 Контрразведка CБУ не допустила вывоз за границу товаров военного назначения для бронетанковой техники

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В пункте пропуска "Шегини" Львовской таможни оперативники СБ Украины обнаружили в автомобиле под управлением иностранца дизельный двигатель, который используется для комплектования боевых бронемашин. Ориентировочная стоимость оборудования, вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без соответствующих разрешительных документов, составляет почти 400 000 гривен.

Начато уголовное производство по факту совершения иностранцем преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, в частности для установления причастности к сделке граждан Украины".







