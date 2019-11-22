 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо возвращение захваченных РФ кораблей и предстоящий саммит нормандской четверки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава Украинского государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.
"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах Президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.
Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит взаимоотношения между народами двух стран.
Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.
на які ***ть, розумні компроміси з кацапами вони готові ?
їм Бог розум відібрав ? ті падли здають країну фуйлу.
А чи є в тебе розум, якщо вважаєш шо вони просто дурні...
У них розум є і вони виконують те, заради чого прийшли - знищують Україну.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
зеленский будет врать, как это он делает уже пол года.
Распродажа Украины, ему поставлены такие задачи.
Он слуга олигархов, но играет роль независимого от них президента.
Он легализует через закон, врагов из ордло.