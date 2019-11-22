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Все про:обстрел (8444) ракеты (837)

 Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат. ФОТО

В Донецкой области противник атаковал ракетой военный автомобиль в мирном населенном пункте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "21 ноября, от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы", - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор. -

Он продолжил: "Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал".

Как рассказывает Виктор, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов получили боевые травмы, еще один - легкие ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС (обновлено)

Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат 01
Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161369
 
 
 Топ комментарии
 
чим дальше шмаркля відводить війська, тим більші втрати Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 4494 перемиря.... млять
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враг и Мацкве, враг на Донбассе, враг в Киеве на Банковой..
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
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чим дальше шмаркля відводить війська, тим більші втрати перемиря.... млять
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А есть статистика втрат, скажем за октябрь 2019 и октябрь 2018 чтобы подкрепить лозунги фактами?
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прихильник шидівської стратегії зливу України?
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Статистика говорит, что за последние пол года у нас потерь в 2-3 раза больше чем за прошлые пол года. У росийских окупантов наоборот потери раза в 3 уменьшились.
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Это потому что буряты бурятию родную защищают!
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помісячної статистики немає
Все, що знайшов:
Загалом з 20 травня по 25 червня 2019, у боях на Донбасі загинуло 10 українських бійців, 82 були поранені чи травмовані (за даними щоденних зведень прес-центру ООС, без врахування померлих пізніше від ран).
Також був епізод з 8 полоненими українськими військовими, які через помилку заїхали на позиції проросійських сил.
Така кількість втрат не відрізняється кардинально від тих, які зазнавали Об'єднані сили на Донбасі за останні місяці, ще за президентства Порошенка.
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Рожа, а самостійно подивитись хроніку втрат твої зелені мізки не дозволяють?
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враг и Мацкве, враг на Донбассе, враг в Киеве на Банковой..
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
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В оточенні? Застрелься Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 6087
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Не тяжко жить когда кругом одни враги? )) Чет повеяло рашко стаил...))) Из ольгинских?
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Отвести войска, разминировать = приглашение ДРГ врага. Вот наглядный результат.
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Шкєт криворізький хоче пагаваріть з ******.
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Не стоит аплодировать. Скоро слезами и кровью умоемся. И лучше бы я был дурак и ошибся.
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Там же наші люді, ми ж їм будуємо міст, виплачуємо пензії. І така подяка за це.
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Еще привет ВОве только страдают наши солдаты от бездарного главнокомандующего который как черт ладана боится своей армии
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Вова яким був, таким і залишився. Прівєт довбням-73.
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"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы", - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор

А це значить ЩО ? Відведенням військ повністю розвалена оборона.
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Військовослужбовець ЗС України розповів, що у момент обстрілу вантажівка навіть не перебувала на передовій лінії оборони. Машина забезпечення розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на внутрішній позиції.
"Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, - розповів військовий.
За його словами, ракету запустили з відстані близько 2-2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати *********** дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев'яний борт кузова."
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Це ясно було хоча б з того, що відос надала *********. Чергова візитка Яроша в трусіках з двома рабами.
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Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 3619

А вы на что надеялись, что развели вайска и наступил мир с мышебратьями? Ето только начало. То что вы устали от вайны не значит что от вайны устали росийские окупанты.
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подонок зеЛя!
пора вылавливать эту зеленУю мразь!
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за предательство клоуна вместе со всей его семьей, а также Бэню нужно судить и расстрелять.
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а сколько раз тогда нужно расстрелять Порося и его Свинарчуков ?
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осталось узнать как отреагирует зе и компания или опять спрячут голову в задницу друг другу чтобы не видить очевидное((((((((((((( мутину нужна война а не мир
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Решение очевидно: надо ВСУ вывести из Украины, тогда, по мнению дебилоидов, потери снизятся.
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осталось узнать как отреагирует зе и компания или опять спрячут голову в задницу друг другу чтобы не видить очевидное((((((((((((( мутину нужна война а не мир
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І ЩО те значить?Тобто військові авто повинні знаходитись тільки на першій лінії? Террористы обстреляли из ПТРК наш автомобиль прямо в населенном пункте Шумы - контужено трое солдат - Цензор.НЕТ 4829Ти зробила мій вечор, нешановна любителька шоколаду)
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Ну происходит то, что иследовало ожидать. Полубандитскими формированиями, пусть даже и под командованием ксдртвых офицеров, управлять трудно. А Зелен ки не Лох в е еще хочет мира? На тоящего, а не фейкового? Тогда нужно военно дипломатическое освобождение, а не героические звонки по телефону....
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