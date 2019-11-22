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 Общество
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Все про:приватизация (915) Укроборонпром (823) Абромавичус (456)

 О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет

"Укроборонпром" приватизирует часть из 137 входящих в госконцерн предприятий, - Абромавичус

"Хорошее количество предприятий" передадут Фонду госимущества для приватизации. Стратегических предприятий военно-промышленного комплекса это не коснется.

О планах приватизировать часть входящих в структуру "Укроборонпрома" предприятий глава госконцерна Айварас Абромавичус рассказал в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас, по его словам, в концерн входят 137 предприятий. 21 из них находится на оккупированных территориях. 46 предприятий из оставшихся - убыточные, у 43 есть долги по зарплате в размере 1,1 млрд гривен.

"В ближайшие месяцы мы передадим хорошее количество предприятий в Фонд госимущества. Но это не будут стратегические предприятия, это будут предприятия "Укроборонпрома", которые не производят ничего, что связано с оборонной промышленностью, или ничего уже вообще не производят", - сказал Абромавичус.

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Таких крупных игроков, как завод имени Антонова или имени Малышева, приватизация не коснется. Их будущее руководство концерна видит в создании совместных предприятий.

"Для флагманов нужны колоссальные финансовые ресурсы, они исчисляются в миллиардах долларов, которых у наших предпринимателей нет. И опыта нет, и капитала нет, и репутации часто нет. Если идет разговор о "Зоремашпроекте", об "Антонове", то хотелось бы очень привлечь мировых гигантов к совместному производству", - сказал Абромавичус.

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По его словам, такие гиганты как "Антонов" или "Зорямашпроект" важны для государства. К тому же, они находятся "в сложнейшей ситуации", и их было бы очень трудно продать.

Готового плана относительно того, какие предприятия выставлять на приватизацию, а какие нет, в "Укроборонпроме" пока нет.

"Я считаю, что в конце года мы сможем конкретно сказать, какие предприятия могут быть отданы в Фонд госимущества на приватизацию. Но повторюсь, на первоначальной стадии мы не говорим о приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса", - подытожил Абромавичус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161379
 
 
 Топ комментарии
 
"О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет" - Ну да. Сдадут молча и после просто поставят перед свершившимся фактом. Как они с Мотор Сич уже начали.
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слуги сперва делают, а потом... нет, не думают. оправдываются.
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"О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет" - Ну да. Сдадут молча и после просто поставят перед свершившимся фактом. Как они с Мотор Сич уже начали.
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Мотор сич приватизирована еще в 90-е.Так что Зеленский не виноват.
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якщо про таке заявив якесь абрамавічус, то приватизація вже пішла по потрібним зеленому болоту людям. І в цьому сумнів тількт в тих хто сумніватися , виконуючи свою роль сумнівальника
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Кагал Коломойского продаёт Украину РФ по всем направлениям: дипломатии, военному, экономике, производству вооружений./ Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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чому тільки ********** ...бгггатьям з МВФ теж перепаде ...та й за "сенедріон" не забудуть ...у Ізраїлі Землю не продають ...а тут безкраї лани для гешефту ...обсіли стервятники зі всіх сторін
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понеслась ...нагадять а потім "виправдовуються" ...
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Еще насрут тихо, в уголке и под диван, под диван. В надежде что его двигать не будут О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет - Цензор.НЕТ 9969
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хочу спросить, как там капитуляция поживает? Россия уже захватила территории там где войска развели? или опять шоколадные обосрались со своим пистешом?
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как порохоботы по полу катались что будет гривня по 100 брехуны и дураки
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казначейства заглохли, як при овочі після євро 12. Ви продукцію поставте сільрадам (громадам) ,. а казначейства будуть вам рухати мізк стільки, скільки зетварі будуть укріпляти свої підприємства.Грошей в громадах нема. За грошима знову їхати в Зеклан (половине, звичайно,треба повернути на кешенб слугам народу, бо як жеиїм служити народе, якщо і дорлетіти до цього сраного народу ніначому!
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Нормально ?!
Готового плана относительно того, какие предприятия выставлять на приватизацию, а какие нет, в "Укроборонпроме" пока нет. Источник: https://censor.net.ua/n3161379

НО РУКИ ЧЕШУТСЯ ЧТО НИБУДЬ ПРОДАТЬ?
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слуги сперва делают, а потом... нет, не думают. оправдываются.
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не что небуть а ЗЕМЛЮ ...вот их главная мишень ...
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Приватизація оборонного підприємства - те ж саме що його знищення. Жоден барига не буде виробляти гіроскоп з рентабільністю 0.002% та ліквідністю на рівні нуля. Во стократ вигідніше обладнання збути, а на території відкрити черговий ТРЦ "Більшовик".
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Честнейший человек! Человек, который никогда не врет. Имеющий 80 кг, пока что- живого веса, способный прокормить их на 5 тысяч гривен... Ты это, Абрам, держись! Мои коты твоей живучести- просто завидуют, я им щас рассказал, твою версию выживания. Трое- до сих пор мяукают, с возмущением. Хотя... вполне вероятно, это они от того, что их Папа, вместо того, чтобы их потискать и заснуть, время на тебя, Абрама, теряет. Шо-то тут пишет... Зачем? Верно, Абрам?
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що таке абрамяучас. чому цей слизняк проскочив у порошенка, а тепер у клоуна. що воно таке - лакмусовий папірець нейтрального пн, чи крикун, що й тих і тих підставляє під підор
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Таких крупных игроков, как завод имени Антонова или имени Малышева, приватизация не коснется. Их будущее руководство концерна видит в создании совместных предприятий.

Значит они уже не будут украинскими, это все равно, что продать их к примеру китайцам.
Если передавать какую-то часть предприятия иностранцам, то только при условии, что 51% акций будет принадлежать государству и никак иначе.

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