 Десятки дней комы: раненный на Донбассе 22-летний боец Елизар пришел в сознание

Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.



"Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале", – отметил он.

При этом врач сообщил, что дефект черепа парня накрыли специальной пластиной, которая "позволит полноценно жить".

"Его мечта - познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова. Радость переполняет душу", - добавил Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки. ФОТОрепортаж