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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1860) ЕБРР (217) соглашение (1071) Гончарук_Алексей (307)

 Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро

Сегодня, 22 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в Инвестиционном саммите стран-членов Восточного партнерства, который состоялся в Лондоне. Во время него глава украинского правительства подписал два соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Украине 900 млн евро на реконструкцию и строительство новых дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Фейсбуке..

"Возвращаемся из Лондона с двумя важными документами на 900 млн евро на строительство и реконструкцию дорог. А это 340 километров в пяти областях.

Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между Правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро - в общем 900 млн евро ", - сообщил Алексей Гончарук.

Премьер-министр также рассказал, на реализацию каких именно инфраструктурных проектов будут направлены указанные средства.

"На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова.Вже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины представил нового руководителя "Укравтодора" - им стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Кубраков. По словам Гончарука, такое кадровое решение связано с тем, что в следующем году Украина много тратить на ремонт украинских дорог, а для этого "Укравтодора" нужен профессиональный и честный руководитель.

Источник: https://censor.net.ua/n3161375
 
 
 Топ комментарии
 
Мастер класс от зиц-премьера Гончарука.

"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)

- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.

И это еще далеко не полный список.

Ну, конечно, какая же это коррупция.

Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
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Где визги зебилов и Юляботов что "наши внуки эти долги отдавать будут" Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 6847? А как про кредиты при Пете верещали Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 3777.
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Мастер класс от зиц-премьера Гончарука.

"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)

- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.

И это еще далеко не полный список.

Ну, конечно, какая же это коррупция.

Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
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Можид Гончарук просто не православный? И не знает что за вранье будет - "гореть вечно"?

Хотя, если не знает то и "гореть" не будет)
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Где визги зебилов и Юляботов что "наши внуки эти долги отдавать будут" Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 6847? А как про кредиты при Пете верещали Премьер Гончарук рассказал о подписании двух соглашений с ЕБРР на 900 млн евро - Цензор.НЕТ 3777.
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де, млять нацжоновська, хоч би піск твого сабакова з білецьким?
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За октябрь в стране Гончарука в октябре пром производство упало сразу на 5 %.Весело живём при ребятках в коротких щтанищках.
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Срочно отдать Коломойскому - самому обиженному барижной властью!
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Так и сделают. Отремонтируют дороги,потом их Беня приватизирует, и сделает платными, а долги зебилы отдавать будут.
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Чого ця самокатна дорожка мовчить, під який процент він вибив собі кредити?
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Трудовой путь человека после ВУЗа выглядит так--пом мастера, мастер, прораб, зам нач цеха, нач цеха и пошел выше.... от 10 до 200 человек в подчинении. У бизнесмена-ларек, магазин, офис, компания...Тогда он компетентен в своем вопросе. Эти зеленые ничтожества не руководили в своей жизни коллективами даже в 20--30 человек. Бездари и уроды с левыми дипломами!
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