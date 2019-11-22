EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  557  15
Все про:Зеленский (3733) Канада (1330) Трюдо Джастин (113)

 Зеленский по телефону обсудил с премьером Канады Трюдо возвращение захваченных РФ кораблей и предстоящий саммит нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При личных беседах с Путиным я говорил о поведении РФ. Если представится возможность, я повторю это снова, - Трюдо

"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах Президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит взаимоотношения между народами двух стран.

Также читайте: Фриланд назначена заместителем премьер-министра Канады Трюдо

Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3161361
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странный заголовок, шо там с канадцами обсуждать возврат кораблей, они там каким боком?
 показать весь комментарий
 
 
Писать что-то надо для пипла,чтобы показать,что сцарь в трудах и заботах.
 показать весь комментарий
 
 
Новость звучит так как будто бы вернули весь захваченый кацапами флот.
 показать весь комментарий
 
Та сколько можно про эти корабли талдычить? Та ещё и с Трюдо. Вернули, та й вернули. Вроде их Канада у нас отняла.
 показать весь комментарий
 
И показал браслетики с инвентарными номерами унитазов которые не снимет пока их не вернут. 😀
 показать весь комментарий
 
 
Отчеты о пустопорожних разговорах по телефону. "Бурная деятельность" зели.
 показать весь комментарий
 
 
А почему он умолчал об украденных унитазах. Если Россия каждый раз будет тырить унитазы как Украина станет процветающей страной.
 показать весь комментарий
 
 
пристайко сказонув що в рамках нормандських перемовин, вони готові на розумні компроміси.
на які ***ть, розумні компроміси з кацапами вони готові ?
їм Бог розум відібрав ? ті падли здають країну фуйлу.
 показать весь комментарий
 
 
чому це "розум відібрав"
А чи є в тебе розум, якщо вважаєш шо вони просто дурні...

У них розум є і вони виконують те, заради чого прийшли - знищують Україну.
 показать весь комментарий
 
справа на фото, я узнал - премьер Канады Трюдо, а слева шо за КЛОУН???
 показать весь комментарий
 
А яким боком до того всього якась Канада? Зеленський по телефону обговорив з прем'єром Канади Трюдо повернення захоплених РФ кораблів і майбутній саміт нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2483
 показать весь комментарий
 
Вся нормандская встреча это прикрытие западными лидерами предательства зеленского, и оформление пакета документов подготовленных в кремле.
Если встречи не проводить, то как это выполнять, это чистое предательство, а так это обман украинцев, создаётся видимость чего то значимого, слово лидеров(нечего не значущее).
зеленский будет врать, как это он делает уже пол года.
Распродажа Украины, ему поставлены такие задачи.
Он слуга олигархов, но играет роль независимого от них президента.
Он легализует через закон, врагов из ордло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх