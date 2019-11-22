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 Политика Украины, Общество
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Все про:Высший совет правосудия (307) ВККСУ (407) Совет Судей (36)

 Совет судей и ВСП блокируют создание комиссии по обновлению ВККС, предусмотренного судебной реформой

22 ноября Совет судей на своем заседании заблокировал избрание членов Конкурсной комиссии, которая должна избирать членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. А сегодня судьи отказались даже рассматривать вопрос о делегировании кандидатов в члены комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что в октябре Верховная Рада проголосовала закон о судебной реформе. Согласно ему полностью перезагружается ВККС, которая рекомендовала нечестных судей в Верховный Суд и провалила квалификационное оценивание служителей Фемиды.

"Совет судей и Высший совет правосудия не выполняют закон, который призваны защищать, и показывают, что они не хотят реформы и очистки. Однако затягиванием или блокированием процесса они только подтверждают необходимость реформирования. И эти изменения неизбежны. В случае, если имплементация инициированных президентом изменений в судебной системе провалится, ответственными за этот провал будут именно Высший совет правосудия и Совет судей", - заявляют в ЦПК.

Также отмечается, что Высший совет правосудия вчера отложил рассмотрение проекта Положения о проведении конкурса по избранию членов ВККС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161337
 
 
 Топ комментарии
 
Да эта БАНДА, выжившая при ВСЕХ президентах, за свои миллионы "зеленью" и дворцы во всех райских уголках мира, БУДЕТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА!!! ИХ только вынести можно, как-то... ну, какт-то так! А вы, сторонники Порошенка или Зеленского - грызитесь и дальше между сосбой!
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а не проще ли всех их скопом нах , неужели новых нет
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я одного такого туповатого по-сусідству послав; і тобі рекомендую з цим вчинити аналогічно. На жаль, з такими, з їхнім ІQ - нічого не вдієш. Бо в них весь їх інтелект заміщений на Г+Г.
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Те що судову реформурозпочав президент Порошенко ВІДОМО ВСІМ! А зараз мішпуха намагається нікчему=шмарклю зелену зобразити в ролі "хєроя". Хто ж ще не збагнув що судова система це РОБОТА не на рік,а на 5років ЯК МІНІМУМ.
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а не проще ли всех их скопом нах , неужели новых нет
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Да эта БАНДА, выжившая при ВСЕХ президентах, за свои миллионы "зеленью" и дворцы во всех райских уголках мира, БУДЕТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА!!! ИХ только вынести можно, как-то... ну, какт-то так! А вы, сторонники Порошенка или Зеленского - грызитесь и дальше между сосбой!
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Коментар на мільйон. Проте простіше назвати опонента петіком чи зебілом, чим дійсно якось спробувати вплинути. От Павличенки змогли.
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Та не треба зебілів тупорилих з ЛЮДЬМИ рівняти. Маніпуляції а-ля пукін в Україніі дітей не смішать
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Согласен. Если Зеля их не обломает, ему хана. Да и всем нам не поздоровится...
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Поц вгамуйся! Зміну та реформу суду робить ВЕРХОВНА РАДА а не президент. А те що реформа судової системи розпочата з ініциативи президента Порошенко А НЕ ШМАРКЛІ
- ФАКТ МЕДИЧНИЙ
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а, коли вони все ж таки призначать підконтрольні портнову, богдану і бені суддів-хабарників - Тітич і вся його гоп-кампанія з ЦПК заверещить "ці ще гірші, ніж вчорашні"!
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Да разогнать все это кодло , по зонам . Зае....ли .
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Так ти фашизм а ля пукін ********* чи Жкамуняцтво?
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Много потужных судей остаются на прикормленных должностях, какие ж тут реформы и обновления системы.
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гавно вопрос - всех уволить, страна не заметит потери хероев
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Як і яким місцем ти звільниш довічноОбраного суддю?
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Знаете , когда Зимбабве и Коста Рика обоггнала Уккраину в ВВП . Привет Ахметову и Фирташу .
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1) ввп лише частково харектеризує економіку бо для України не включає вартість землі та "чорний нал". Так що можеш сміливо помножити ввпУкраїни на2!!
2) ввп Зімбабве в 7 раз нижче а КостаРіки в 2,1 рази нижче ніж в Украіні по тим ще показникам
3) годі вже тупо дуркувати
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