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Все про:вооружение (3273) Сербия (238)

 Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Сербия не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины для использования в боевых действиях на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1Info.

"Если третья страна продает наше оружие Украине, что может сделать Сербия? В конце концов, вы видели, президент вышел с очень точной информацией, какие компании были привлечены при покупке той партии, которую показали по телевидению, кто купил, и кто продал оружие, мы даже не сказали, что это было сделано незаконно, просто чтобы знали, кто это сделал, чтобы люди не говорили о различных домыслы, а видели, кто участвовал в покупке и продаже этого оружия", - сказал Стефанович.

Президент Сербии Вучич ранее заявил, что показаны на видео мины были частью партии в 15 000 штук, проданной компании "Техноремонт" Петар Црногорац, владельца сербской фирмы по продаже оружия CPR Impex.

"Эта компания купила 15 000 мин и продала их польской компании через Кипр. Нигде ни разу не упоминалась ни Украина, ни любая другая страна. Иначе Сербия не допустила бы этого из-за наших хороших отношений как с Российской Федерацией, так и с Украиной" - сказал Вучич.

Ранее в болгарских СМИ появилась информация о том, что на  Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия сохранит внеблоковый статус и не будет вступать в НАТО, - президент Вучич

Источник: https://censor.net.ua/n3161328
 
 
 Топ комментарии
 
Украине точно не продавала. А вот Лугандону это еще вопрос. И граждане Сербии не разу не воевали против ВСУ на стороне обдроченцев Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 1427. (Извиняюсь за картинку - но это доказательство)
Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 2858
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сербы и сербия - кремлевские прихвостни... про які гарні відносини з Україною лепече той отрок????? достатньо подивитись як голосують сербські передасти в ООН і порахувати їх найманців на домбасі.
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Украине точно не продавала. А вот Лугандону это еще вопрос. И граждане Сербии не разу не воевали против ВСУ на стороне обдроченцев Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 1427. (Извиняюсь за картинку - но это доказательство)
Сербия официально заявила, что не продавала вооружение в Украину - Цензор.НЕТ 2858
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Через наші гарні відносини із Україною, ми би цього не допустили?
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ну че,зебанаты,нам уже и помогать стыдно,оказывается...
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Ви не зрозуміли, з якої сторони викоритовуються ці сербські подарунки
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Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Недавно кацапы испортили отношения со своими союзниками сербами, пытаясь завербовать военного.
Вчера кацапы испортили отношения с испанцами, их вычислила местная разведка.
ФСБ И ГРУ москальщины полностью себя дискредитировали. А тема с надуманными оружейными скандалами, где фигурирует Украина - давно известный прием нечестной конкуренции со стороны нашего врага -кацапов.
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Как-то интересненько выходит,.. Сербы вроде самые наипервейшие братушки у Мордора и тут на те... Оружие Украине продавать !
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сербы и сербия - кремлевские прихвостни... про які гарні відносини з Україною лепече той отрок????? достатньо подивитись як голосують сербські передасти в ООН і порахувати їх найманців на домбасі.
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Да верим верим, чтобы балканский кацап продал оружие Украине?
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