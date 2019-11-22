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 Политика Украины
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 "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом. ВИДЕО

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не стал отвечать на прямой вопрос о том, его ли голос на записях обсуждает с человеком, голос которого похож на голос главы ОП Андрея Богдана дела против Петра Порошенко.

Прокомментировать аудиозаписи, якобы полученные в результате прослушки, Трубу просили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"За шоу, которые происходят с записями, я не могу нести ни малейшей ответственности. Шоу с записями - это не стиль работы Государственного бюро расследований", - ответил Труба.

По словам директора ГБР, с Офисом президента его ведомство "по мере надобности" проводит рабочие совещания, на которых также присутствуют руководители других правоохранительных органов.

"Но ни в коем случае ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - заявил Труба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос

"Период моей работы свидетельствует о том, что этот орган (ГБР. - Ред.) становится на ноги, и что этот орган - независимый. Только этим я могу пояснить большое количество провокаций.

Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Также на Цензор.НЕТ: Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может, имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?". АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3161389
 
 
 Топ комментарии
 
По ходу пришла такая ушлая и циничная банда ЗЕмародёров шо паперЭдники просто ангелочки на ихнем фоне.
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Пора йому на голові корону поправити, лопатою.
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Пошел в отказ поздно пленки в ЕС дело труба
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і чого на клоунський зе-поліграф не біжить? "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 9378
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С клоунский правды не добьешься. Терморектальный полиграф нужен
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Бог ты мой, какой идиот ! "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 5817

если сравнить это:

"Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданоv
с вот этим:

Портнов для ГБР - заявитель и свидетель, - Труба
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По ходу пришла такая ушлая и циничная банда ЗЕмародёров шо паперЭдники просто ангелочки на ихнем фоне.
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Пора йому на голові корону поправити, лопатою.
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Гудит аж из пукана видно и брехать же не умееют когда делишки творят все они БОГИ а как яйца в тиски прижали всевыврете.... Ой трубадур Труба трубадур..
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А ще він на Великдень ходить до церкви і у Страстний тиждень б'є поклони.
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ви всі, 73/43%зебілів, однаково брешете
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А взгляд такой честный-пречестный.
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Ми вже це чули в запису розмови з Богданом "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6148
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Не гундось, брехливое. Что вы все какие-то гнусавые и гундосые?
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"... я просто по життю ватоголове малоруське чмо"
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Вот гопники дорвались к власти . Что будет по факту? А будет то , что в России есть , ложь, враньё, лицемерие . Привет Россия -2 !
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твои пленки,полудурок,помешали из воной сделать сделать главную оппозиционерку "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6463
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ну с пьяными кацапами я точно не общаюсь...Але,свинопсин,я больше тебе не подаю! "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 112
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Культура з тебе аж і пре, ти випадково не за зєлєнського голосував?
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Ну так і скажи, я прихильник вовки сцанича.
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Этот тоже с удовольствием становиться в нестандартную позу. А ведь его просто сливают и скоро показательно отдрючат, что бы прикрыть богдана и портнова.
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Дак падажите, буба ж сказал, и их уже пора менять, в чём предъявы???
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ТРУБА, про Іваніса теж , якось усі тягли мазу, а потім грамотно відморозилися. Надіюся, що і з тобою, красний млодлдець з прізвищем означаючим гибельне становище любого починання, все буде краще, і ти ,на справді виявишся на диво достойною людиною! Але ,нажаль, забагато в мені сумнівів, що до тебе, труба!
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ДБР таємно розслідує, як Порошенко забрав землю у Пшонки і повернув депутату БПП "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 3151.
Державне бюро розслідувань веде справу щодо законності указу президента Петра Порошенка, яким він позбавив землі рейдерів на Миколаївщині. "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 6161.
Джерело: відповіді Генпрокуратури та ДБР на запити "Української правди"
Деталі: У 2012 році голова Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми політика Аркадія Корнацького.
Після цього земля потрапила у руки приватної компанії, пов'язаної з сином колишнього генпрокурора Віктора Пшонки.
У 2016 році Петро Порошенко скасував це рішення про передачу землі. Корнацький на той момент був депутатом "Блоку Петра Порошенка".
У червні 2019 року Держбюро розслідувань відкрило провадження про можливе зловживання владою "особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади". Зловживання нібито мало місце під час підготовки та видання указу Порошенка. Розслідування почали за заявою екснардепа Михайла Добкіна. "Я никогда не получал никаких указаний о направлении расследования или об акценте на какое-либо уголовное производство", - Труба о записи разговора с Богданом - Цензор.НЕТ 8620.
Прокуратура не відповіла на запитання УП, які саме особи та яким чином могли вчинити злочин. Наразі про підозру нікому не повідомили.
Водночас, правоохоронці ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі. Вона стосується привласнення земельних ділянок на 1553,97 га у Миколаївській області. Наразі у цій справі 6 осіб перебувають на лаві підсудних.
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ТРУБА, про Іваніса теж , якось усі тягли мазу, а потім грамотно відморозилися. Надіюся, що і з тобою, красний млодлдець з прізвищем означаючим гибельне становище любого починання, все буде краще, і ти ,на справді виявишся на диво достойною людиною! Але ,нажаль, забагато в мені сумнівів, що до тебе, труба!
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Блин. сколько говна уже по этой трубе перекачали..
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Клоунская команда, нет мужества сказать правду.
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я не фізіогноміст, але ця людина, напевно, дуже нещасна через те що зробила багато гадостів багатьом людям
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А уяви який Сралін був нещасний.... прямо вагон з нещастями
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***
Як же нам не матюкатись,
Вже ніззя без матюков,
В охвіс к Бубочкє вселився
Музикальнєйший Портнов.
Мальчік з Богданом як взнали -
Не повірили собі,
Що Портнов той льогко грає
Все, що хоче, на Трубі
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...
Ранком Бабушка дзвонила
ПєрЗЄденту своєму:
- Кохфе випіл,чєпушила?
Где Пріват мой, не пойму!
Отдавай бистрєє бабкі,
Нє іспитувай судьбу -
А нє то вас с Рябошапкой
Натяну я на Трубу...
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла
Ла-ла
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Па-па-да-па
Пап-пап
Пап-па-да-па-па...


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Запасаємось попкорном, чекаєм на нові записи прослуховування. Видавати будуть частинами,щоб потім чекати на реакцію фігурантів і розвінчувати їхню брехню!
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А хіба він міг сказати протилежне? Я не вбивця - заявив вбивця
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"Период моей работы свидетельствует о том, что этот орган (ГБР. - Ред.) становится на ноги, и что этот орган - независимый. Только этим я могу пояснить большое количество провокаций.Источник: https://censor.net.ua/n3161389 Я чегото из всей "работы" этих органов помню только зашквары.
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А как прислужливо Богдану по телефону лепетал: "Богдане Йосиповичу! Все зробимо, все що треба" "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом - Цензор.НЕТ 8097. А потом на брифинге с Рябошляпкой стоял , глазенки бегали, ручонки тряслись, на вопросы журналистов невнятно что-то блеял). Ждем следующей порции записей)
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А вообще-то предлагаю Трубе пройти детектор лжи "Я ніколи не отримував жодних вказівок про направлення розслідування або про акцент на якесь кримінальне провадження", - Труба про записи розмови з Богданом - Цензор.НЕТ 8411 . Или не мужик?
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