EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1539  76
Все про:зарплата (1933) Укроборонпром (823) Абромавичус (456)

 Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что получает зарплату в 5000 гривен. При этом наблюдательный совет госконцерна недавно предлагал ему гораздо большую зарплату, но он решил отказаться.

Об этом Абромавичус сказал в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за того, что я захожу на конкретные задачи, из-за того, что я захожу на сложный период трансформации компании, я принял для себя решение, что не буду получать высокую заработную плату", - пояснил он.

На уточняющий вопрос о том, сколько именно он получает за свой труд, гендиректор "Укроборонпрома" ответил, что около 5000 гривен.

При этом Абромавичус подтвердил информацию журналистки о том, наблюдательный совет госконцерна недавно предлагал ему значительно большую сумму. Но не смог подтвердить, что это сума якобы составляла $75 тысяч, заявив, что не помнит точных цифр.

"Наблюдательный совет, исходя из существующего законодательства, исходя из существующего постановления кабинета министров о вознаграждении руководителей самых крупных государственных компаний, сделал предложение мне. От которого я отказался", - рассказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус. ВИДЕО

"У меня 23 года успешной карьеры в частном секторе, я не нуждаюсь в таком финансовом поощрении. Поэтому мы с моей супругой посидели, подумали и решили, что пока будут серьезные проблемы с задолженностью по зарплате на предприятиях "Укроборонпрома", я лично назначать себе большую зарплату путем принятия решений наблюдательным советом не буду", - добавил Абромавичус.

Также, по его словам, зарплаты заместителей гендиректора "Укроборонпрома" нельзя сравнивать с зарплатами руководителя "Нафтогаза", они "на порядок ниже".

"Цифры я сейчас не хочу публиковать, но это не пять тысяч гривен. Но и не $60 тысяч, как у некоторых заместителей генеральных директоров самых крупных государственных компаний", - сказал Абромавичус.

Также на Цензор.НЕТ: В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус

Айварас Абромавичус руководит госконцерном "Укроборонпром" с августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3161374
 
   
 Топ комментарии
 
Никого не интересует твоя зарплата. Назови свои доходы и расходы. Тогда пообщаемся.
 показать весь комментарий
 
Він забув додати слово "офіційна".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
т.е эксгенпридурок, когда снимал хоромы у тещи, ты этого не видел, или язык в жопе торчал?!!!
 показать весь комментарий
 
та то в день 5000 грн., и до обеда, на "чай", так сказать)
А после обеда - абрамовичису в конвертах заносят..
 показать весь комментарий
 
 
Так зарплата йому і потрібна на шаурму. На все інше він отримує з інших джерел. Ну не по вірить тверезий і адекватний українець, що 5 тисяч гривень - це всі гроші, які за місяць отримує цей пан. Хіба що він хворий.
 показать весь комментарий
 
 
Хороший кейс. И вроде недорогой (если содержимое убрать ).
 показать весь комментарий
 
 
У меня гравер с причиндалами в таком. А идею пожалуй, скомунижду... джу... дзю мать бы его... Попробую тудыть баки поселить, авось прорастет...
 показать весь комментарий
 
Положи туда портрєт Зє.
(типа «зєльониє брекс-фекс-пекс !», ну ти ж смарєл по «Кварталу 95 » прєдвиборную програму СН, чьо тєбя учіть, сам знаєшь)
 показать весь комментарий
 
 
Не, от чего не смотрел, то не смотрел... А портрет цього красеня не найти, он жеж скромный до усеру- бюсты и портреты свои не признает, не кошерные они ему... Фотка не сработает, хоч наполовину?
 показать весь комментарий
 
Удачи Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 946. А нам измерительный прибор в таком впарили. Теперь любуемся.
 показать весь комментарий
 
 
Та нє.
Кто за что голосовал, пусть то і кушаєт.
 показать весь комментарий
 
 
Походу,це сніданок Абромавічуса.Він навєрно і субсидію оформив...
 показать весь комментарий
 
Не, тількі смачні рошенки, а ви готуйтесь "лобизать пупок" клептоману Пу.
 показать весь комментарий
 
 
Великі справи, починаються з маленьких людей...
Якщо кожен почне з себе...
Настане завтра.
 показать весь комментарий
 
