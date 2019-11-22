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 Политика Украины, Экономика
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 Украина привлекла 900 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной дороги вокруг Львова

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал два документа на общую сумму 900 млн евро относительно проекта софинансирования Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития строительства и реконструкции украинских дорог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Речь идет о финансировании реконструкции автодороги М05 Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительстве северного участка объездной дороги вокруг г. Львов.

"Сегодня мы подписали два документа на общую сумму 900 млн евро, которые пойдут на реконструкцию и строительство дорог. Это 340 километров в пяти областях. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности! Трасса Киев-Одесса соединяет столицу и украинские черноморские порты. Мариупольский эффект работает!"- сказал Гончарук.

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Среди документов, которые Гончарук сегодня подписал: Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III" между Украиной и ЕИБ на €450 млн и Меморандум о взаимопонимании между Кабмином и ЕБРР о совместной реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на еще 450 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3161349
 
 
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