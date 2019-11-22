 Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава СН и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.
"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании", — сообщил Корниенко.
Напомним, в конце июля 2019 года партия" Слуга народа" провела однонедельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Верховную Раду. Согласно отчету партии, обучение депутатов стоило 11,2 млн гривен.
Требуется повторный курс
І я.
1. Анал от Яременко
2. Сиськодавство от Янченко
3. Как изнасиловать, чтобы стать депутатом ВР от Изосимова?
4. Как стать заминистра за одну ночь?
НО НЕ ЗА ВАШИ , бо Вы или пенсионер или бюджетник. А значит я Вас содержу
Р. S. Не забудьте постучать в водосточную трубу 😀😀😀
"Вопреки всем фактам, сын сантехника Петрова, закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию.
Спился он уже в Оксфорде... "
Здесь только личные интересы
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.;
"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)
- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.
И это еще далеко не полный список.
Ну, конечно, какая же это коррупция.
Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
т.е. то что понаписывали в каналах то херня вопрос - уляжется волна. главное научиться скрывать такие переписки
.
это Зе Банда признала что у них там одна школота...
а нас это не устраивает!
Нам нужны профессионалы во власти... школота пусть там в 95м квартале учится...