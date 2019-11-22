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 Политика Украины
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Все про:депутат (2782) Слуга народа (517) Корниенко (76)

 Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко

В конце января 2020 года партия "Слуга народа" планирует провести повторную "школу депутата" для народных депутатов от политсилы в Верховной Раде.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава СН и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании", — сообщил Корниенко.

Также читайте: Был чемпионом по "против", "воздержался" и "не голосовал", - Корниенко о причине исключения из фракции Полякова

Напомним, в конце июля 2019 года партия" Слуга народа" провела однонедельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Верховную Раду. Согласно отчету партии,  обучение депутатов стоило 11,2 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3161370
 
 
 Топ комментарии
 
сЦуки, кто платит за банкет?
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не все зебилы-дупататы научились правильно нажимать на кнопки по команде..
Требуется повторный курс Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8193
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цей персонаж зёявився, щобзбоченці з зевиборців відчули себе цілком легетимними, якщо вони, збочивши, все ж активно ненавидять папередніков, то вони зовсім не збоченці. поки що.
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Будут проведены мастерклассы:
1. Анал от Яременко
2. Сиськодавство от Янченко
3. Как изнасиловать, чтобы стать депутатом ВР от Изосимова?
4. Как стать заминистра за одну ночь?
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Зебіли, якщо вони платять податки.
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Научить подлюку невозможно,!ОЧИЩАЙТЕ ФРАКЦИЮ ,иначе смердеть будет от всех!
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Как раз за мои , об я плачу налоги в Украине
НО НЕ ЗА ВАШИ , бо Вы или пенсионер или бюджетник. А значит я Вас содержу

Р. S. Не забудьте постучать в водосточную трубу 😀😀😀
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А если вдруг я пенсионер или бюджетник - я что в магазин не хожу и не плачу 20% НДС?
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Можно вас попросить не содержать меня? Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8761
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Не получайте пенсию или зарплату ПРИНЦИПИАЛЬНО 😀😀😀
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Но ведь зарплата платиться мне за мою работу, а не с вашего барского плеча просто так Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5891
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Бюджетники не освобождены от налогов, и тоже платят и налог и военный сбор, это наемные рабочие. Если вопрос возникнет, а почему же они так медленно работают, мешают мне жить, и т.д. и т.п.? Так это вопрос не к бюджетникам, а к тем, кто организовывает их работу и обеспечивает условия труда.
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За НАРОДНЫЕ ДЕНЕЖКИ?! Дебилов выбрали!!! Да вас хоть в Оксфорд отправь- результат нулевой!!!
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Анекдот в тему.

"Вопреки всем фактам, сын сантехника Петрова, закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию.
Спился он уже в Оксфорде... "
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Дресированных баранов повезут обучаться новым трюкам.
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Это правильно,главное чтобы Украинскую землю и Украинские интересы не продавали
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Украина утопает в коррупции и лжи
Здесь только личные интересы
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То бишь настолько тупое стадо собралось...что одного курса обучения оказалось мало..
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А ты зачем 5-6 лет в институте учился(если учился), тебе что 1 курса оказалось мало?
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Сегодня в Трускавце дискотека, пулеметчик Беня прокрутит свой новый диск Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4703
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В названии надо исправить с НА, на За. Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 601
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Речь не в Трускавце или Иллинойсе. речь в том, что нового они узнают? Чему этот насильник выучится? Или тот же Яременко? А фермер из коломойского района? Другие, не особо блещущие талантом и способностями к интеллектуальной деятельности. Есть еще вопросы, но это уже другая история.
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Дегенератов понавыбирали безграмотных, теперь их будут в школу отправлять, учить страной править. Это ппц, просто трэш. ******* это государство конченное.
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Теперь ясно учителям какой школы они будут платить по 4к $ ! 😬
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А если в Сен-Тропе отправить на обучение, будет прогресс?
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. необучаемый сброд блатных. насильников и пиписькина яременко не позорьтесь. Не оправдали доверия пошли вон
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Если тупо сковано - не наточишь, глупо рождено - не научишь.)
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Дураков учить - только палку ломать. Этот сброд не обучать надо, а дрессировать.
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И Вову туда свозите. Он что, умнее тех парикмахеров, которых в Раду завёл?
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Зеленський у всьому копіює *****. Оці курси для нардепів- це в Кремлі придумали. Просто у Зеленського на рік пізніше з'явилася.
Бо ***** почав проводити тренінги своїх єдіноросів в 2018, а Зеленський своїх слуг- в 2019.
Але в обох випадках- ;интерактивные лекции, тренинги и семинары с участием политиков и экспертов в сфере политических технологий.;
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Только теперь их не в Трускавец, а прямо в Америку везут побухать...Трускавец уже не кошерно стало для Скотов Урода.
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Мастер класс от зиц-премьера Гончарука.

"Сегодня в высших эшелонах [власти] Украины нет коррупции. И я убежден, что в ближайшем будущем у нас вообще не останется коррупции..." (заявил Гончарук на Саммите Восточного Партнерства)

- Кумы, сватья, соседи по подъезду и прочие "близкие" Зеленского или Коломойского на почти всех ключевых должностях.
- Трубагейт - президент ЛИЧНО отдает правоохранительным органам поличические заказы. Кого и как кошмарить.
- Депутаты близкие к президенту (Юзик) крышуют полицию Кривого Рога.
- Депутаты получают "черным налом" в конвертах от $5000 до $30.000 в месяц - о чем заявляют экс-участники фракции.
- Глава комитета ВР (Богдан Яременко) вызывает прямо на работе пр@ституток (и он ДО СИХ ПОР глава комитета)
- В "турборежиме" сворачиваются проевропейские реформы (судебная, децентрализации, реформа питания ВСУ...)
- У местных бюджетов отжали 150.000.000.000 гривень
- Коломойскому простили ДЕСЯТКИ миллиардов гривень задолженности перед государством.
- Политические "посадки" по беспределу
- Кошмарят оппозиционные / независимые сми - от телеканала "Прямий" до "Суспільного" и "РадіоСвобода".
- Возвращаются кенты Януковича (Богатырева, Портнов) - и прекрасно себя при "не коррумпированной" власти чувствуют.

И это еще далеко не полный список.

Ну, конечно, какая же это коррупция.

Думаю, после Гончарука должны выступить Туркменбаши и Ким Чен Ын с речью "В наших странах победила демократия". И Аятоллы с заявлением "У нас в стране свобода вероисповедания и настоящее гендерное равенство".
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...всем собраться в школу депутата ! Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 7964
Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8306
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Тобто команди разумкова:««Голосуємо - ЗА»; «Визначаємось - ПРОТИ»» вже розкрито, тому тре вчити нові сигнали та маяки...
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Сборище дебилов для сборища дебилов.
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Ермак агент ФСБ!
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30
Целая передача про него и его работу против Украины.
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не важно за счет банкет. вы вдумайтесь. их будут учить скрывать свои сообщения так чтобы их не читали журналисты и не разводили пранкеры.
т.е. то что понаписывали в каналах то херня вопрос - уляжется волна. главное научиться скрывать такие переписки
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вот именно..!

это Зе Банда признала что у них там одна школота...
а нас это не устраивает!

Нам нужны профессионалы во власти... школота пусть там в 95м квартале учится...
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