Я бы поверил если бы он сказал что у него зарплата 1 гривна.
 показать весь комментарий
 
 
Никого не интересует твоя зарплата. Назови свои доходы и расходы. Тогда пообщаемся.
 показать весь комментарий
 
 
я не пью,так что говорить нам не о чем,иди к своим
 показать весь комментарий
 
Плохо что не пьёшь. Может ты ещё и по проституткам не ходишь? Ну тогда тебе точно ЗЕдепутатом в Скотах Урода не стать...
 показать весь комментарий
 
не хожу,по проституткам ходят такие как ты,которым только за деньги и то не всегда Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7698
 показать весь комментарий
 
Він забув додати слово "офіційна".
 показать весь комментарий
 
 
Вот это действительно зрада. Но прямой об этом не скажет
 показать весь комментарий
 
Бывает и такое.
Правда частенько, к зарплате в 5 000 грн., доплачивают скромную премию в 5 000 000 грн.
Но о этом можно скромно умолчать.
 показать весь комментарий
 
 
Вечерний сеанс уриноофтальмологии для зебилов. 😀
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебилы лечат тебя мочой,а ты только переводишь,но не выздоравливаешь Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1419
 показать весь комментарий
 
О, ведро с болтами вернулось, не поумнел смотрю совсем 😀
 показать весь комментарий
 
 
тебя сегодня переличили уринотеррапией и больше литры не пей
 показать весь комментарий
 
Страшно представить сколько его зам-Найем получает... пора бы им уже в таможенники, там хоть общага бесплатная и еще 20000 грн дают.
 показать весь комментарий
 
 
Скромний єврейскій хлопець з Літви.
Питання:а навіщо йому гривні?
Жетони в метро куплять
 показать весь комментарий
 
 
Ему хватает ходить пешком на работу?
 показать весь комментарий
 
///
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус 9 вересня 2019 р подав у НАПК уточнену декларацію про доходи за 2018 р, в якій вказав раніше замовчуваний актив - ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на загальну суму 13,5 млн грн.
Про це повідомляє dubinsky.pro. "У виправленому документі "держменеджер" вказав, що його дружина Катерина Рибаченко володіє ОВДП в кількості 515 шт номіналом 26 329 грн. На загальну суму 13,5 млн грн. У початковій декларації Абромавичуса за минулий рік ці ЦП (цінні папери) відсутні", Також наголошується, що Абромавічус "виправив" номінальну вартість, акцій фірми "Lobiu Sala AB" (Швеція, Стокгольм) в кількості 1 тис шт, з 304 300 грн до 308 грн. "Дивно, що екс-міністр економіки України Абромавічус помиляється в таких поняттях, як номінальна вартість ЦП"
Як з'ясували журналісти, дружина Абромавичуса Катерина Рибаченко працює в компанії "Агро Регіон Україна", і в минулому році отримала зарплату в компанії в розмірі 29 165 800грн. "Фірма належить громадянину Швеції Ларсу Пітеру Елам Хакансону, бізнес-партнеру Абромавічуса. Він же співвласник компанії East Capital та російського банку "Санкт-Петербург", підконтрольного друзям і бізнес-партнерам Володимира Путіна. Акціонерами банку "Санкт-Петербург" були Путін і Борис Гризлов, екс-голова Держдуми РФ. Частку у банку також має син колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова"
 показать весь комментарий
 
 
С зарплатами в гос. секторе абсурдная ситуация, в основном крохотные зарплаты граничат с зарплатами в десятки и сотни тысяч. Некоторые получают еще и миллионные премии.
А адекватных зарплат, чтобы распределение шло равномерно, практически нет, одни перекосы, доходящие до абсурда.
 показать весь комментарий
 
 
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
 показать весь комментарий
 
 
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
 показать весь комментарий
 
 
Айварас Абромавичус рассказывал ранее, что живет в квартире на Крещатике.
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.
 показать весь комментарий
 
 
За такую зарплату работник не то, что работать не должен, а даже немного вредить.
 показать весь комментарий
 
 
На такій посаді взагалі не треба ніякої офіційної зарплати. Йому й відкатів по горло вистачить.
 показать весь комментарий
 
