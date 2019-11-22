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 Двое из трех моряков с севшего на мель у Одессы танкера остаются в больнице

Капитан судна - в больнице с общим переохлаждение, у старшего механика - острых трахеобронхит. Еще один спасенный с танкера моряк отказался от госпитализации.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в Одесской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В больнице, в частности, остался капитан судна Анатолий Слынько - 59-летнему мужчине поставили диагноз "общее переохлаждение", состояние - средне-тяжелое. После эвакуации спасатели говорили, что командир был в самом худшем состоянии из всех, ему было трудно передвигаться самостоятельно. Также в больнице с острым трахеобронхитом остался старший механик Константин Михайленко.

Как сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, инспекторы вместе с представителями Администрации морских портов Украины взяли во второй половине дня новые пробы воды в районе аварии и ждут результатов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Терпящий бедствие вблизи Одессы танкер выбросило на мель, владелец не разрешает экипажу эвакуироваться. ВИДЕО+ФОТО

Ранее показатели по содержанию в воде нефтепродуктов были в 53 раза выше нормы. На комиссии представители Одесского морского торгового порта и Государственной пограничной службы объяснили это остатками горючего и горюче-смазочных материалов на судне.

Судовладелец, как утверждают представители Одесского морского торгового порта, на связь не выходил, а человек, который назвалася его представителем, не предоставил подтверждающих документов.

По имеющейся информации, танкер стоял балластом возле Одессы с мая 2019 года. Владельцем его является гражданин Великобритании, порт прописки - в Румынии.

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Как сообщалось 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

Источник: https://censor.net.ua/n3161364
 
 
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Не могли протянуть чуть до .лядской Аркадии, а? Загадили Старик - один из последних культовых пляжей для одесситов, куда не ступила липкая торгашеская лапа. Ну за что боги так несправедливы?
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Тобто рядові моряки здоровіші,аніж капітан зі старпомом?
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Возмутительная, враждебная погода! Ненавижу мразь!
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