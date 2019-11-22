 Проекты молодых ученых профинансируют на 100 млн грн в следующем году, - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"К 2020 году МОН профинансирует научные проекты молодых ученых на рекордную сумму - 100 млн грн. Это будет 199 работ - 152 переходные с прошлых лет и 47 новых. Их перечень утвердила соответствующая Конкурсная комиссия", - говорится в сообщении.

На новые проекты выделят 30 млн грн, а на переходные проекты с прошлых лет - 70 млн грн.

Отмечается, что Минобразования в 2016 году начинал этот конкурс - именно для молодых ученых - с бюджетом 12 млн гривен и финансированием 79 работ. Постепенно эта сумма возрастала, но на следующий год в министерстве смогли заложить рекордный бюджет конкурса - 100 млн грн.

"За эти средства мы поддержим почти 200 проектов молодых ученых. То есть растет не только количество профинансированных работ, но и бюджет каждого выбранного проекта", - сообщила министр образования и науки Анна Новосад, которая является главой Конкурсной комиссии.

В этом году молодые ученые представили на конкурс в Минобразования 316 проектов. Их экспертизу проводила специальный Экспертный совет, куда, в частности, входят и сами молодые ученые. В совете работали 11 секций - по направлениям конкурса. Оценивания каждого проекта проводили 5 экспертов.

"По результатам экспертизы мы увидели довольно положительную тенденцию. Так, в 2016 году МОН получило 439 проектов от молодых ученых. Из них высокого уровня были 32 работы, а низкого - 48. Сейчас же из 316 проектов уже 78 были высокого уровня, а 14 - низкого. То есть молодые ученые восприняли этот формат и поняли, что работы низкого качества не имеют шансов получить поддержку. Конкурс объединяет тех, кто хочет делать действительно качественную науку, и поддерживает лучших", - отметили в министерстве.

Финансирование отобранных проектов начнется со следующего года.

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