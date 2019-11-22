 Был чемпионом по "против", "воздержался" и "не голосовал", - Корниенко о причине исключения из фракции Полякова

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Грантовые проекты рисуют диаграммы (голосований большинства. - Ред.), однако они касаются всех голосований. А у нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них - чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себе может вести депутат, строящий собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно", - заявил Корниенко.
Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".
Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
Скажіть хтось цьому 'діячу', що голосоування по команді нічим не відрізняється від законів януковича, і по суті являється фарсом...
Для чого Верховна Рада і депутати, якщо рішення приймає чорт зна хто, і чорт зна де...ю
може хто підкаже, чи є схожість між СН і совковою КП ?