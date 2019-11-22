 "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом. ВИДЕО

Прокомментировать аудиозаписи, якобы полученные в результате прослушки, Трубу просили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"За шоу, которые происходят с записями, я не могу нести ни малейшей ответственности. Шоу с записями - это не стиль работы Государственного бюро расследований", - ответил Труба.
По словам директора ГБР, с Офисом президента его ведомство "по мере надобности" проводит рабочие совещания, на которых также присутствуют руководители других правоохранительных органов.
"Но ни в коем случае ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - заявил Труба.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос
"Период моей работы свидетельствует о том, что этот орган (ГБР. - Ред.) становится на ноги, и что этот орган - независимый. Только этим я могу пояснить большое количество провокаций.
Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.
Также на Цензор.НЕТ: Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может, имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?". АУДИО
если сравнить это:
"Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданоv
с вот этим:
Портнов для ГБР - заявитель и свидетель, - Труба
Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині. .
Джерело: відповіді Генпрокуратури та ДБР на запити "Української правди"
Деталі: У 2012 році голова Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми політика Аркадія Корнацького.
Після цього земля потрапила у руки приватної компанії, пов'язаної з сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
У 2016 році Петро Порошенко скасував це рішення про передачу землі. Корнацький на той момент був депутатом "Блоку Петра Порошенка".
У червні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило провадження про можливе зловживання владою "особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади". Зловживання нібито мало місце під час підготовки та видання указу Порошенка. Розслідування почали за заявою екснардепа Михайла Добкіна. .
Прокуратура не відповіла на запитання УП, які саме особи та яким чином могли вчинити злочин. Наразі про підозру нікому не повідомили.
Водночас, правоохоронці ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі. Вона стосується привласнення земельних ділянок на 1553,97 га у Миколаївській області. Наразі у цій справі 6 осіб перебувають на лаві підсудних.
Як же нам не матюкатись,
Вже ніззя без матюков,
В охвіс к Бубочкє вселився
Музикальнєйший Портнов.
Мальчік з Богданом як взнали -
Не повірили собі,
Що Портнов той льогко грає
Все, що хоче, на Трубі
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...
Ранком Бабушка дзвонила
ПєрЗЄденту своєму:
- Кохфе випіл,чєпушила?
Где Пріват мой, не пойму!
Отдавай бистрєє бабкі,
Нє іспитувай судьбу -
А нє то вас с Рябошапкой
Натяну я на Трубу...
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...