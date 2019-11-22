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 Экономика
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Все про:госмонополия (3) спирт (229)

 Отмена госмонополии на производство спирта только увеличит объемы черного рынка, – эксперт

Без жесткого контроля, отмена государственной монополии на производство спирта увеличит объемы черного рынка.

Об этом на своей странице в Facebook написал доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

Эксперт добавил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, требует внесения существенных поправок, ведь не предусматривает действенных механизмов контроля за объемами продукции и внедрения справедливого налогообложения для частных производителей спирта.

"Нужно понимать, что отмена государственной монополии на производство спирта не означает автоматическое исчезновения черного рынка. Наоборот, без жесткого контроля частные производители спирта только увеличат его объемы. Поэтому, принимая закон во втором чтении, власть обязана разработать действенные механизмы контроля за объемами продукции и усилить ответственность за производство фальсификата. Кроме того, учитывая огромную рентабельность такой деятельности, следует разработать систему справедливого налогообложения частных производителей. Это точно даст больший эффект для бюджета, чем дополнительные налоги с ФЛП", – объяснил он.

Кроме того, Гмырин выразил сомнение, на счет возможности нового Кабмина приватизировать ГП "Укрспирт", ведь, как и все предыдущие Правительства, столкнется с лобби теневых дельцов, зарабатывающих миллиарды на госпредприятии.

"Следует отметить, что это уже не первая попытка приватизировать "Укрспирт". Фактически каждый новый министр начинал с этого. Но дальше деклараций дело не заходило. Как только процесс начинался, включалось мощное лобби, ведь суммы теневых доходов дельцов, которые зарабатывают на госпредприятии исчисляются в миллиардах", – добавил Гмырин.

Ранее, Гмырин отмечал, что государство должно установить партнерские отношения с гражданами и бизнесом путем введения нулевой декларации и налоговой амнистии.

Также по его словам, наибольшие угрозы для налоговой системы Украины – теневая экономика и коррупция, именно поэтому необходимо осуществить масштабную налоговую реформу законодательства и правоохранительных органов, которые должны расследовать финансовые преступления.

21 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №2300 относительно либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.

Источник: https://censor.net.ua/n3161329
 
 
 Топ комментарии
 
Опять олигархи и вороватые чиновники борятся против рынка. Боролись против фондового рынка - прибрали к рукам нашару всю промышленность Украины. Борятся против рынка земли - хотят прибрать к рукам нашару всю с/х землю. Также и с рынком спирта. Пока рынка нет - чиновники и олигархи зарабатывают на это миллиарды. Олигархи и вороватые чиновники боятся рынка как черт ладана.
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Где учатся на экспердов? Тоже хочу нести всякую .&йню и получать за это деньги
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Опять олигархи и вороватые чиновники борятся против рынка. Боролись против фондового рынка - прибрали к рукам нашару всю промышленность Украины. Борятся против рынка земли - хотят прибрать к рукам нашару всю с/х землю. Также и с рынком спирта. Пока рынка нет - чиновники и олигархи зарабатывают на это миллиарды. Олигархи и вороватые чиновники боятся рынка как черт ладана.
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Це зрозуміло кожному адекватному українцю. Як і те, що метою скасування державної монополії були зовсім не благі турботи про нарід, чи державу. Чисто меркантильні інтереси зелених можновладців.
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Где учатся на экспердов? Тоже хочу нести всякую .&йню и получать за это деньги
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Тот, кто делает свои напитки, уже никогда не будет даже приближаться к стеллажам с тем говном, которое продается в магазинах. Еще часть уже задумываются об собственном производстве алкоголя. Остальная часть - язвенники и трезвенниики. )))
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Так, внимание: я- не бедный. По-честному. Одновременно, три года назад, видя публикации в СМИ, о смертях многочисленных, поле употребления водки нашего, украинского разлива... я приобрел самогонный аппарат. Отменный, надо сказать. После этих трёх лет его использования, у меня настолько выработалось умение, что покупка водки, в магазе- для меня- западло. Честное Слово. Иногда- покупаю, как сегодня, бо остановил производство, в связи с уходом на контракт, послезавтрашним.

Я вот к чему: черти вы, высокопоставленные, у вас уже, тока из-за одного Андрюхи- минус в большие тысячи гривен. Вы- нах никому не станете нужны, с вашей залипухой сраной. Особенно, это касается вина. Моя жена любит вино. Несмотря на любую цену в магазе- это не вино. Например: это не Киндзмариули, это- не Хванчкара. Ссуки, как вы уже достали!!! Ненавижу.
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просто введите электронные акцизные марки для начала
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Державна монополія на виробництво етанолу переслідує одна дуже важливу функцію. А саме: контроль якості етилового спирту має за мету недопущення масових отруєнь. Бо при бродінні завжди утворюється деяка кількість отруйного метилового спирту. Визначення кількості метанолу у продукції потребує наявності хімічної лабораторії, чого не можна очікувати від дрібних приватних виробників, які на всьому економлять. То ж будемо очікувати легалізації армії самогонщиків з їх сумнівною продукцією.
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Лично я против приватизации Укрспирта.Учитывая высочайшую рентабельность производства спирта и перспективы производства спирта не только для спирта,эти заводы имеют стратегическое значение для государства!Наведите порядок на заводах и миллиарды пойдут в бюджет.
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какой эксперт , спиртуса в инете завались , сами покупаем и ниче , разливают ( ближайшие пункты от нас , которые я знаю ) в Павлограде ( возле танка ) и Александрия , а Ыксперт этого не знает ?
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так это им и нужно ...
чем больше мутной воды, тем жирнее рыбка в ней ...
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почему в Шотландии нет таких проблем...
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