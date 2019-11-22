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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7568) США (15810) Трамп (2645)

 Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что любит украинский народ, однако, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в том, что помощь будет использована по назначению.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире канала "Fox News".

"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

При этом президент подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.

"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине. - Ред.) будут израсходованы нужным образом", - пояснил он.

По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.

Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет". По мнению президента, такой послужной список позволил бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Байдена, - посол США при ЕС Сондленд

Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда

Источник: https://censor.net.ua/n3161322
 
 
 Топ комментарии
 
Так её ж сегодня нету уже. Не знаю, может в понедельник вернётся....
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та уж не надо. люби лучше одного Зеленского
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Так её ж сегодня нету уже. Не знаю, может в понедельник вернётся....
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Напевне Зєлєнскій з Гончаруком цю радісну новину Трампу не повідомили. Тому Трамп помилково вважає, що корупція все ще є. Особливо, коли йому доповіли про аудіозаписи.А йому таки доповіли.
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v_n_zb это мировая пресса в понимании порохосрани.
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и не стыдно ссылаться на некого v_n_zb ? Лучше уже на бабку в подъезде сошлись.
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Так борятся сейчас с коррупцией, что коррупционеры не успевают в зеленые тапки на ходу переобуваться... Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3199
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Прошу в МВС там вже давно подолали крупцію...Сам міністр Сабакоа все зробив..
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А Трамп шо не знає, що в нас її вже немає? Прем"єр сказав немає - значить немає!!!
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тут ще питання... Може прем'єр вважає, що оплата натурою - це не корупція.
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там глобус 150 прокрутить - рыжий Украины не найдет...
не по Украине он, по *****.
поетому еще раз - рыжий ето брехливый конь.
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Та як він може нас любити, якщо він ніколи не побував в Україні ? Він не скаже де ми знаходимось на мапі.
Чергова відмазка.
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И в этом он прав . Нам нужно пересажать всех мародеров . При Зеле этого не будет .
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Я люблю украинцев)))))))))) А там как? Или этих не любишь? 22 ноября, 15:46 "Премьера Израиля обвиняют в коррупции: открыто три производства."
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Пусть Трамп определится, кого он любит- украинцев или *****. Коктейль невозможен по определению - или- или
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Доня! Ты отстал от жизни Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3755. С коррупцией в Украине практически уже усё! Так остались мелкие сошки. Гончарук врать не будет Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп - Цензор.НЕТ 3755
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this is what I sad above...
and even more - hi doesn't give a shit about anybody but himself.
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... боремося. Але наразі корупція перемагає Я люблю українців, але їм потрібно боротися з корупцією у своїй країні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9996
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Трамп прямолинейно посоветовал украинцам бороться с властью.
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"Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп...".
А увязывание предоставления военной и финансовой помощи Украине (уже выделенной Конгрессом), с возбуждением уголовного дела в отношении сына своего политического противника, для его дискредитации - это не коррупция? "Чьё-бы "мычало", а твоё - молчало...".
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Трамп не чув Гончарука? Неподобство! Імпічмент Трампу!
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