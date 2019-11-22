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Все про:правоохранительные органы (586) СБУ (14042) шпионаж (837) ГБР (724)

 ГБР объявило в розыск работавшего на Россию подполковника СБУ, бежавшего из страны в 2017 году

Следователи Государственного бюро расследований объявили в розыск подполковника СБУ, которому сообщено о подозрении в совершении государственной измены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации, хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие государственную тайну. С целью избежания ответственности, злоумышленник пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину", - говорится в сообщении.

Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

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Данное уголовное производство начато в январе 2018 года следователями Главного следственного управления СБУ, а 1 февраля 2019 года было передано для осуществления дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР,  расположенное в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3161381
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё небось, он эти два года на службе числился и ему зарплату переводили. ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 729
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я вот не понял вы что ГБР к украинцам обращаетесь ? типа помогите найти и обезвредить или может кто то что то знает? ну тогда публикуйте фото, ФИО и т.д. а иначе зачем вообще писать об этом? делайте свое дело молча и без пыли!!!! или думаете что он в сети прочтет и сам придет сдаваться? блин! может я что то недопонимаю или это просто пиарится контора?
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С добрым утром, гыбыры...не слишком долго "собирались", не?
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я вот не понял вы что ГБР к украинцам обращаетесь ? типа помогите найти и обезвредить или может кто то что то знает? ну тогда публикуйте фото, ФИО и т.д. а иначе зачем вообще писать об этом? делайте свое дело молча и без пыли!!!! или думаете что он в сети прочтет и сам придет сдаваться? блин! может я что то недопонимаю или это просто пиарится контора?
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С добрым утром, гыбыры...не слишком долго "собирались", не?
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А что он разве последний в СБУ, пусть хорошо поищут, могут еще найти парочку или больше.
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Поспешили,может совесть замучает и сам вернётся.
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Охренеть!Получают распоряжения от "кравца"-холопа янучара, страну сдает ер..удак - человек ротенберга,а дело возбуждают против сбежавшего.С этими разберитесь,долбодятлы.
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Ещё небось, он эти два года на службе числился и ему зарплату переводили. ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 729
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через суд еще и восстановится назад на роботу через некоторое время
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злоумышленник пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3161381 - і що заважало оголосити його в розшук раніше ?
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ну , звісно - "папередніки" , навіть якщо вони нічого не робили , все одно робили все правильно ! ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ, який працював на Росію і втік з країни в 2017 році - Цензор.НЕТ 3464
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Трубу назначили не черезх йогь лояльність до нинішньої влади , а просто прізвище його прикольно відображає все те , що діється з цим органом.в трубу він і вилетить, як лазо, що одного разу бився в тісній печурці.
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Тогда его просто прозевали, что он улизнул, а сразу не могли в розыск подать, потому что он не был в статусе подозреваемого или обвиняемого. Скорее всего, он просто понял, что становится горячо и слинял. А когда исчез, начали копать, а почему - выкрали, не выкрали, вроде тихо, и так вышли на то, что он шпионил. Но 2 года проверять, это чересчур в таких вопросах.
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Оце новина... Скажіть краще, що співробітники СБУ, завдяки систематичній та наполегливій праці, ризикуючи життям та репутацією забезпечили анексію Криму, Луганська та Донецька..
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