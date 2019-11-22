 Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1Info.

"Если третья страна продает наше оружие Украине, что может сделать Сербия? В конце концов, вы видели, президент вышел с очень точной информацией, какие компании были привлечены при покупке той партии, которую показали по телевидению, кто купил, и кто продал оружие, мы даже не сказали, что это было сделано незаконно, просто чтобы знали, кто это сделал, чтобы люди не говорили о различных домыслы, а видели, кто участвовал в покупке и продаже этого оружия", - сказал Стефанович.

Президент Сербии Вучич ранее заявил, что показаны на видео мины были частью партии в 15 000 штук, проданной компании "Техноремонт" Петар Црногорац, владельца сербской фирмы по продаже оружия CPR Impex.

"Эта компания купила 15 000 мин и продала их польской компании через Кипр. Нигде ни разу не упоминалась ни Украина, ни любая другая страна. Иначе Сербия не допустила бы этого из-за наших хороших отношений как с Российской Федерацией, так и с Украиной" - сказал Вучич.

Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия сохранит внеблоковый статус и не будет вступать в НАТО, - президент Вучич