 Портнов для ГБР - заявитель и свидетель, - Труба

Встречи с Портновым Труба прокомментировал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Андрей Портнов для ГБР – это заявитель, который обратился с соответствующими заявлениями. После этого у него есть статус в уголовных производствах – это свидетель", - сказал Труба.

Труба уверяет, что все участники уголовного производства для него равны.

"Инициатива по поводу встречи возникает по желанию. Я встречаюсь с народными депутатами, я встречаюсь с людьми, которые этого хотят. И я не вижу в этом ничего плохого", - утверждает Труба.

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"Более того, Андрей Портнов не раз был в помещении ГБР. Он допрашивался следователями по криминальным производствам, и это было большое количество его визитов в ГБР", - добавил он.