 Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал", - написала Зеркаль.
Она также отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.
"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила Зеркаль.
По словам дипломата, Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а речи агентов будут открытыми.
"Относительно доступа общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Таким образом, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца", - подчеркнула Зеркаль.
В четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.
Елена Зеркаль хочет помочь Международному морскому трибуналу доказать рашке, что она не имела прав поступать как пират, в водах, которые принадлежат обеим странам и Украине и раше... и что построив в нарушение всех Законов мост и перекрыв единственный судоходный канал, она (рашка) не имела права атаковать наши корабли идущие в свой порт
Я бы поддержал
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
Таким образом, она сделала заявление о том, что не сможет выполнять свои профессиональные обязанности в тех условиях, когда общий курс внешнеполитического ведомства кардинально изменился.
Зеркаль заявила прямо, что вероятность дружбы между Украиной и Россией в нынешних условиях для нее является просто неприемлемой.
Она отметила: «Если мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который про дружбу… Я представляю позицию, которая отличается от точки зрения россиян… У меня впечатление, что мне нечего делать в МИД».
Ambassador Gordland Sondland admitted that he told President Donald Trump on a phone call that Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy "loves your ass".
https://www.youtube.com/watch?v=pBnSEHuIYik