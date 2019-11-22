 Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Прямой.

"Что касается политического давления, то оно не только против Порошенко. Давление осуществляется также на банкиров. Я знаю о давлении на их семьи и я внимательно слежу за этим".

Напомним, накануне Президент Европейского Совета Дональд Туск предостерег украинскую власть от политического преследования Петра Порошенко.

Этому предшествовал кассетный скандал под названием "Трубу прорвало". Среди обнародованных фрагментов разговоров в кабинете директора ГБР были указания возбуждать дела против Супрун, Порошенко, Жеваго и Приватбанка.

На прошлой неделе ряд международных организаций, в том числе МВФ, выразили обеспокоенность из-за задержания двух банкиров: председателя Райффайзенбанка Писарук и Укрэксимбанка Гриценко.