!! Бубочка до Коломойського не має стосунку! Брехняяяя!
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Ахмєтка , Пінчук . Фірташ - корєша Офшоренка ... свої ж люди .))
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А он мечеть на 5 тыс. человек построит и будут как в маскве на улицах друг другу носки нюхать! Весь центр занимать будут!
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Будет лозунг в Украине , бей еврей спасай Украину ?
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боюсь,что и до этого дойдет,а потом в средневековье...мы ж уже в 90х
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Нам оно надо чтобы Израиль нас бомбил? и так Путин мылится бомбить, так еще и эти.
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"Украинские" израильтяне выбрали Петра Порошенко"
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Только после того, как этот поц вернет в украинский бюджет докапитализацию Привата.
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вроде 10 января след. года в Лондоне продолжится процесс по делу Приват против Бени, там будет понятно, в принципе, по решению Лондонского суда ху из ху
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Все задумки Бени пока успешно реализуются,нет оснований не верить,что Приватбанк он себе вернет.
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A u Beni neotniali etot zavod Nikopolski?Vet on dolzen banku nemalaju sumu.
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Он там должен сидеть безотносительно своей национальности.
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Якщо Бенін(Зелін) куй буде спокушати Україну дупа недоумків буде чекати валеліну.
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реально с приватом пора все дела кончать...
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Беня куражиться над своим шутом=)) Вован, никто не говорил что будет просто, - тут или МВФ или Беня, но всюду клин.. Далось тебе это президентсво, дурак малохольный, - жил бы сейчас горя не знал , по роялю х..м стучал, а так ведь пропадешь ни за что, точнее за Бенины хотелки... Идиот-с..
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Ротару спонсировала карателей и это не секрет, поэтому ей дорога в РФ должна быть закрыта!!!
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73-квартальним ****** пох... вони чекають коли посадять Порошенка.
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И что в ответ прошепчет Мендель? Нет, ну просто интересно)
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Я думаю, Беня совершает туже ошибку, как и другой еврей Березовский 20 лет назад. Тот тоже думал, что Вова у него в руках. Посмотрим, повторит один еврей ошибку второго. Правда, Вова Березовского был КГБешником, а не евреем.....
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Бєня просто займається троллінгом...
Йому це доставляє задоволення...
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Гагарін долітався, бєня до.......балакається
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Но и куй и палец могут выполнить одну функцию. Смотря, что ими делать.
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За тем Вовой стоял КГБ, а за этим Вовой стоит КВН. Вы разницу чувствуете?!
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Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Коломайна - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лото, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрите внимательно, выиграете обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
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Могут все. Но никогда ничего не делают...
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"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук
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а, мвф нашим топ-уровневым не указ . пусть у себя в оон с коррупцией борятся
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Ну так пусть наши бабло у ООН отдалживают, а не у МВФ клянчат
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вообще-то мвф это структура оон. это, как у маяковского: "мы говорим "деньги оон" - подразумеваем мвф"
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Про тех, кто будет в этом сомневаться, скажут по "1+1", что они наняты на деньги воров, которым теперь не дают воровать.
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позволю себе дополнить: "и им платят рошенками"
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Ахааа. И по губам им провел. Не ну красавец Коломойський: Приватбанк "повернеться" мені найближчим часом - Цензор.НЕТ 9725
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Я думаю, что эти громкие заявления Коломойского - игра на публику, чтобы обозлить людей. А потом воинственный Бубочка пальчиком пригрозит, Беня утихнет, а рейтинг Бубочки поползет вверх. Граждане довольны. Вот такой развод населения, чтобы под шумок договариваться дальше с Россией.
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В вашем заключении изначально заложена ошибка, потому что главный в паре Зеля-Беня дядя Беня. И дяде Бене глубоко плевать что будет с его шутом Зелей, которого он посадил на шутейное преЗЕденстово. Скажу больше, Беня понимает, что у дурака нет шансов в этой игре, - он им просто пожертвует... Зеля, - это пешка в Бениной партии... Поэтому на рейтинг Зели Бени глубоко пох!
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Премию Дарвина тем у кого депозит в Привате.
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Вам тоже, - премию Дарвина. Так как вы не понимаете, что если крякнет Приватбанк, то вслед за ним крякнет и вся финансовая система Украины, поэтому даже если у вас депозит в любом другом банке, - вам ТОЖЕ будет плохо!
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тоже самое. Когда государство будет выплачивать страховку по вкладам, гривна обесцениться вдвое. И хоть в вашей банке останутся те же 100 грн., но купить на них вы сможете вдвое меньше.
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поможем германии на ф и г были эти тигры и арийцы все продаться
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скоРей бы уже погнать все эту зелеНую падаль подонков.вместе с беНяй на ростов!
а лучше пострелять!
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Между Украиной и Коломойским зебилы выбрали Коломойского.
А Украины больше нет.
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Пока ещё есть, но уже выставлена на продажу.
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Даже не сомневаюсь что ********** власть отдаст всё народное соевому олигарху...
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Имея своего президента и свою монокоалицию в парламенте, Коломойский может делать всё, что хочет. Ждём, когда проголосовавшие за Зеленского разочаруются и разозлятся от всего этого.
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Зебіли, вас усіх примусять працювати по-білому і платити податки. хто не захоче працювати - не працюйте, але платити все одно доведеться. Ви за це проголосували і ви заслужили.
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Во блин, губу-то раскатал, да хрен тебе в оппу, а не Приватбанк.
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а шо, зелебобы уже за алехархов ненавистных?
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