 Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

Об этом он заявил в эфире телеканала FoxNews, информирует Цензор.НЕТ.

По словам американского президента, Украина коррумпирована. А Джулиани – правильная кандидатура, чтобы вести дела с ней. "Он в определенной степени икона в этой стране по двум причинам. Он лучший мэр в истории Нью-Йорка. И он лучший борец с преступностью за, возможно, последние 50 лет", - сказал Трамп.

"Он также мой друг и замечательный человек. Приходится иметь дело с коррумпированной страной. Джулиани получил полномочия за свою репутацию. Когда Руди Джулиани едет туда, а ты слышишь, что страна коррумпирована, это много значит", - пояснил Трамп.

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Он также подчеркнул, что США не могут давать большие суммы денег, которые потом "будут украдены и отправятся на чужие банковские счета". "Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира", - сказал он.

У Джулиани нет официальной должности в администрации Белого дома, а потому его чрезмерная роль в формировании политики США в отношении Украины является одним из ключевых вопросов в расследовании об импичменте президента.

Напомним, в индексе Transparency International за 2018 год Украина была на 120 месте из 180. Она набрала 32 балла из 100.

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