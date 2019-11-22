"Я люблю украинцев, но им нужно бороться с коррупцией в своей стране, - Трамп...".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире канала "Fox News".
"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
При этом президент подчеркнул, что не видит ничего зазорного в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.
"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине. - Ред.) будут израсходованы нужным образом", - пояснил он.
По словам Трампа, Украина фигурирует в числе стран мира, в которых проблема коррупции стоит наиболее остро.
Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп пояснил, что Джулиани "лучший мэр в истории Нью-Йорка", а также - "возможно, лучший борец против преступности за последние 50 лет". По мнению президента, такой послужной список позволил бы Джулиани эффективно помогать Украине бороться против коррупции.
Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
не по Украине он, по *****.
поетому еще раз - рыжий ето брехливый конь.
Чергова відмазка.
and even more - hi doesn't give a shit about anybody but himself.
А увязывание предоставления военной и финансовой помощи Украине (уже выделенной Конгрессом), с возбуждением уголовного дела в отношении сына своего политического противника, для его дискредитации - это не коррупция? "Чьё-бы "мычало", а твоё - молчало...".