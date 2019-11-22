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 Политика Украины
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 Иванисов не сможет вернуться в "Слугу народа", - Корниенко

Фракция "Слуга народа" не примет обратно в свои ряды депутата Романа Иванисова, отбывавшего наказание за изнасилование.

Об этом заместитель главы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем вернуть его во фракцию, даже если он захочет", — отметил Корниенко.

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст приговора Иванисову. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жертва изнасилования "Слуги народа" Иванисова рассказала детали преступления

Источник: https://censor.net.ua/n3161357
 
 
 Топ комментарии
 
А в парламенті воно лишиться ?
Це ж ЗЕ його привів.
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😀Типа пять штук он больше от нас не получит...

А ему плевать...депутатская зарплата...за комитет в котором он состоит...бабло капает...да еще и льготы депутата...
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Партия СН- сексуально неудовлетворённых .
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А в парламенті воно лишиться ?
Це ж ЗЕ його привів.
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І навіть голосувати буде зі СН в унісон, щоб свої 5 штук зелених у конверті отримувати.
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Лишить мандата очень трудно, там целая процедура, простым голосованием это сделать нельзя.
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ой какие проблемы стакан водки смазливая девчонка и все вуаля рецедив потянуло с горя на старенькое.... а там поданя Генпрокурора ЗА проголосует ВСЯ РАДА и вперде.... уверяю вас разъясни на пальцах что так и будет сам положит Заяву про складання мандату чтобы манду не получить Приговором...
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- Допоможіть, гвалтують!
- Ну, підійшли, допомогли...
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😀Типа пять штук он больше от нас не получит...

А ему плевать...депутатская зарплата...за комитет в котором он состоит...бабло капает...да еще и льготы депутата...
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Да и пенсия депутатская при нем останется?
Во, устроился пацан - обеспечил себя на всю жизнь... спасибо хоть "слугам" сказал?
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Буями их обложит на прощанье и будет ,в принципе, прав.Какое шло,такое и встретило.
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но это животное дальше будет депутатом? але, вы че набрали? проституток, педофилов, геев, насильников, аналолюбителей, а кто работать будет?
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Вони і працюють. Тобто роблять те, що вміють найкраще. Талант за мандатом не сховаєш.
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Судя по количеству сексокомпромата - в Слуг набирали исключительно с сексуальными отклонениями. Идеология сексуального збоченства у слуг, а не социализма либо либерализма. Должны быть и самые кошмарные секс-маньяки, если копнуть глубже.
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фиолетово, ...
все равно, как вы там не выкручивайтесь, а вся моральная и политическая ответственность осталась лежать на партии СН, которая его привела в ВР,
а к самому Иванисову претензий нет, де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
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В чем вина СН, он подавал документы и ЦИК никаких нарушений не нашел, уверен и в его биографии данный факт не так то легко обнаружить, иначе он бы не мог ранее быть в БПП и Батькивщине.
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В БПП он не был - пытался быть на местных выборах. Во-вторых, есть такая штука, как "моральный аспект". И если ты, как глава партии, заботишься о том, чтобы твою силу не ассоциировали с подобными насильниками, то проверишь ВСЮ подноготную начиная с детского садика, а может даже и род-дома. Но в СН, как впрочем и в других партиях, к сожалению, так глубоко не копают. Это вам не Европа с Америкой, где укравший в детстве булочку в супермаркете даже не помышляет быть депутатом, ибо знает - дадут от ворот поворот сразу же! Там родители ребенка, которого метят его в политики, с младых ногтей следят за ним, чтоб он не пёрнул в неположенном месте - ибо вся учеба в гарвардах и усилия по продвижению юнца просто пойдут прахом.
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еще раз:
де-юре он чист и имел полное право баллотироваться в депутаты ВР в соответствии с действующим законодательством!
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Стоп! Стоп-стоп-стоп! Мося- соврал! Ничего подобного не было. Тётя была на 9 лет постарше, чем эти мальчуганы. Село Куйбышево- маленькое, у меня там есть родня, греки, по линии жены. Они ничего подобного- не помнят, хотя тётя, изнасилованная, которой было 25 лет, говорит о том, что ей всё село в глаза плевали. Тётя- врёт. Это- 300% ИНФА- верная. Бо родня- самого того возраста, который- всё помнит. То, что этот недоросль- *****, я не сомневаюсь, там иных- нет. Но! Есть нескладухи. Вопрос: почему на них никто не обращает внимания???!!!
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Сам придумал или от Федорова методичку новую прислали?
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Ага! Цензор вчера сподобил. А шо, его шэф- Федоров? Не Бутусов? Как интересно! А о родне своей- никаких шуток. Уж очень меня заинтересовало вчера интервьбю, с тётей несовершеннолетней и изнасилованной, которой, как честно написал Цензор- было, на момент изнасилования- 25 лет. Пришлось в Куйбышево отзвониться. У меня есть Правило: понять. Мотивы лжецов- тоже.
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А вот начальник колонии, в которой отбывало это чудо, его прекрасно помнит. Тоже врет?
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Та хрен его знает! Я пляшу исключительно из материалов, представленных Мосей, Цензором и, проверенных мною лично. О плевках в глаза тёте. Которую- никто не знает.
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а скіль бабла занесли в свій час рижому таргану кУЧМо , щоби воно амністувало насильника
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А ему что, хуже от этого? Хоть во фракции, хоть не во фракции, а зарплата, льготы, жилье бесплатное и прочие ништяки из госбюджета останутся. Мудрый украинский народ будет оплачивать ему все это, ибо сам выбрал себе такого депутата.
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Ну да. Из фракции выгнали. ну да, больше никогда депутатом не станет (ни одна партия не захочет мараться об это дерьмо). Ну да, будет внефракционным (ибо по закону отсидка зачлась и судимость закрыта - имеет право быть депутатом). Но наши с вами деньги будет и дальше 4 года получать, а еще и взятки усиленно брать за голосования, ибо терять уже нечего - гулять так гулять на все четыре года каденции. Так то. Так что ЗЕбобикам нужно было не только неприкосновенность снимать, но и запретить сидявым быть депутатами. Но кто э это запретит, когда там сидявый на сидявом сидит и сидявым погоняет?
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Ему надо устроить лишение депутатского мандата через выборы в 153 округе.И подобных лукавых в СН очень много.В частности по моему округу лукавая Кинзбурская.
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Що ца мазафака ??? Та клав той Іванісов на вашу фракцію зачухану,знайде,де харчуватись !!!
Що будете робити з черговим злочином-ПІДРОБКОЮ ДОКУМЕНТА ПРО ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ?
Іванісов не зможе повернутися в "Слугу народу", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6243
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его как в депутаты приняли? за деньги?
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