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 Политика Украины
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 Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest"

Москва преследует Петра Порошенко, потому что он защищал интересы Украины Поэтому все дела против пятого президента Украины заказаны Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, к такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди.

Он считает, что в отличие от Януковича, Порошенко действительно защищал национальные интересы Украины и противостоял российской агрессии, что позволило сохранить страну от тотального уничтожения.

"Порошенко пришлось сделать тяжелую работу, чтобы остановить россиян. Он сформировал мощную международную поддержку Украины во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, накануне саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году. Под этим международным давлением Россия вынуждена была подписать первый документ Минских соглашений, на основе мирного плана Порошенко. Минский процесс стал дипломатической победой лидера Украины, принуждая Россию к миру из-за давления мирового сообщества и усиление санкций", - пишет Кеннеди.

"Теперь, когда Порошенко ушел с поста президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, согласно стандартам Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованные пророссийскими политиками режима Януковича", - считает автор International Policy Digest.

Верховного главнокомандующего Петра Порошенко обвиняют, в частности, якобы незаконном приказе о контрнаступлении на Донбассе в июне 2014 года. Тогда украинская армия освободила две трети оккупированных Россией территорий.

Сам Петр Порошенко считает такие обвинения абсурдными, но готов отвечать за исполнение своих президентских обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3161356
 
   
 Топ комментарии
 
назви хоча б одне звинувачення в розкраданні і мародерстві проти Пороха.....
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Петя сам на себя "заказал дело".Меньше надо было воровать и мародёрить.
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Порох был настоящим!
Нынешние - жалкая подделка
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Это скорее площадка для блогов, там нет собственных корреспондентов.
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.А какая разница . ? Я и не писал нигде что это журнал или газета .
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Каждая версия имеет право на существование. Просто интересно узнать - кто же такой этот Ник Кеннеди - политик, политолог, блогер, международный обозреватель, писатель, или простой обыватель?
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Щось кволенько зелене бидло реагує на ім"я Порошенка. А здавалося б всі зелені шмарклі мають тут випорожнитися. Настільки порохоботи зачморили зелених істот що навіть нема кому в темі про Пороха радіти..
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они пошли выгребать из штанов - при упоминании Пороха у них непроизвольно происходит детская неожиданность...!
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Заявление МВФ - если Приват вернётся Бене , то дзуськи , а не кредитов . Ряд международных организаций порицает попытку шмаркли завести на Пороха дело. Зажали бубе яйцы. А тут ещё полезло дерьмо из слуганаротной гопоты в раде . Картины Репина " Приплыли " т.е. плыли плыли и на берегу всра лись.
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Заявление МВФ - если Приват вернётся Бене , то дзуськи , а не кредитов ))) Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 5688 ......... Превосходный ограничитель аппетитов Бени Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 6345 ..!!

Теперь у зюзика нет выбора ,, или -кредиты , а Беню , или МВФ , а в стране социальный взрыв и переезд Вовуси с Ленкой ,на ПМЖ в Ростов .
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С Беней землёй могут рассчитаться.Игорь Валерьевич не гордый,возьмёт и украинским черноземом.
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По моему мнению. Вопрос решился быстро после Йловайска
Петя лег под мастера интриг и занозы КГБ путина, потому что что никто не устоит перед давлением силы и мощи рашенского напора
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Так интересно кто тебе лайкнул...Друзья твои,что ли?
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А выполняется Гнусавой Гнидой. Неважно, кто заказчик, если нет исполнителя. Исполнитель в конечном итоге играет более важную роль и ответственности на нем больше.
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Сегодня слышал то ли по радио в машине, то ли по телеку, но не важно. Вообщим суть такова. Уже три месяца людям не оплачивают больничные, не выдают гробовые деньги, не перечисляют по новой схеме льготникам компенсацию за ЖКХ, не выплачивают пособия на детей и т.п. Думаю, ну ладно я как то более-менее держусь на плаву, даст Бог переживу и зебилов. А вот тек кто за них голосовал пусть смотрят в свои держава в смартАХВонЄ, приклываютЦА на 95-м Портале и т.д. Только когда отрвутся от гаджета и захотят похавать и заглянут в свой холодильник тогда поймут кого выбрали во власть...
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Цензор перетворився на гидотню порохоботну.Про що можна говорити з проплаченою свинофермою.?!
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Поскуби травички тупа, убога зелена вівця
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Яке жалюгідне це Зе сімейство. Крім відрази Оленка і її чоловік нвяких відчутів не викликають. Щось мамі з папі давно не захищали свою бусічку.
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Это спектакль зелёных, не один волос не упадёт с головы порошенко.
Олигархический сговор.
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Как не крути, но лолку мальдифскаго ждёт галера! Это было одно из предвыборных условий Зе!
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Падлошенко для рашки сделал больше чем путен это всем известно, так что здесь не уместен этот звездёж.
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Йому навіть панамські папери з Москви прислали. Дела против Порошенко в современной Украине заказаны в Москве, - "International Policy Digest" - Цензор.НЕТ 2138
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