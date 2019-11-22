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Все про:Турция (2184) паром (72) Сибига (16)

 МИД Турции опроверг информацию о возобновлении грузового сообщения с оккупированным Крымом, - посол Сибига

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - отметил Сибига.

Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом, и что в настоящее время якоюы ведется второе оформление груза. Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.

Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция прекратила паромное сообщение с Крымом

Источник: https://censor.net.ua/n3161353
 
   
 Топ комментарии
 
турки как и кацапы в мороз пошли - т.е. их там тоже нет....
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
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ты так откровенно о своей паРаше...?
твоё Хуйло это не одобрит...!
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Зе позвонил и потужно побазарил с Эрдоганом, испугался и отменил грузовое сообщение. Зе крут
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Знаете , абреки ее не когда не прекращали .
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Странно, порту Крыма говорят что уже второй паром грузят, так кто из них врет.
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никто не будет соблюдать санкции против россии, пока Украина сама торгует с ней
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Европа . А Вы знаете сколько ***** прикупил их
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***** покупавет европейцев на акции .
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турки как и кацапы в мороз пошли - т.е. их там тоже нет....
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
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против той рожи шо на фотке - тока юзик .... та же весовая категория...
выставляйте гарсона ....
уверен - юзик его сожрет на завтрак...
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Короче, изоляция крепнет и крепнет..... Скоро окончательный развал...... Экономический коллапс.... Все как задумано..... Мы родились, чтоб сказку сделать былью
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ты мордвинка или хакассска? или же ты корячка?
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ты так откровенно о своей паРаше...?
твоё ***** это не одобрит...!
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Да? Ладно. Вот вам на десерт.
Британский политик пообещал лишить Израиль оружия

Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.
Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.
Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.
Европлесень!

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