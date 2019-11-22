 Украина завершит создание нового Оператора ГТС до конца года, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя принятие решения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) о предварительной сертификации оператора ГТС.

Коболев заявил: "Сегодня - важный день для нас. Украинский регулятор одобрил предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан.

Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС.

В ближайшее время регулятор направит пакет документов в Секретариат Энергосообщества, где мы должны получить согласования и от европейского регулятора.

Анбандлинг происходит в полном соответствии с планом, его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения нашего законодательства в соответствие с европейским.

Такой быстрый прогресс стал возможным благодаря тесной координации действий между Нафтогазом, КМУ, регулятором и европейскими партнерами. Мы благодарны парламента, КМУ, НКРЕКП и, конечно, невероятным командам Нафтогаза и Укртрансгаза, которые уже доказали, что способны делать невозможно в невозможны сроки. Спасибо команде Магистральные газопроводы Украины за сотрудничество и рассчитываю на плодотворное сотрудничество в дальнейшем".

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