Потому он и Абромавичус, а не Иванавичус !))))
 показать весь комментарий
 
 
Це був лише черговий жарт від "95 сортиру" . А зебілоїди вже гетьмана на лайно зійшли від заздрощів 😃
 показать весь комментарий
 
 
Он заслуживает уважения! Понятен и его принцип, сначала дать результат, а затем по результату получить вознаграждение! Не в пример ублюдку с нафтокваса!!!
 показать весь комментарий
 
 
ага ...сначала продать ЗЕМЛЮ аборигенов а потом получить вознаграждение от "работодателей" из МВФ
 показать весь комментарий
 
 
"Мы будем проводить приватизацию: порты, энергетические компании, производитель самолетов Антонов... ", "По его словам, украинское правительство твердо намерено снизить вес государственного сектора в экономике"
Абромавичус обычный заробитчанин из Литвы, решивший подзаработать на Украине и украинцах.

Принцип «единожды солгав» в украинской политике не работает. Это в США уличённый во лжи политик обречён на изгнание из своей партии, с должности с позором и без права возврата. За ложь можно получить даже тюремный срок. В Украине же политик может быть абсолютно спокоен по поводу своего будущего, что бы он ни трындел и не брехал.
Политические партии в Украине не изгоняют и не избавляются от врунов, потому что финансируются не самими партиями, а частными лицами. Изгоните из партии денежный мешок, и завтра он откроет себе новую партию имени себя любимого. Какая разница, под какими знамёнами идти? Народ всё равно выбирает личностей, а не идеологию.
 показать весь комментарий
 
да ...а бессеребряник ...всё для "народа" старается ...мы даже знаем для какого ...брехлива гніда за 5 тисч у Києві хіба що з бомжами на смітнику ...
 показать весь комментарий
 
ну не можна ж так відразу правду-матку ...дай ЗЕбілам потішитися чеснотами своїх виродків ...
 показать весь комментарий
 
 
ох и звиздло, ох и звиздло, этот лабус!
... в день 5 тыс это может быть, если директор заводишки не самого крупного получает 40-50 тыс в месяц
 показать весь комментарий
 
Сегодня я купил корм, для котов. На месяц, на троих, бо мне- на контракт пора, а жена, когда я не рядом- Фордика- не трогает. Вышло немного- 2600 гривен. Завтра куплю для 4-х котов дворняжек. Ещё на столько же. Итого: 5200. Это- на 7-х котов. Я вот к чему: у нас, Абромявичус, просто идеален. У него- килограммов 80, живого веса. У 7-х котов- 28-30, не более, учитывая 7 кг моего Вальтера. Абромявичус- укладывается, в рацион. Браво, дядя! Моим котам расскажи, как у тебя это получается. Оффуеть! Все- сволочи! Кроме котов.
 показать весь комментарий
 
 
Соросята монополізували всі баблопотоки.
 показать весь комментарий
 
этих денег ему не хватит даже все свои авто заправить.

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f0dbb760-6516-42b6-b77b-9d69c6fad263

он хорошо зарабатывает на других обьектах. Вопрос нахрена ему нужна была эта должность???
 показать весь комментарий
 
І якого ж тоді хвіга він тут так мучиться зі своїм литовським європашпортом? Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2873
 показать весь комментарий
 
Щас тебе зебилы расскажут, что у них все только за идею и питаются исключительно кислородом из воздуха.
 показать весь комментарий
 
Кількість лайна в коментах переконує, що Абрамовічус заслуговує поваги.
 показать весь комментарий
 
Ты не учел ещё дерьмо, которое на этого черта вывалят мои 7 котов. Прямо в его лживую харю.
 показать весь комментарий
 
А какая зарплата у заместителя гендиректора Мустафы Найема? Неужто пристроился на 4500 грн?
 показать весь комментарий
 
Есть тарифная сетка...есть должностные оклады...зарплаты берутся не с потолка..
И я очень сомневаюсь...что зарплата генерального директора...равна зарплате уборщицы...
Так что звездит этот абормочуваскус...
 показать весь комментарий
 
ребенка насиловал - да нет?
судимость была? - да нет?
 показать весь комментарий
 
Бугога! Официальная зп у госслужащего ясен пень будет всегда копеечная, что бы пенсии потом не были гигантскими. Но у этого недостатка зато цееелый спектр других преймуществ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх