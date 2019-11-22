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Все про:контрразведка (177) СБУ (14042) техника (611)

 Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность гражданина одной из стран ЕС, который пытался незаконно переместить через государственную границу в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В пункте пропуска "Шегини" Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 000 гривен.

Начато уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в частности для установления причастности к сделке граждан Украины".

Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники 01
Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники 02
Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники 03
Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники 04

Источник: https://censor.net.ua/n3161340
 
   
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Контрабас тепер називаіцца переміщєнієм. Он воно як.
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Если высновка Держекспортконтроля не было - значит тупо контрабанда. Возможно его кинули: продали движок без документов и оформления разрешений от ДСЕКУ, а потом слили таможенникам)
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Работайте пацаны . Свинарчуков нам не надо .
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"Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники" - вам не угодить!
Гладковский ввозил товаров военного назначения для бронетанковой техники - плохо, теперь вывозят - опять плохо!
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А кому, кроме любителей исторической техники, он в Европе нужен ?
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