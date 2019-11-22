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 Общество
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Все про:Днепр_город (2883) ранение (2259) военнослужащие (4361) Рыженко Сергей (25)

 Десятки дней комы: раненный на Донбассе 22-летний боец Елизар пришел в сознание

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова пришел в сознание 22-летний военнослужащий Елизар, который получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево на Донбассе. Боец находился в коме десятки дней.

Об этом сообщил в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале", – отметил он.

При этом врач сообщил, что дефект черепа парня накрыли специальной пластиной, которая "позволит полноценно жить".

"Его мечта - познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова. Радость переполняет душу", - добавил Рыженко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161326
 
   
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" мы оглянуться . оглянуться не успели . а сыновья уходят в бой " спасибо тебе солдат
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без комментариев...
титанический труд и вера в победу
вот чем отличаются профи
дай бог здоровья парню
и врачам
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Низкий поклон врачам Больницы Мечникова, сколько они спасли жизней ❤️. А бойцу скорейшего выздоровления.
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Одужання хлопцю!
Подяка лікарям, вони створили диво.
З Божою поміччю.
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Низький уклін лікарям!!! Найшвидшого одужання солдату!
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Слава Богу. Одужуй, Герою. Медикам- велика дяка
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Швидкого і успішного одужання і міцного здоров'я та довгих років життя на другий у році День народження, боєць! Спасибі за вірнісь, честь і захист. Спасибі лікарям-чудотворцям! Все буде Україна!
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дай Бог,тобі ,повного та швидкого виздоровлення,Козаче
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