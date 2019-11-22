 О приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса речь не идет

"Хорошее количество предприятий" передадут Фонду госимущества для приватизации. Стратегических предприятий военно-промышленного комплекса это не коснется.

О планах приватизировать часть входящих в структуру "Укроборонпрома" предприятий глава госконцерна Айварас Абромавичус рассказал в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас, по его словам, в концерн входят 137 предприятий. 21 из них находится на оккупированных территориях. 46 предприятий из оставшихся - убыточные, у 43 есть долги по зарплате в размере 1,1 млрд гривен.

"В ближайшие месяцы мы передадим хорошее количество предприятий в Фонд госимущества. Но это не будут стратегические предприятия, это будут предприятия "Укроборонпрома", которые не производят ничего, что связано с оборонной промышленностью, или ничего уже вообще не производят", - сказал Абромавичус.

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Таких крупных игроков, как завод имени Антонова или имени Малышева, приватизация не коснется. Их будущее руководство концерна видит в создании совместных предприятий.

"Для флагманов нужны колоссальные финансовые ресурсы, они исчисляются в миллиардах долларов, которых у наших предпринимателей нет. И опыта нет, и капитала нет, и репутации часто нет. Если идет разговор о "Зоремашпроекте", об "Антонове", то хотелось бы очень привлечь мировых гигантов к совместному производству", - сказал Абромавичус.

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По его словам, такие гиганты как "Антонов" или "Зорямашпроект" важны для государства. К тому же, они находятся "в сложнейшей ситуации", и их было бы очень трудно продать.

Готового плана относительно того, какие предприятия выставлять на приватизацию, а какие нет, в "Укроборонпроме" пока нет.

"Я считаю, что в конце года мы сможем конкретно сказать, какие предприятия могут быть отданы в Фонд госимущества на приватизацию. Но повторюсь, на первоначальной стадии мы не говорим о приватизации стратегических предприятий военно-промышленного комплекса", - подытожил Абромавичус.

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