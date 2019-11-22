 Двое из трех моряков с севшего на мель у Одессы танкера остаются в больнице

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в Одесской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В больнице, в частности, остался капитан судна Анатолий Слынько - 59-летнему мужчине поставили диагноз "общее переохлаждение", состояние - средне-тяжелое. После эвакуации спасатели говорили, что командир был в самом худшем состоянии из всех, ему было трудно передвигаться самостоятельно. Также в больнице с острым трахеобронхитом остался старший механик Константин Михайленко.

Как сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, инспекторы вместе с представителями Администрации морских портов Украины взяли во второй половине дня новые пробы воды в районе аварии и ждут результатов.

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Ранее показатели по содержанию в воде нефтепродуктов были в 53 раза выше нормы. На комиссии представители Одесского морского торгового порта и Государственной пограничной службы объяснили это остатками горючего и горюче-смазочных материалов на судне.

Судовладелец, как утверждают представители Одесского морского торгового порта, на связь не выходил, а человек, который назвалася его представителем, не предоставил подтверждающих документов.

По имеющейся информации, танкер стоял балластом возле Одессы с мая 2019 года. Владельцем его является гражданин Великобритании, порт прописки - в Румынии.

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Как сообщалось 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

По словам и.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова, содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.