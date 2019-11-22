 Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Фейсбуке..
"Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях.
Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро ", - сообщил Алексей Гончарук.
Премьер-министр также рассказал, на реализацию каких именно инфраструктурных проектов будут направлены указанные средства.
"На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.Вже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, что накануне премьер-министр Украины представил нового руководителя "Укравтодора" - им стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Кубраков. По словам Гончарука, такое кадровое решение связано с тем, что в следующем году Украина много тратить на ремонт украинских дорог, а для этого "Укравтодора" нужен профессиональный и честный руководитель.
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
Хотя, если не знает то и "гореть" не будет)