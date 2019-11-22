EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  267  14
Материалы по теме:
Все про:Слуга народа (517) Корниенко (70) Поляков_Антон (10)

 Был чемпионом по "против", "воздержался" и "не голосовал", - Корниенко о причине исключения из фракции Полякова

Нардепа Антона Полякова выгнали из фракции "Слуги народа" за то, что он проваливал сигнальные голосования.

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Грантовые проекты рисуют диаграммы (голосований большинства. - Ред.), однако они касаются всех голосований. А у нас есть сигнальные голосования по 60 законопроектам. Поляков в них - чемпион по "против", "воздержался" и "не голосовал". Так себе может вести депутат, строящий собственную политическую карьеру. А вот член фракции должен вести себя более конструктивно", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3161325
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Противсихы пусть с псом и голосом пса объединяются.
 показать весь комментарий
 
Тобто?
Скажіть хтось цьому 'діячу', що голосоування по команді нічим не відрізняється від законів януковича, і по суті являється фарсом...
Для чого Верховна Рада і депутати, якщо рішення приймає чорт зна хто, і чорт зна де...ю
 показать весь комментарий
 
 
Все бараны, как бараны, пасутся, где указали, а этот вон что.. Смутьян.
 показать весь комментарий
 
член фракции должен совершать фрикции...
 показать весь комментарий
 
 
Это подводя резюме под просматривающкйся политике фракции...
 показать весь комментарий
 
тобти випхали за індивідуальність..
може хто підкаже, чи є схожість між СН і совковою КП ?
 показать весь комментарий
 
 
бггг)))у зебанатов полдник...им вот вот земоча все кишки сожжет
 показать весь комментарий
 
 
"Депутаты местных советов Киевщины требуют от нардепов-мажоритарщиков сложить мандат из-за голосования по рынку земли. ДОКУМЕНТ". Зебіли, ви чиї інтереси представляєте і захищаєте в Раді? Виборців, чи бені? Чи маленькі "40-річні мальчики і девочки" ще не розібрались?
 показать весь комментарий
 
 
Це виходить, що чемпіоном має бути тільки по "ЗА"? Своєї думки і свого бачення депутат не має права говорити, а голосувати по команді? Це вже було. Чечетовщина. І де зараз той Чечетов? Отож...
 показать весь комментарий
 
 
у чела своя позиция и она может отличаться от партийной и это как раз нормально)) прочитал,вникнул и не нажал на кнопку)) ему еще общаться с избирателями своими
 показать весь комментарий
 
 
Великий чемпион ни в чем. И такое бывает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх