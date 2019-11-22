 МИД Турции опроверг информацию о возобновлении грузового сообщения с оккупированным Крымом, - посол Сибига

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - отметил Сибига.
Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом, и что в настоящее время якоюы ведется второе оформление груза. Еще летом 2018 года подконтрольные оккупантам крымские власти заявили о намерении до конца осени того же года возобновить паромное сообщение с Турцией.
Согласно санкциям относительно Крыма и оккупировавшей его РФ, в октябре 2017 года Турция приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.
ни кацапов ни турков.... а хто же тода там?
нигерийцы мо?
выставляйте гарсона ....
уверен - юзик его сожрет на завтрак...
твоё ***** это не одобрит...!
Британский политик пообещал лишить Израиль оружия
Манифест опубликовали на сайте партии 21 ноября, и кроме социальных обещаний и позиции по мягкому Brexit (выход Британии из ЕС с сохранением экономических отношений), в нем обозначена позиция лейбористов касательно других стран.
Так, в случае победы Лейбористской партии и избрания ее лидера, Джереми Корбина, премьер-министром, будет введен запрет на продажу оружия Израилю.
Корбин известен своей поддержкой палестинской стороны арабо-израильского конфликта.
Европлесень!