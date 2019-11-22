 Российские войска обстреляли из ПТРК автомобиль с украинскими военнослужащими в н.п. Шумы - контужены трое воинов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "21 ноября, от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".
"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы", - комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор. -
Он продолжил: "Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал".
Как рассказывает Виктор, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.
Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Все, що знайшов:
Загалом з 20 травня по 25 червня 2019, у боях на Донбасі загинуло 10 українських бійців, 82 були поранені чи травмовані (за даними щоденних зведень прес-центру ООС, без врахування померлих пізніше від ран).
Також був епізод з 8 полоненими українськими військовими, які через помилку заїхали на позиції проросійських сил.
Така кількість втрат не відрізняється кардинально від тих, які зазнавали Об'єднані сили на Донбасі за останні місяці, ще за президентства Порошенка.
в итоге, мы в окружении благодаря тупорылым дебилам из секты "73%"..
А це значить ЩО ? Відведенням військ повністю розвалена оборона.
"Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають лише цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто просто не очікував, - розповів військовий.
За його словами, ракету запустили з відстані близько 2-2,5 кілометрів. На такій дистанції керувати *********** дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме у кабіну, але чітко не розрахував відстань і влучив у дерев'яний борт кузова."
А вы на что надеялись, что развели вайска и наступил мир с мышебратьями? Ето только начало. То что вы устали от вайны не значит что от вайны устали росийские окупанты.
пора вылавливать эту зеленУю мразь!
Ну то що ж мав робити бідолашний Зе ? Відмовлятись від перемоги ?
І чого тепер нарікати та бідкатися ?
надо ж ОПУ попросить купите уже этому Вошьдю зебилов билет на Мокшу, в одну сторону, шоб оно наконец встретилось с хйлом, может быть у них всё сложится, хорошая ж пара, пусть остаётся жЫть в Кремле..
Міняються лише прізвища у грузі 200 на Расєю