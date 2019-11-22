 Моя зарплата - около 5 тысяч гривен, - Абромавичус

Об этом Абромавичус сказал в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за того, что я захожу на конкретные задачи, из-за того, что я захожу на сложный период трансформации компании, я принял для себя решение, что не буду получать высокую заработную плату", - пояснил он.
На уточняющий вопрос о том, сколько именно он получает за свой труд, гендиректор "Укроборонпрома" ответил, что около 5000 гривен.
При этом Абромавичус подтвердил информацию журналистки о том, наблюдательный совет госконцерна недавно предлагал ему значительно большую сумму. Но не смог подтвердить, что это сума якобы составляла $75 тысяч, заявив, что не помнит точных цифр.
"Наблюдательный совет, исходя из существующего законодательства, исходя из существующего постановления кабинета министров о вознаграждении руководителей самых крупных государственных компаний, сделал предложение мне. От которого я отказался", - рассказал он.
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"У меня 23 года успешной карьеры в частном секторе, я не нуждаюсь в таком финансовом поощрении. Поэтому мы с моей супругой посидели, подумали и решили, что пока будут серьезные проблемы с задолженностью по зарплате на предприятиях "Укроборонпрома", я лично назначать себе большую зарплату путем принятия решений наблюдательным советом не буду", - добавил Абромавичус.
Также, по его словам, зарплаты заместителей гендиректора "Укроборонпрома" нельзя сравнивать с зарплатами руководителя "Нафтогаза", они "на порядок ниже".
"Цифры я сейчас не хочу публиковать, но это не пять тысяч гривен. Но и не $60 тысяч, как у некоторых заместителей генеральных директоров самых крупных государственных компаний", - сказал Абромавичус.
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Айварас Абромавичус руководит госконцерном "Укроборонпром" с августа 2019 года.
А после обеда - абрамовичису в конвертах заносят..
(типа «зєльониє брекс-фекс-пекс !», ну ти ж смарєл по «Кварталу 95 » прєдвиборную програму СН, чьо тєбя учіть, сам знаєшь)
Кто за что голосовал, пусть то і кушаєт.
Якщо кожен почне з себе...
Настане завтра.
Правда частенько, к зарплате в 5 000 грн., доплачивают скромную премию в 5 000 000 грн.
Но о этом можно скромно умолчать.
Питання:а навіщо йому гривні?
Жетони в метро куплять
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус 9 вересня 2019 р подав у НАПК уточнену декларацію про доходи за 2018 р, в якій вказав раніше замовчуваний актив - ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на загальну суму 13,5 млн грн.
Про це повідомляє dubinsky.pro. "У виправленому документі "держменеджер" вказав, що його дружина Катерина Рибаченко володіє ОВДП в кількості 515 шт номіналом 26 329 грн. На загальну суму 13,5 млн грн. У початковій декларації Абромавичуса за минулий рік ці ЦП (цінні папери) відсутні", Також наголошується, що Абромавічус "виправив" номінальну вартість, акцій фірми "Lobiu Sala AB" (Швеція, Стокгольм) в кількості 1 тис шт, з 304 300 грн до 308 грн. "Дивно, що екс-міністр економіки України Абромавічус помиляється в таких поняттях, як номінальна вартість ЦП"
Як з'ясували журналісти, дружина Абромавичуса Катерина Рибаченко працює в компанії "Агро Регіон Україна", і в минулому році отримала зарплату в компанії в розмірі 29 165 800грн. "Фірма належить громадянину Швеції Ларсу Пітеру Елам Хакансону, бізнес-партнеру Абромавічуса. Він же співвласник компанії East Capital та російського банку "Санкт-Петербург", підконтрольного друзям і бізнес-партнерам Володимира Путіна. Акціонерами банку "Санкт-Петербург" були Путін і Борис Гризлов, екс-голова Держдуми РФ. Частку у банку також має син колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова"
А адекватных зарплат, чтобы распределение шло равномерно, практически нет, одни перекосы, доходящие до абсурда.
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.
Абромавичус обычный заробитчанин из Литвы, решивший подзаработать на Украине и украинцах.
Принцип «единожды солгав» в украинской политике не работает. Это в США уличённый во лжи политик обречён на изгнание из своей партии, с должности с позором и без права возврата. За ложь можно получить даже тюремный срок. В Украине же политик может быть абсолютно спокоен по поводу своего будущего, что бы он ни трындел и не брехал.
Политические партии в Украине не изгоняют и не избавляются от врунов, потому что финансируются не самими партиями, а частными лицами. Изгоните из партии денежный мешок, и завтра он откроет себе новую партию имени себя любимого. Какая разница, под какими знамёнами идти? Народ всё равно выбирает личностей, а не идеологию.
... в день 5 тыс это может быть, если директор заводишки не самого крупного получает 40-50 тыс в месяц
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f0dbb760-6516-42b6-b77b-9d69c6fad263
он хорошо зарабатывает на других обьектах. Вопрос нахрена ему нужна была эта должность???
И я очень сомневаюсь...что зарплата генерального директора...равна зарплате уборщицы...
Так что звездит этот абормочуваскус...
судимость была? - да нет?