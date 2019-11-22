EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1182  39
Материалы по теме:
Все про:арбитраж (168) Гаага (183) моряки (951) Россия (74340) Зеркаль (235)

 Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль

С сегодняшнего дня дело Украины против России в Арбитражном трибунале в Гааге имеет название "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - написала Зеркаль.

Она также отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия затягивает слушания в Гааге и пытается сделать их закрытыми, - Зеркаль

Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль 01

По словам дипломата, Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а речи агентов будут открытыми.

"Относительно доступа общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Таким образом, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца", - подчеркнула Зеркаль.

В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Также читайте: Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль

Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль 02
Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль 03

Источник: https://censor.net.ua/n3161377
 
   
 Топ комментарии
 
Зеркаль - хорошая кандидатура на пост президента Украины!
Я бы поддержал
 показать весь комментарий
 
умничка Зеркаль!!! лучик света в этом мракобесном вонючем зелёном царстве!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тільки хто буде дальше займатися цією справою з боку України? Олена йде з МЗС, а бобіки всю справу "злиють" на користь кацапів
 показать весь комментарий
 
 
Просто смотрите как работает профессионал делал дело тихо без фанфар сделал тогда все рассказал и приятно порадовал как делает это новое шобло пиар реклама мы да мы хрясь обобрались расползлись по углам тишина подтерлись и опять шум гам балаган стуки в грудь и резултат тот же с последующим подтиранием и того и соплей Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1154
 показать весь комментарий
 
РФ опозорилась на весь мир. BBC написало что русня украла унитазы с украинских катеров Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8803
 показать весь комментарий
 
 
Со временем можно будет и мойку финскую слямзить..
 показать весь комментарий
 
 
Цап-царапнуть, это у них так называется сейчас)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо сказать Зеркаль что уже всех вернули.
 показать весь комментарий
 
Вы думаете она не знает?
Елена Зеркаль хочет помочь Международному морскому трибуналу доказать рашке, что она не имела прав поступать как пират, в водах, которые принадлежат обеим странам и Украине и раше... и что построив в нарушение всех Законов мост и перекрыв единственный судоходный канал, она (рашка) не имела права атаковать наши корабли идущие в свой порт
 показать весь комментарий
 
 
Ты умнее Арбитражного Трибунала, русский?
 показать весь комментарий
 
 
Зеркаль - хорошая кандидатура на пост президента Украины!
Я бы поддержал
 показать весь комментарий
 
 
дасть Бог - весною 2020 будемо обирати нового президента..... цей придурок вже зломався
 показать весь комментарий
 
 
А оккупацию Донбаса и Крыма скоро тоже спором назовут? Ну поспорили, чего уж тут...
 показать весь комментарий
 
умничка Зеркаль!!! лучик света в этом мракобесном вонючем зелёном царстве!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тільки шкода, що Лана Зеркаль планує звільнитись з МЗС. Якщо вона дійсно піде на такий крок, то без неї справу завалять.
 показать весь комментарий
 
У інтерв'ю на запитання журналіста, чи вжарить вона рашку, Зеркаль відповіла: "Якщо мені дозволяь, то вжару!". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
 показать весь комментарий
 
И хорошая кандидатура на будущего президента Украины как только спекаємся зеленого недоразумения
 показать весь комментарий
 
 
Ага "спекаеся". 73% зебилов в следующий раз за дебила со справкой проголосуют, "лишь бы не стреляли".
 показать весь комментарий
 
Ермак агент ФСБ!
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Бо"льший смех, чем над Беларусью, украинцы, привет Вам, братья:

Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2182
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль, что такие люди как Зеркаль выдавливаются зеко ****** из всех органов власти.
 показать весь комментарий
 
Как известно, сегодня о Елене Зеркаль сообщает множество украинских средств массовой информации, так как последняя заявила, что ей попросту нечего делать в Министерстве иностранных дел.
Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился.
Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».
 показать весь комментарий
 
 
Прилетіло бумерангом з США за «Україна приймає з усіх боків». Дипломат Сондленд у телефонній розмові каже Трампу, що Володимир Зеленський "loves your ass". Якщо перекласти на зрозумілу українську, то звучить «готовий цілувати тебе в сраку».



Ambassador Gordland Sondland admitted that he told President Donald Trump on a phone call that Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy "loves your ass".
https://www.youtube.com/watch?v=pBnSEHuIYik
 показать весь комментарий
 
Вот умница! Нам бы побольше таких - и они есть, только никто не хочет их вытаскивать. Парикмахеры по-своему хороши, но во власти нужны специалисты. Горжусь Вами г-жа Зеркаль, девонька
 показать весь комментарий
 
Это будущий министр иностранных дел Украины.
 показать весь комментарий
 
Ну давайте начнем с того, что все документы готовит команда адвокатов и явно не украинских. На данный момент, они показывают хороший результат. И будет Зеркаль или нет в министерстве, на работу адвокатгв это не отразится. Другой вопрос, если будет произведена смена адвокатов или смена позиции. И здесь Зеркаль ничего сделать не сиожет, т к решение принимает не она.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх