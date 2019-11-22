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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1552) Хмельнитчина (463) Трофимов (5) Габинет Дмитрий (1)

 Замглавы ОП Трофимов представил нового главу Хмельницкой ОГА Габинета

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов по поручению Главы государства представил общине Хмельницкой области нового председателя областной государственной администрации Дмитрия Габинета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ о назначении Габинета Президент подписал 21 ноября 2019 года.

Трофимов вручил главе облгосадминистрации служебное удостоверение и пожелал успешной работы на новой должности. Он отметил, что перед Дмитрием Габинетом стоит ряд важных задач.

"Есть ключевые показатели, которыми измеряется работа председателя ОГА: нулевая толерантность к коррупции, целевое использование бюджетных средств, завершение реформы децентрализации, привлечение инвестиций в область и создание новых рабочих мест", - сказал первый замруководителя Офиса Президента.

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Новоназначенный глава Хмельницкой ОГА отметил, что считает это назначение настоящим вызовом и испытанием. По словам Габинета, начиная свою деятельность в совершенно новой сфере, он определяет для себя основным приоритетом улучшение жизни каждого жителя Хмельницкой области.

Справка:

Дмитрий Габинет родился в 1983 году в г. Хмельницком. Окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук. В 2015-2016 годах учился в Университете имени Адама Мицкевича (Польша). Долгое время был преподавателем на кафедре теории и истории государства и права в Хмельницком университете управления и права. В 2018 возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161339
 
 
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Де вони беруть людей з такими прізвищами?
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Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам .....
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Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам .....
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по интернет-данным - преподаватель среднего пошиба
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шота у него фамилия подозрительно знакомая
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Представлял, как в кино: - А то всё Кабинет, Кабинет..... (с)
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