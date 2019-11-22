 Все предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут осуществлять покупки через "ProZorro", - Абромавичус

Об этом генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из создательниц системы "ProZorro" Надя Бигун работает у нас в команде руководителем закупок. Теперь в самом концерне все закупки выше 25 тысяч гривен должны делаться через систему "ProZorro". К концу года такое обязательство будут иметь все предприятия, которые входят в концерн", - сказал он.

Также, по словам Абромавичуса, до конца года около 118 предприятий "Укроборонпрома", которые сдают опустевшие здания в аренду, тоже должны будут делать это по системе "ProZorro".

Гендиректор "Укроборонпрома" считает, что таким образом госконцерн работает над предотвращением коррупции.

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"За последние годы открыто больше 600 уголовных дел по "Укроборонпрому" и участникам "Укроборонпрома" о хищениях, превышениях служебных полномочий и так далее. ... Как следствие наших действий, уже сделано несколько достаточно громких задержаний чиновников военно-промышленного комплекса за последние два месяца", - добавил он.