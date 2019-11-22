 Планируем провести в январе повторную "школу депутата" для нардепов от "Слуги народа", - Корниенко

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава СН и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов от "Слуги народа" с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании", — сообщил Корниенко.

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Напомним, в конце июля 2019 года партия" Слуга народа" провела однонедельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Верховную Раду. Согласно отчету партии, обучение депутатов стоило 11,2 млн гривен.