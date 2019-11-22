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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ЕНП (159) Порошенко (17905) преследование (370)

 Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко

Такое заявление президент Европейской народной партии Жозеф Доль сделал на пресс-конференции в рамках Конгресса ЕНП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Прямой.

"Что касается политического давления, то оно не только против Порошенко. Давление осуществляется также на банкиров. Я знаю о давлении на их семьи и я внимательно слежу за этим". 

Напомним, накануне Президент Европейского Совета Дональд Туск предостерег украинскую власть от политического преследования Петра Порошенко.

Этому предшествовал кассетный скандал под названием "Трубу прорвало". Среди обнародованных фрагментов разговоров в кабинете директора ГБР были указания возбуждать дела против Супрун, Порошенко, Жеваго и Приватбанка.

На прошлой неделе ряд международных организаций, в том числе МВФ, выразили обеспокоенность из-за задержания двух банкиров: председателя Райффайзенбанка Писарук и Укрэксимбанка Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3161321
 
 
 Топ комментарии
 
Европейской народной партии Жозеф Доль это тот кто у путина на зарплате
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Рыло,видать,тоже в шыкаладном пушку
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это смотря как отслюнявили,выразить обеспокоенность одна такса,озабоченность уже вторая
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непонятно почему путинская консерва обеспокоена порошенко или понятно
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Не зрозумів... це стурбованість, чи занепокоєність?
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это смотря как отслюнявили,выразить обеспокоенность одна такса,озабоченность уже вторая
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Просто он плохо знает наших банкиров ))
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А может как раз совсем даже не плохо.
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Так само переслідуються опоненти ЗЕ, і є натяки що незабаром почнуться нападки на учасників Майдану та добровольців.
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возможно за ними уже следят со спутника
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Новая власть Зеленского уже многих добровольцев чипировала
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в этой теме как ЗЕботы оживились...!)\повылазили из норок...\
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Там вже не натяки а відверта робота саме на це.
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Европейской народной партии Жозеф Доль это тот кто у путина на зарплате
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Олигархи и банкиры - это коровы. Если корову давить - она только мычит. Их не давить, а доить надо.
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Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
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Любил Вова с друзьями коров подавить. Особенно по ночам.
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Защитники, ****. Дался им этот Петя.. Или подразумевается. что вместе с булавой индульгенция выдаётся?
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Не уявляю собі, як Зленський має посадити усіх, у кого працював на корпоративах Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко - Цензор.НЕТ 7227 Це він типу кусає руки, які цілував і які його годували Президент Европейской народной партии Доль обеспокоен преследованием украинских банкиров и Порошенко - Цензор.НЕТ 7227
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на майдан шоколадные виды не оправдались ... теперь надежда на зарубежных товарищей : они отмажут петьку от тюрьмы

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Ви як в тому анекдоті, де Вова намагається намалювати яблуко, а весь час виходить ж*па Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка - Цензор.НЕТ 7085

Хотіли намалювати карикатуру на Пороха, а все одно вийшов скоморох
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Евроуроды уже задолбали со своим политическим вмешательством в дела о коррупции. Хватит прикрывать своих выкормышей.
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Очень обеспокоен преследованием коррупционеров-банкиров и коррупционера-экспрезидента. Внимательный следун) Иди в жопу старый пень! Президент Європейської народної партії Доль занепокоєний переслідуванням українських банкірів і Порошенка - Цензор.НЕТ 7485
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Сайт необхідно переіменувати "Цензура соєвої ботоферми". Тільки тут волают, щоб бариги не понесли відповідальності за корупцію, яку очолювали Поросьонки та Свинарчуки.
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у зебілів і ворогів України (ватників, касапів, сепарів, колабораціоністів, еtс) найперший ворог - Порошенко. Який організував опір *****, організував оборону України від зовнішнього ворога, організував підняття з руїн Збройних Сил, врешті підписав з ЄС Асоціацію, домовився з ЄС про безвіз для українських громадян, якому буржуї повірили і надали Україні хоч би мінімально необхідні кредити для підняття економіки (в т.ч. для розбудови оборони), який організував визнання Констатинополем української національної церкви ) чим започаткував зменшення впливу офіційних резидентур ворожої держави в Україні, тощо...
Не дивно, що вся зебільна вата так сереться.
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Боти соєвої ботоферми зареєстрували по десятку акаунтів, тролять одне одного, ставлять плюсики, щоб коментар увійшов до топ. Інші думки вони видаляють, як спам. Бутусов ліг під бариг.
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