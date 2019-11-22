 Иванисов не сможет вернуться в "Слугу народа", - Корниенко

Об этом заместитель главы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем вернуть его во фракцию, даже если он захочет", — отметил Корниенко.
Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".
Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.
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Це ж ЗЕ його привів.
(ніт)
- Ну, підійшли, допомогли...
А ему плевать...депутатская зарплата...за комитет в котором он состоит...бабло капает...да еще и льготы депутата...
Во, устроился пацан - обеспечил себя на всю жизнь... спасибо хоть "слугам" сказал?
все равно, как вы там не выкручивайтесь, а вся моральная и политическая ответственность осталась лежать на партии СН, которая его привела в ВР,
а к самому Иванисову претензий нет, де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
Що будете робити з черговим злочином-ПІДРОБКОЮ ДОКУМЕНТА ПРО ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ?