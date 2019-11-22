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Все про:обстрел (8444) ранение (2259) операция Объединенных сил (1814)

 1 военнослужащий погиб на Донбассе в ДТП, еще 1 - ранен при обстреле, за сутки враг открывал огонь 7 раз, - штаб

С начала суток оккупанты 4 раза открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и 3 раза – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрелы:

- неподалеку от Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;

- дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на Цензор.НЕТ: 22 ноября в зоне ООС погиб офицер 15-го полка реактивной артиллерии Богдан Шацкий. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

- у Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Невельского - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Тарамчука - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил 1 наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Утром бойцы ВСУ открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы вблизи Тарамчука, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3161350
 
 
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главЗеопарыша под суд за предательство и сдачу земли Украины!!
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А за сдачу Крыма и Донбасса почему под суд не хотите сдавать виновных.
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Просто в той новости не указано было, от чего он погиб.
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Де там про дтп, Славік?
Чи ;тяпніца-праказніца;?
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Сначала внимательно читай, что умные люди пишут, а потом отвечай.
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Президентом был у нас
карлик Вова *******,
Как то он издал приказ,
что теперь не *******.
И тепер в стране у нас
президент Не*******.
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Это ты с мокшании пишешь про своего пуйла.
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Ты все ещё надеешься, что это не про жида-идиота стишок?
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Будь яка домовленість з кацапо-рашистською нечистю не варта навіть паперу , на якій вона написана...
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Всесвітньо-Броварське Телебачення


Вчора на Майдані ветерани бойові медики дізналися шокуючу новину .
На шостому році війни генерал Хоменко, який збирається очолити Медичні війська України затвердив в Генеральному штабі ЗСУ новий класифікатор втрат. Відтепер знову як до 2014 бойові травми контузії ( акубаротравми , струси та забої головного мозку , внутрішніх органів) не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє зменшувати кількість бойових втрат за рахунок підміни категорії.
Вже перераховані кількість поранених на фронті, за бажанням влади тепер їх в рази менше. Вчора з 4 поранених , жінка-військовослужбовець з важкою контузією ( підозра на перервані барабані перетинки ) не подана як поранена, а віднесена до травмованих . Генерал Хоменко і Генеральний штаб роблять вигляд , що вони не знають, що часто контузії призводять до більшого каліцтва ( глухоти, втрати зору, птср ), ніж легкі та середні поранення !!!!
Наші поранені герої знову є заручниками політиків. Чи ми допустимо це?
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Зате у зведеннях буде менше втрат.
І менше виплачуватимуть за поранення.
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А есть ссылки на документы, или ветераны боевые медики узнали шокирующую новость, но никому ее не покажут?
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"При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб наш побратим, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с.Михля, Изяславского района", - говорится в опубликованном сообщении.

1 военнослужащий погиб на Донбассе в ДТП, еще 1 - ранен при обстреле, за сутки враг открывал огонь 7 раз, - штаб - Цензор.НЕТ 7387
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Так я тоже об этом, разве ДТП и исполнение служебных обязаностей, это одно и тоже.
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