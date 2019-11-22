 1 военнослужащий погиб на Донбассе в ДТП, еще 1 - ранен при обстреле, за сутки враг открывал огонь 7 раз, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрелы:
- неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;
- дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:
- у Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Тарамчука - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - добавили в штабе.
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Чи ;тяпніца-праказніца;?
карлик Вова *******,
Как то он издал приказ,
что теперь не *******.
И тепер в стране у нас
президент Не*******.
Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
І менше виплачуватимуть за поранення.